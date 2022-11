Một cặp đôi bất ngờ nổi tiếng khắp mạng xã hội sau khi bức ảnh 'tự sướng' của họ chụp tại hiện trường tai nạn máy bay lan truyền.

Máy bay của hãng hàng không Latam Airlines đâm vào một xe cứu hỏa khi đang chuẩn bị cất cánh từ đường băng tại sân bay quốc tế Jorge Chávez ở Lima.

Sự cố bất ngờ khiến một cánh máy bay bị gãy, một số bánh lái bị vênh. Chiếc máy bay trượt hàng trăm mét trên đường băng, một phần bị bốc cháy, khói bốc lên nghi ngút.

Sau khi thoát chết từ một vụ tai nạn máy bay, hầu hết các trường hợp để cảm thấy hoang mang, họ thường gọi điện thoại cho người thân hoặc thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp cứu hộ.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, một cặp đôi sau khi ra khỏi máy bay gặp nạn, bất chấp vừa trải qua khoảnh khắc cận kề cái chết, hai người dành thời gian để chụp ảnh.

Một nam, một nữ với khuôn mặt vẫn còn dính đầy màu trắng, từ bột dùng để dập lửa trên máy bay. Họ mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Phía đằng sau là chiếc máy bay gặp nạn có một phần bị cháy, nghiêng về phía cánh bên phải, đường băng toàn một màu trắng xóa.

Theo báo cáo sau vụ tai nạn, hai lính cứu hỏa đã thiệt mạng là Angel Torres và Nicolas Santa Gadea, một người bị thương khi chiếc xe chở họ bị máy bay đâm vào. Cả máy bay và xe cứu hỏa đều đang chuyển động khi va chạm.

Chuyến bay LA2213 cất cánh từ sân bay chính của Lima trên đường đến thành phố Juliaca của Peru. Latam Airlines cho biết họ rất tiếc về cái chết của hai lính cứu hỏa và sẽ linh hoạt lập trình lại các chuyến bay cho những hành khách bị ảnh hưởng mà không phải trả thêm phí.

Enrique Varsi-Rospigliosi đã chia sẻ hình ảnh trên trang Twitter cá nhân với chú thích: "Khi cuộc đời cho bạn cơ hội thứ hai". Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng và lan truyền khắp mạng xã hội, cả trên Twitter, Facebook.

Cư dân mạng để lại bình luận bên dưới bức ảnh, chúc mừng cặp đôi may mắn sống sót sau vụ tai nạn. "Thật mừng vì bạn không sao", "Bạn đã quá may mắn", "Đúng là bức ảnh tự sướng của năm", "Đây là một thảm họa, mọi người trên máy bay vô cùng may mắn"... cư dân mạng bình luận.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến lên tiếng chỉ trích cặp đôi chụp ảnh vì sự thờ ơ, vô cảm, trước sự ra đi của hai lính cứu hỏa.

Cần thủ Anh bắt được cá vàng khủng nặng 30kg Người đàn ông đến từ Anh vô cùng sửng sốt khi câu được con cá vàng khổng lồ nặng 30 kg.

Hoàng Dung (lược dịch)