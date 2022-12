Ngồi xung quanh bếp than sưởi ấm, 7 người trong nhà suýt gặp tai nạn nguy hiểm

Một gia đình gồm 7 thành viên chạy tán loạn sau chiếc bếp than bất ngờ phát nổ khiến lửa bắn tung tóe ra xung quanh. Sự việc xảy ra giữa lúc các thành viên trong nhà ngồi tụ tập quanh bếp lửa để sưởi ấm và nói chuyện.

Camera trong nhà ghi lại sự việc xảy ra vào tối ngày 7/12. Theo đó, một gia đình sinh sống ở thành phố Văn Sơn của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đang ngồi quây quần bên bếp lửa ở ngoài sân để vừa sưởi ấm vừa trò chuyện.

Trong một khoảnh khắc, chiếc bếp than bất ngờ phát nổ làm các mảnh vỡ và lửa than bắn tung tóe lên cao. Lúc này, toàn bộ 7 người đứng bật dậy và chạy tán loạn ra khỏi chỗ ngồi. Hình ảnh video cho thấy một người đàn ông còn đang bế trẻ nhỏ ngồi trên đùi vào đúng thời điểm bếp than phát nổ.

Được biết, trước khi xảy ra tai nạn bất ngờ, người trong nhà đã để than nóng vào thùng chứa và đặt lên trên nền xi măng sân nhà mà không để trên vật liệu cách nhiệt. Do đó, khi nhiệt độ dưới đáy thùng chứa bị nung nóng, nó đã phát nổ. May mắn không có ai bị thương sau sự việc.

Minh Thu (lược dịch)