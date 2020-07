Lý lịch bất hảo của công dân đào tẩu mới trở lại Triều Tiên

Hôm 28/7, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay hình ảnh công dân Triều Tiên đào tẩu đã được các thiết bị giám sát của quân đội Hàn Quốc ghi lại trong quá trình người này bỏ trốn về Triều Tiên.

Đối tượng đào tẩu về Triều Tiên mang họ Kim và 24 tuổi. Đây cũng là người được Triều Tiên công bố là trường hợp đầu tiên nghi mắc Covid-19 tại nước này, sau khi quay trở lại thành phố biên giới Kaesong. Do người này có những biểu hiện mắc Covid-19 nên Triều Tiên đã cho phong tỏa toàn bộ thành phố Kaesong để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Thành phố biên giới Kaesong là nơi công dân đào tẩu nghi mắc Covid-19 trở lại Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức Hàn Quốc cũng cho biết, đối tượng Kim đang nằm trong diện điều tra trước nghi án cưỡng hiếp một nữ công dân Triều Tiên đào tẩu.

Dù hình ảnh đối tượng đã xuất hiện trên rất nhiều video được các CCTV hoạt động gần biên giới ghi lại, nhưng vào thời điểm đó quân đội Hàn Quốc lại không nhận ra đây là người đang cố gắng vượt biên.

“Chúng tôi cho rằng, người này đã mặc áo phao và bơi qua dòng sông trong khi đầu ngoi lên trên mặt nước. Nhưng khi nhìn vào một số đoạn video an ninh có thể thấy rất khó để nhận ra đây là người vượt biên mà chỉ thấy giống như vật trôi nổi trên sông”, Yonhap dẫn lời Chủ tịch JCS, Tướng Park Han-ki.

Đối tượng Kim được cho đã bơi qua sông để tránh các chốt kiểm soát biên giới của Hàn Quốc và tiếp tục bơi thêm vài kilomet nữa để vào lãnh thổ Triều Tiên hôm 19/7.

Theo ông Park, đối tượng Kim đã dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật được dựng bên dưới con sông là nhờ chiều cao 1m63 và nặng 54 kg. Bên cạnh đó, các đoạn dây thép chắn trên đường sông cũng đã quá cũ nên đối tượng có thể dễ dàng bẻ gãy và băng qua.

Chia sẻ với Reuters, một quan chức Seoul cho hay đối tượng Kim được đã đi theo con đường mà trước đây từng bỏ trốn khỏi Triều Tiên để vào Hàn Quốc hồi năm 2017. Thậm chí, vào đầu tháng Bảy, đối tượng này đã tới khảo sát trước khu vực biên giới để chuẩn bị sẵn cho kế hoạch trở về nước.

Trong một đoạn video đăng tải trên YouTube cùng với một người đào tẩu khác ở Hàn Quốc hồi tháng Sáu, đối tượng Kim cho hay vào thời điểm khu công nghiệp Kaesong bị đóng cửa do căng thẳng liên quan tới chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vào năm 2016, vì lý do kinh tế, đối tượng Kim đã quyết định tìm kiếm vận may và vượt biên sang Hàn Quốc trong năm 2017.

Khác với những người đào tẩu thường đi qua Trung Quốc, người này lại chọn con đường biển hướng thẳng tới vùng phi quân sự (DMZ), khu vực chia cắt Hàn – Triều vốn được trang bị vũ khí hạng nặng để sang Hàn Quốc.

“Sau khi vượt qua được các hàng rào dây thép gai, tôi đã đi qua bãi mìn và tiến tới bãi sậy gần sông Hán, nơi ẩn nấp trong vòng 3 giờ đồng hồ”, đối tượng Kim nói trong video trên YouTube và khẳng định chỉ sống nhờ vài mẩu bánh mỳ.

Sau đó, đối tượng Kim bắt đầu bơi theo ánh sáng bên bờ phía nam sông Hán. Khi bơi được tới bờ, một đơn vị bộ đội Hàn Quốc đã tìm thấy người này.

Những thông tin về cuộc sống của đối tượng Kim ở Hàn Quốc là rất ít. Nhưng theo một nguồn tin, ông ta đã nợ 20 triệu won (16.800 USD) của ít nhất một người cùng đào tẩu từ Kaesong.

Còn theo cảnh sát Hàn Quốc, một nữ công dân Triều Tiên đào tẩu đã trình đơn vào ngày 12/6 về việc đối tượng Kim tấn công tình dục cô này tại nhà của hắn. Đối tượng Kim đã bị thẩm vấn 2 lần trong ngày 21/6, nhưng vẫn một mực phủ nhận cáo buộc.

Cuộc điều tra càng được chú ý khi một trong những người quen biết với đối tượng này báo với cảnh sát vào ngày 19/7 rằng, hắn đã đe dọa người phụ nữ gửi đơn tố cáo và lên kế hoạch chạy trốn về Triều Tiên.

Lệnh bắt đối tượng Kim được ban bố vào hai ngày sau tức ngày 21/7. Nhưng theo truyền thông Triều Tiên, vào thời điểm này, đối tượng đã có mặt ở Triều Tiên.

Tới ngày 24/7, giới chức Triều Tiên tìm thấy đối tượng ở thành phố biên giới Kaesong và phát hiện người này có những triệu chứng mắc Covid-19. Sau đó, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã hạ lệnh phong tỏa toàn thành phố Kaesong, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp đối phó với dịch bệnh.

Tuy nhiên, giới chức y tế Hàn Quốc nhấn mạnh không có dấu hiệu nào cho thấy đối tượng Kim bị nhiễm virus corona chủng mới trước khi rời khỏi Hàn Quốc. Ngoài ra, ít nhất 2 người tiếp xúc gần với đối tượng Kim cũng có kết quả âm tính khi xét nghiệm Covid-19.

