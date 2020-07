Hồ chứa ‘khủng’ của Trung Quốc phải xả lũ lần đầu tiên trong 9 năm

Theo Tân Hoa Xã, hồ chứa nước sông Xin'an, một trong những dự án kiểm soát lũ quan trọng trên các nhánh ở thượng lưu sông Tiền Đường của Trung Quốc, đã lần đầu tiên phải xả lũ trong 9 năm vào ngày 7/7 để giảm bớt áp lực nước.

Đây là lần thứ 7 hồ chứa sông Xin'an tiến hành xả lũ kể từ khi công trình này được xây dựng trong thập niên 50.

Hồ chứa ‘khủng’ sông Xin'an của Trung Quốc phải xả lũ lần đầu tiên trong 9 năm. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Hồ chứa nước sông Xin'an hay còn được biết tới với cái tên hồ Qiandao. Đây là nơi cung cấp nguồn nước uống chính cho tỉnh Chiết Giang và được xem như một hồ chứa nước chiến lược của đồng bằng sông Trường Giang. Ngoài ra, sông Tiền Đường hiện là con sông lớn nhất của tỉnh Chiết Giang và còn được mệnh danh là đê chắn sóng lớn nhất thế giới.

Trong hơn một tháng qua, mưa lớn liên tiếp đổ xuống tỉnh Chiết Giang với mực nước lên tới 455,1 mm, cao hơn 50% so với mực nước cùng kỳ năm ngoái.

“Do tình trạng mưa lớn và ngập lụt ở tỉnh An Huy, mực nước trong hồ Xin'an đã tăng nhanh và vượt qua cả mức cảnh báo lũ. Bản tin dự báo thời tiết cũng cảnh báo mưa lớn sẽ vẫn đổ xuống các khu vực quanh hồ chứa trong vòng 3 ngày tới, đứng trước nguy cơ ngập lụt nhưng nhà máy thủy điện vẫn hoạt động hết công suất, do đó chúng tôi quyết định mở cửa xả lũ”, ông Zheng Chaohong, Phó Giám đốc Cục bảo vệ nguồn nước địa phương cho hay.

Hồ chứa nước sông Xin'an có tổng cộng 9 cửa xả lũ và tốc độ xả lũ lên tới 500 m3/giây. Vào trưa ngày 7/7, 5 cửa xả lũ trong hồ chứa đã mở cửa hoạt động.

Đáng nói, một cây cầu có niên đại 480 năm ở phía đông tỉnh An Huy của Trung Quốc cũng đã bị nước lũ đánh sập và cuốn trôi vào ngày 7/7.

Cây cầu Zhenhai được xếp hạng di tích lịch sử của Trung Quốc nằm tại quận Tunxi thuộc thành phố Hoàng Sơn đã bị nước lũ chảy cuồn cuộn trên sông Xin'an cuốn trôi vào lúc 9h50 sáng 7/7 (theo giời địa phương).

Cây cầu lịch sử có chiều dài 133 m và rộng 15 m được xây dựng vào năm 1536 và được sửa chữa nâng cấp vài lần trong giai đoạn 1644 – 1911.

Khi cơn lũ cuốn trôi cây cầu, rất may không có thiệt hại về người do người dân đã được sơ tán và hoạt động giao thông trên cầu cũng đã được phong tỏa từ trước.

Giới chức tỉnh An Huy nhấn mạnh, mưa lớn đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 420.000 người tại địa phương. Ngoài ra, tỉnh An Huy quyết định nâng mức đối phó với tình trạng lũ lụt từ mức 3 lên thành mức 2 vào ngày 7/7 do mực nước tại các con sông đã vượt qua cả cảnh báo lũ.

Mưa lớn bắt đầu đổ xuống tỉnh An Huy vào ngày 2/7 gây ra tình trạng ngập lụt diện rộng và khiến 27.000 người phải đi sơ tán. Thiệt hại kinh tế mà tỉnh An Huy phải hứng chịu vào khoảng 510 triệu nhân dân tệ (72 triệu USD) tính tới ngày 6/7. Ngoài ra, mưa lớn cũng đã gây hư hại cho 31.700 hecta mùa màng và phá hủy 617 ngôi nhà.

Một số hình ảnh hồ chứa ‘khủng’ sông Xin'an của Trung Quốc phải xả lũ lần đầu tiên trong 9 năm

Minh Thu (lược dịch)