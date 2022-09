Nghệ An: Mưa lũ liên miên, đường sạt lở, nhiều bản làng bị cô lập

Vẫn còn nhiều bản làng bị cô lập

Ngày 14/9, ông Vi Oanh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, nhiều bản trên địa bàn huyện vẫn đang bị cô lập do đường giao thông bị sạt lở.

Theo ông Oanh, sau nhiều nỗ lực các tuyến đường giao thông đến trung tâm các xã đã được tạm thời thông tuyến; tuy nhiên vẫn có 3 bản ở xã Bảo Nam bị cô lập hoàn toàn, 4 bản ở xã Chiêu Lưu phải đi vòng từ huyện Tương Dương mới đến được.

“Chính quyền địa phương đang huy động thêm máy móc để khẩn trương khai thông đường giao thông; ngoài ra tiếp tế nhu yếu phẩm cho các khu vực bị chia cắt”, ông Oanh cho hay.

Nhiều bản làng ở huyện Kỳ Sơn vẫn đang bị cô lập do mưa lũ, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy rình rập trong dòng nước lũ.

Báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, đợt mưa lũ từ tối 4/9 đến sáng 5/9 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn các xã Tà Cạ, Phà Đánh, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Hữu Lập, Chiêu Lưu, Bảo Nam, Tây Sơn, Na Ngoi và thị trấn Mường Xén...

Cụ thể, các tuyến đường từ bản Khe Nằn (xã Chiêu Lưu) đến bản Phù Khả 2 (xã Na Ngoi) bị sạt lở ta luy âm tổng chiều dài khoảng 100m (cần phải xây dựng hệ thống kè, làm lại mặt đường...), sạt lở ta luy dương khoảng 200m, hiện ô tô chưa thể lưu thông.

Tuyến đường giao thông xã Hữu Lập - Bảo Nam bị sạt lở ta luy âm tổng chiều dài khoảng 300m (cần phải kè và nắn hướng dòng chảy, làm lại mặt đường....); sạt lở ta luy dương khoảng hơn 1.000m (cần phải cắt cơ, giảm tải và bạt mái).

Việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn sau nhiều ngày mưa lũ liên miên.

Tuyến Xiêng Thù (xã Chiêu Lưu) đi xã Bảo Thắng sạt lở ta luy âm, có nhiều đoạn đã đứt gãy gần hết phần đường nhựa, tổng chiều dài sạt lở ta luy âm khoảng 500m (cần phải kè và nắn hướng dòng chảy, làm lại mặt đường....); sạt lở ta luy dương khoảng hơn 1.000m (cần phải cắt cơ, giảm tải và bạt mái). Một số công trình trên tuyến (tràn, cống, mương..) hiện tại lượng nước đang chảy tràn trên mặt cầu, chưa kiểm tra được.

Ngoài ra, trên địa bàn có 12 bản đang bị cô lập về giao thông và nhiều tuyến mới chỉ đảm bảo lưu thông tạm thời chứ chưa khắc phục triệt để. Tổng khối lượng sạt lở của các tuyến đường bản khoảng hơn 10.000m3 (cần phải đào hốt sạt lở, căt cơ, giảm tải, nắm tuyến..).

6 công trình thuỷ lợi bị hư hỏng, và 15 công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng. Do hiện tại lượng nước từ đầu nguồn chảy về còn lớn, khối lượng đất đá, cây cối bồi lắng nhiều cho nên chưa kiểm tra cụ thể. Hàng trăm mét bờ rào trường Mầm non Chiêu Lưu 2, Tiểu học Chiêu Lưu 2 và Trường Mầm non Phà Đánh, Trường Tiểu học Huồi Tụ bị sập, sạt lở, hư hỏng.

138 nhà dân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại. Trong đó, có 8 nhà thiệt hại hoàn toàn, 1 nhà thiệt hại từ 50 - 70%, 16 nhà thiệt hại 30% -50%...

