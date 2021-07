Cựu sĩ quan tình báo Anh gọi việc rút quân khỏi Afghanistan là một sai lầm lớn

Việc rút quân của phương Tây khỏi Afghanistan sẽ là một sai lầm lớn, vì quyết định này có thể dẫn đến việc gia tăng sức mạnh quân sự của các nhóm khủng bố, bao gồm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và Al-Qaeda.

Nhận định trên của cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Anh (SIS/MI-6) Alex Younger đưa ra hôm 4/7.

Theo đó, ông Younger lưu ý rằng tuyên bố về sự loại bỏ hoàn toàn của những kẻ khủng bố là không chính xác, những nhóm như vậy có khả năng hồi sinh, điều này đặc biệt trầm trọng hơn trong điều kiện dữ liệu về việc bảo tồn vị trí của các đội hình cực đoan trong phạm vi rộng lớn của Afghanistan.

Mỹ có thể hoàn tất tiến trình rút quân khỏi Afghanistan ngay trong tháng 7 này, sớm hơn 2 tháng so với dự kiến. (Ảnh: TASS)

“Tôi nghĩ sẽ là một sai lầm lớn nếu phương Tây quay lưng lại với Afghanistan”, cựu lãnh đạo Cơ quan Tình báo Anh cho biết trong một cuộc phỏng vấn với SkyNews .

Ông Younger chỉ ra rằng cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã gây ra thiệt hại đáng kể cho al-Qaeda. Tuy nhiên, cựu giám đốc SIS đã tham khảo báo cáo hồi tháng 6 của Liên Hợp Quốc và lưu ý rằng văn bản đó chứa thông tin về 500 thành viên của tổ chức khủng bố đang đặt tại Afghanistan.

Đồng thời, tổ chức Nhà nước Hồi giáo có dấu hiệu trở lại. Theo ông Younger, số lượng thành viên của nhóm cực đoan hình thành ở Afghanistan là khoảng 2 nghìn người.

Theo cựu sĩ quan tình báo, việc giải quyết vấn đề có tính chất khủng bố không chỉ đòi hỏi hành động quân sự mà còn cả những nỗ lực chính trị. Ông Younger lưu ý rằng những tham vọng để đưa Afghanistan trở thành một quốc gia có nền dân chủ thịnh vượng đã thất bại.

“Tôi thất vọng vì chúng tôi đã thất bại - chúng tôi, cộng đồng quốc tế không thể thực hiện được tham vọng với một kế hoạch chính trị phù hợp”, ông Younger nói.

Trước đó, ngày 2/7, The Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết, Chính phủ Mỹ đang nhanh chóng xây dựng kế hoạch sơ tán khẩn cấp cho nhân viên của các đại sứ quán Mỹ đặt tại Kabul, cũng như những người Mỹ sống trên cùng các vùng lãnh thổ khác. Các nguồn tin của ấn phẩm giải thích lý do cho sự vội vã này là do Washington lo ngại về sự tấn công của phong trào Taliban cực đoan.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo Lầu Năm Góc hoàn tất việc rút quân trước ngày 11/9, nhân kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố 11/9. Nhưng Lầu Năm Góc cho biết việc rút quân đã gần như hoàn tất và có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.

Tuy nhiên, một số vấn đề liên quan cần được giải quyết trong những tuần tới, bao gồm cơ cấu chỉ huy quân sự mới của Mỹ ở Kabul, thủ đô Afghanistan. Mỹ đang đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về thỏa thuận duy trì an ninh cho sân bay lớn nhất Afghanistan.

Hôm 2/7, Mỹ và Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoàn tất việc rút quân khỏi Bagram, căn cứ không quân lớn nhất Afghanistan.

Nằm cách thủ đô Kabul khoảng 60 km về phía Bắc, đây là căn cứ quân sự lớn nhất của các lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan. Hàng chục nghìn binh sĩ đồn trú tại đây trong thời kỳ cao điểm. Căn cứ không quân này sẽ sớm được bàn giao cho các lực lượng sở tại, trong bối cảnh Mỹ đang đẩy nhanh tiến độ rút quân khỏi Afghanistan.

Mạng xã hội mới của ông Trump bị tấn công vào ngày ra mắt GETTR, mạng xã hội mới do các đồng minh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập đã bị tấn công vào ngày ra mắt hôm 4/7.

Thanh Bình (lược dịch)