Ngân hàng nới lỏng cho vay, mua bán ô tô náo nhiệt ngày giáp Tết

Khảo sát của PV tại các ngân hàng và các đại lý bán xe ô tô cho thấy, sức mua đã tăng trở lại nhờ việc ngân hàng sẵn sàng cho vay.

Một nhân viên bán hàng đại lý Vinfast tại quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, khoảng một tháng gần đây, lượng xe được đặt cọc cũng như lượng xe bàn giao cho khách hàng tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Thậm chí, khách hàng sẵn sàng chấp nhận đặt cọc để được nhận xe sau Tết Nguyên đán 2023.

“Thị trường sôi động trở lại theo tính mùa vụ, hầu hết khách hàng có tâm lý có xe mới trước Tết để phục vụ đi lại trong những ngày nghỉ lễ. Hơn nữa, các ngân hàng giờ đây cũng dễ cho vay hơn nên khách hàng cũng trở nên mạnh dạn chốt đơn. Cũng có nhiều đơn hàng được đặt cọc từ trước đó đến giờ mới nhận bàn giao xe”, nhân viên bán hàng của đại lý Vinfast Hà Nội cho biết.

Theo ông Vũ Hoàng Long, chủ showroom trên phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội, giao dịch tại showroom của ông cũng đã tăng so với thời điểm cuối năm 2022 do ngân hàng không còn siết chặt tín dụng. Trong khi đó, lãi suất cho vay ở mức có thể chấp nhận được so với thị trường lãi suất hiện nay.

“Tình hình cũng đã đỡ hơn trước khi các ngân hàng nới cho vay kể từ tháng 1/2023. Hiện tại chúng tôi hợp tác chủ yếu với bên VPBank và TPBank. Khách hàng được hỗ trợ vay ngân hàng 70% giá trị xe, lãi suất dao động từ 10-13%/năm tuỳ từng gói vay”, ông Vũ Hoàng Long cho biết.

Thị trường xe hơi khởi sắc nhờ tính mùa vụ và ngân hàng sẵn sàng cho vay. (Ảnh: NVCC)

Theo chia sẻ của nhân viên tín dụng Vietcombank Chi nhánh Thành Công (số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội), thời điểm này ngân hàng luôn sẵn sàng giải ngân cho các khoản vay mua ô tô. Lãi suất cho vay đối với khoản vay này được Vietcombank áp dụng là khoảng 11%/năm.

“Tuỳ từng kỳ hạn vay, lãi suất có thể tăng lên một chút nhưng mức tăng tối đa cũng không đến 12%. Hiện tại cũng có nhiều khách hàng hỏi về gói vay mua ô tô và chúng tôi luôn sẵn sàng nếu khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay”, nhân viên tín dụng Vietcombank CN Thành Công nói.

Một số ngân hàng vốn có thế mạnh về thị phần cho vay mua ô tô cũng đang có những sự tập trung nhất định vào thị trường này.

Ngân hàng VIB cho biết, hạn mức tối đa đối với các gói vay mua ô tô là 80% giá trị xe đối với xe mới và 65% đối với xe đã qua sử dụng. Điều kiện vay đối với khách hàng cá nhân là cần chứng minh thu nhập tối thiểu 15 triệu đồng/tháng, không có nợ quá hạn tại thời điểm vay vốn.

Theo tính toán, nếu khách hàng mua chiếc xe trị giá 1 tỷ đồng và vay hạn mức tối đa 800 triệu đồng, kỳ hạn vay tối đa 8 năm, lãi suất thả nổi 15,8%/năm. Số tiền lãi phải trả tháng đầu tiên là 10.533.333 đồng, tiền gốc phải trả tháng 8.333.333 đồng. Như vậy, số tiền phải trả tháng đầu tiên sẽ là 18.866.667 đồng và sẽ giảm dần theo thời gian.

Tuy nhiên, lãi suất có thể thay đổi theo từng thời điểm, giảm xuống hoặc tăng lên phụ thuộc vào sự thay đổi của thị trường. Thực tế lãi suất cho vay mua ô tô đang áp dụng tại VIB là 11,9%/năm.

Một số ngân hàng thương mại có mức lãi suất dễ thở hơn, chẳng hạn Techcombank, Sacombank đang áp dụng lãi suất cho vay từ 10%/năm nhưng thời hạn vay tối đa ngắn hơn, tối đa là 7 năm.

Nhìn chung, tín dụng cho vay tiêu dùng nói chung và cho vay mua ô tô nói riêng đã được các nhà băng nới lỏng hơn so với trước đây khoảng 1-2 tháng. Trước đó, NHNN điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5-2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Việc mở rộng tín dụng đi đôi với việc kiểm soát rủi ro kỳ hạn để đảm bảo thanh khoản, an toàn hoạt động, đảm bảo khả năng chi trả cho doanh nghiệp và người dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Tuân Nguyễn