Sau Tết, lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất hiện nay?

Tại Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV, lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng trở lên là 7,4%/năm. Trong khi có sự khác biệt giữa nhóm “big4” này đối với lãi suất kỳ hạn từ 6-9 tháng.

Theo đó, Vietcombank và VietinBank niêm yết lãi suất 6%, Agribank, BIDV có sự nhỉnh hơn với 6,1%.

Tuy nhiên, PV. VietNamNet liên hệ trực tiếp tại quầy giao dịch của BIDV, lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 8,9%/năm. Đây cũng là lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại Ngân hàng TPBank, trong khi lãi suất tiền gửi tại quầy của Techcombank là 9,1%/năm.

Trong khi đó, PVCombank đang dẫn đầu về lãi suất tiết kiệm với mức cao nhất lên đến 12,5%/năm nếu khách hàng mua kèm gói bảo hiểm. Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ được thỏa thuận tại quầy giao dịch, trong khi ngân hàng công bố trên website mức 9%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng và 9,1%/năm đối với các kỳ hạn dài hơi hơn.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cũng đang có mức lãi suất hấp dẫn 9,29%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng, và 9,44% cho kỳ hạn 13 tháng.

Tương tự, SCB cũng đang thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu với các mức lãi suất 9,9%/năm đối với kỳ hạn 06 tháng, 9,95%/năm đối với các kỳ hạn 12-15 tháng, trong khi kỳ hạn 24 tháng có mức lãi suất cao nhất 9,95%/năm.

Một số ngân hàng thương mại cổ phần quy mô nhỏ khác cũng đang có mức lãi suất cạnh tranh đối với kỳ hạn 12 tháng như: MSB 9,8%/năm, các ngân hàng Bao Viet Bank, GPBank, KienLong Bank, BacA Bank, Saigonbank, DongA Bank có chung mức lãi suất 9,5%/năm.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều ngân hàng cũng tung ra các chương trình khuyến mãi, hoặc các hoạt động thiết thực như lì xì trực tiếp lấy may cho khách đến gửi tiền.

Một số ngân hàng như VPBank, TPBank tổ chức các mini game thông qua fanpage để lì xì cho khách hàng may mắn số tiền từ 100.000 đến 500.000 đồng.

Tại các ngân hàng như Agribank, Sacombank, TPBank, … người gửi tiền được ngân hàng tặng lì xì trị giá 100.000 đồng. Thậm chí, tại một nhà băng, đích thân chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc trao lì xì cho khách trong ngày đầu xuân.

Theo quan niệm của nhiều người, sau Tết Nguyên đán ngoài việc mua vàng Thần Tài lấy may, việc gửi tiền tiết kiệm cũng là một cách để lấy may dịp đầu năm. Vì thế, lượng người gửi tiền tại quầy giao dịch ở các ngân hàng những ngày này đông hơn so với ngày thường.

Chị Lê Hồng Ngọc (phố Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Theo thông lệ hàng năm, cứ sau Tết Nguyên đán là tôi lại đem tiền mừng tuổi của các con đi gửi tiết kiệm, dù không nhiều, chỉ vài chục triệu đồng nhưng vừa để lấy may đầu năm và cũng là cách để giữ tiền tiết kiệm cho các con”.

Tuân Nguyễn