Ngoài sự khác biệt về ngoại hình, còn có sự khác biệt về sức khỏe nhất định giữa những người có kích thước vòng 3 khác nhau. Có nhiều cô gái không cảm thấy tự tin khi vòng 3 to, thậm chí có thể bị xệ và không săn chắc.

Sức khỏe của người có vòng 3 to

Quan niệm vòng 3 to khỏe mạnh hơn đã được biết đến từ lâu. Thế hệ trước đây luôn cho rằng phụ nữ có vòng 3 to sẽ khỏe hơn và dễ sinh con hơn người có vòng 3 nhỏ. Cho đến nay, quan điểm này cũng đã được khoa học chứng minh.

Trước hết, người có vòng 3 to thì mỡ ở mông nhiều hơn, mỡ ở mông luôn được coi là chất béo tốt, có thể phòng ngừa bệnh tiểu đường và giảm cholesterol rất hiệu quả.

Thứ hai, những người có có vòng 3 to có chỉ số IQ trung bình cao hơn những người có vòng 3 nhỏ. Các nhà khoa học đã làm thí nghiệm. Qua nhiều số liệu thực nghiệm, người ta thấy rằng những người có vòng 3 to có chỉ số IQ cao hơn khoảng 30 so với những người có vòng 3 nhỏ hơn.

Cuối cùng, những người có hông lớn có lợi thế hơn về tuổi thọ. Mông của phụ nữ nói chung là lớn hơn của nam giới. Các nhà khoa học đã thực hiện nhiều nghiên cứu và chứng minh rằng những người có mông to sẽ sống lâu hơn những người có mông nhỏ hơn. Điều này có nghĩa là phụ nữ thường sống lâu hơn nam giới?

Chúng ta có nhiều kiểu cơ thể, thế nào là người có hông lớn?

1. Đồng hồ cát

Kiểu ngoại hình này là niềm ghen tị của tất cả phụ nữ. Tuy vòng 3 to nhưng rất thời trang. Đường cong chữ S, ngực đầy đặn, eo thon, mông và chân gợi cảm nhưng không ngấn mỡ.

Trong số các kiểu cơ thể này, có thể phân tích rằng dáng người hình quả lê và đồng hồ cát có xu hướng có mông to hơn và hông đầy đặn hơn. Trên thực tế, mông to có nghĩa là béo và mông nhỏ có nghĩa là gầy?.

2. Hình chữ H

Chiều rộng của vai gần bằng hông, đặc điểm nổi bật nhất của cơ thể là đường thẳng, vòng eo không rõ ràng và đường nét hình chữ H. Sự khác biệt giữa vòng hông và vòng eo nhỏ hơn 15 cm. Mỡ được phân bố đều ở tất cả các bộ phận trên cơ thể hoặc quanh vùng bụng.

3. Hình quả táo

Thân trên tròn đầy đặn, thân dưới hơi hẹp từ hông xuống, vai rộng lưng dày, bụng dưới nhô, mông và đũng nhiều thịt. Thường có nhiều chất béo nội tạng, nguy hiểm hơn là béo phì dẫn đến các bệnh khác.

Làm thế nào để ngăn ngừa bệnh béo phì trong cuộc sống?

1. Tập thể dục thường xuyên

Có rất nhiều nhân viên văn phòng sau khi ăn tối ngồi trước máy tính và làm việc trong thời gian dài, thức ăn nạp vào không tiêu hóa hết sẽ tích tụ trong cơ thể, đặc biệt là vùng mông, bụng sẽ khiến phụ nữ béo lên và ảnh hưởng đến ngoại hình.

Chúng ta nên duy trì thói quen tập thể dục tốt. Tập thể dục thường xuyên có thể giúp cơ thể giảm mỡ, tăng tốc độ trao đổi chất và giúp giảm cân.

2. Theo dõi chế độ ăn uống của bạn

Có người thích ăn đồ ăn có vị đậm, ăn quá nhiều muối rất dễ khiến mông béo lên. Kiểm soát chế độ ăn uống của bạn, ăn ít thực phẩm có hàm lượng calo cao, kết hợp ít chất béo và chất xơ, chọn chế độ ăn nhẹ và uống nhiều nước.

Như vậy, sức khỏe không phụ thuộc vào vòng 3 mà phụ thuộc vào chế độ ăn uống và sinh hoạt hành này của bạn. Kích thước vòng 3 chỉ là kết quả của những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Có thói quen lành mạnh thì bạn sẽ có một vòng 3 săn chắc và một cơ thể khỏe mạnh.