Sạt lở đe dọa một số nhà dân ở xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn).

Mưa lũ cũng đã làm hư hỏng trên 50ha ruộng lúa của nhân dân xã Phà Đánh, Chiêu Lưu, Hữu Lập, Huội Tụ; sạt lở và cuốn trôi trên 10ha ao hồ nhỏ và hàng chục tấn cá các loại của các hộ dân xã Hữu Lập, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Phà Đánh; cuốn trôi và vùi lấp gây chết 6 con bò, 3 con trâu trên 6 tháng tuổi và hàng nghìn con gồm lợn, dê, gia cầm khác của các hộ dân xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Hữu Lập, Bảo Nam… Tổng ước tính thiệt hại ban đầu do mưa cục bộ gần 90 tỷ đồng.

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, lãnh đạo và UBND huyện Kỳ Sơn đã huy động tối đa lực lượng, máy móc san gạt đất đá, thông đường trong thời gian sớm nhất. Trực tiếp xuống các xã để kịp thời thăm hỏi, động viên nhân dân, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho 741 hộ dân đang bị bị cô lập.

Bố trí nơi ở tạm thời cho các hộ gia đình nhà ở bị sập hoàn toàn; và di dời các hộ gia đình ở nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn 25 nhà/150 khẩu đến ở xen ghép anh em trong bản và nhà sinh hoạt cộng đồng bản.

UBND huyện cũng đã kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, tổ chức hỗ trợ đợt 1 gồm 3,7 tấn gạo, 741 thùng mỳ tôm, 741 chai nước mắm, gần 1000 gói bột canh. Công an huyện; Ban chỉ huy Quân sự huyện đã hỗ trợ 240 thùng mỳ tôm và các nhu yếu phẩm khác…

Oằn mình chống mưa lũ

Trong khi những thiệt hại nặng nề của đợt mưa lũ ngày 4/9 – 5/9 chưa thể khắc phục xong, thì từ ngày 7/9 đến 11/9, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn tiếp tục có mưa lớn gây sạt lở đất làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông, công trình công cộng và nhà ở của người dân.

Toàn bộ 41 hộ dân với 190 nhân khẩu ở bản Nam Tiến 2 (xã Bảo Nam) và bản Hòm (xã Hữu Kiệm) đã được sơ tán đến nơi an toàn. 19 nhà dân ở xã Tà Cạ, Nậm Cắn, Hữu Kiệm tiếp tục bị thiệt hại do mưa lớn, một số hộ phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, Km 194+00 trên quốc lộ 7A đoạn qua xã Hữu Kiệm xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc trên nền đường, nứt chạy dài trên đồi buộc phải sơ tán 3 hộ dân sinh sống trong khu vực; Quốc lộ 16 qua địa phận xã Huồi Tụ bị sạt lở 1 điểm. Ngoài ra tỉnh lộ 543D, tuyến đường liên bản Nọong Dẻ - Huồi Pốc – Pà Ca (xã Nậm Cắn); tuyến Tặng Phăn – Thăm Hón và Trung tâm xã Huồi Thum (xã Na Ngoi) gây ngập cầu nên chưa thể qua lại. Đợt mưa lũ này đã khiến hơn 2ha lúa mùa bị thiệt hại, nhiều gia cầm, gia súc bị chết…

Người dân xã Hữu Lập (huyện Kỳ Sơn) mang đồ cứu trợ, băng qua suối về nhà.

“UBND huyện đang chỉ đạo các địa phương khắc phục sự cố thiên tai, đồng thời huy động máy múc của cơ quan và các doanh nghiệp làm việc hết công suất để thông tuyến cho các xã đặc biệt như Hữu Lập, Bảo Nam, Chiêu Lưu đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa ngày 4/9 đến 5/9 vừa qua. Huy động lực lượng Công an, Bộ đội tham gia hỗ trợ vận chuyển đồ đạc, sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn”, ông Thò Bò Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết.

Việt Hòa