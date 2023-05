Sức mạnh súng bắn tỉa Barrett XM109 của Mỹ

Theo thông tin từ công ty sản xuất vũ khí Barrett có trụ sở tại Mỹ, khẩu Barrett XM109 có thể cho phép những người lính bắn tỉa vô hiệu hóa thiết giáp hạng nhẹ của đối phương với chi phí phải chăng.

Một người lính và khẩu súng Barrett XM109. Ảnh: thefirearmblog.com

XM109 nặng 15,1kg, nhỉnh hơn so với những khẩu súng trường bắn tỉa công phá khác của Barrett. Thay vì sử dụng đạn 12,7 x 99mm NATO thông thường, XM109 được trang bị đạn 25 x 59mm có sức công phá như loại đạn bắn từ súng phóng lựu cầm tay.

Bản vẽ và thông tin về súng XM109. Ảnh: Barrett

Với đạn 25 x 59mm, tầm bắn hiệu quả và xa nhất của XM109 lần lượt đạt 2.000m và 3.600m. Trong cuộc thử nghiệm vào đầu thập niên 2000, xạ thủ sử dụng súng XM109 có thể dễ dàng xuyên thủng một lớp thép dày 381mm ở khoảng cách 500m.

Để tăng khả năng tác chiến trong mọi môi trường của xạ thủ sử dụng XM109, các kỹ sư ở công ty Barrett đã trang bị cho loại súng này một số kiểu kính ngắm như kính ngắm thông thường, kính nhìn đêm, kính nhiệt và ống ngắm điểm đỏ (red dot).

Hai loại đạn 25 x 59mm được trang bị cho XM109. Ảnh: Wikpedia

Dù sở hữu nhiều tính năng như có tầm bắn xa, sử dụng lựu đạn thay vì đạn thông thường, dễ sử dụng, độ tin cậy cao… nhưng XM109 vẫn tồn tại hai nhược điểm lớn.

Đầu tiên, súng do sử dụng loại đạn to nên có độ giật rất lớn, gấp 1,6 lần so với súng bắn tỉa M107 cũng do Barrett sản xuất. Nhược điểm tiếp theo là về hộp đạn. Mỗi băng đạn của XM109 chỉ có thể chứa tối đa 5 viên.

Tuấn Trần

