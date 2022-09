Vụ việc bé giá lớp 6 tại xã Tiền Phong (Quế Phong, Nghệ An) bị bảo vệ trường mầm non 70 tuổi gần nhà xâm hại tình dục mang thai hơn một tháng gây bức xúc trong dư luận.

Theo lời bé gái, do nhà gần trường, bé gái thường sang trường chơi những lúc được nghỉ học và đã bị nhân viên bảo vệ trường xâm hại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Quyế Phong đã tạm giữ bảo vệ này. Thông tin ban đầu cho thấy, tại cơ quan công an, bảo vệ này đã thừa nhận hành vi của mình.

Hình ảnh siêu âm thai của bé gái học lớp 6 bị bảo vệ trường mầm non gần nhà xâm hại dẫn tới có bầu.

Đây là trường hợp mang thai ngoài ý muốn do bị xâm hại, tuy nhiên, cũng nhiều trường hợp bé gái mới dậy thì đã vô tình để lại hậu quả nặng nề do yêu, quan hệ tình dục sớm.

Giới trẻ ngày càng có quan niệm cởi mở hơn trong tình yêu và tình dục. Theo đó, các bạn trẻ yêu luôn đi liền với tình dục, sẵn sàng trao thân và chấp nhận “giải quyết” khi để lại “hậu quả” ngoài ý muốn.

Số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam cho thấy: Trung bình, mỗi năm cả nước có gần 300 nghìn ca nạo hút thai, chủ yếu từ 15-19 tuổi. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ phá thai hơn 12 tuần tuổi chiếm tới gần 80% trường hợp kể trên; 20-30% các ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn và 60-70% là sinh viên, học sinh.

Lý giải số ca nạo hút thai ở giới trẻ có xu hướng gia tăng, TS. tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý cho biết, ở tuổi dậy thì, các em có nhiều biến đổi về tâm lý và sinh lý, bản năng tình yêu và tình dục cũng bắt đầu trỗi dậy, vì vậy, nhu cầu tình dục với người khác giới xuất hiện.

Tuy nhiên, trên thực tế, các em chưa trang bị đủ kiến thức, kỹ năng về tình dục an toàn. Ở nhà bố mẹ né tránh, ở trường cũng rất ít đề cập đến, các em tự tìm hiểu thông tin không chính thống ở trên mạng. Điều đó, dẫn đến tình trạng thông tin có thể chưa chính xác. Trong khi đó, xu hướng của giới trẻ hiện nay cũng khác rất nhiều khi cho rằng yêu là phải “sex”.

Ngoài ra, không ít trường hợp là do các trẻ em gái bị xâm hại tình dục, bị bóc lột tình dục, trong khi bản thân không biết cách tự bảo vệ. Như trường hợp bé gái ở Nghệ An là một ví dụ điển hình.

Theo Ths. BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Bệnh viện Phụ sản Trung ương, do cơ thể các em gái chưa hoàn thiện nên khi mang thai ở tuổi vị thành niên sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của chính bản thân và thai nhi trong bụng. Nếu nạo phá thai dễ dẫn đến nguy cơ thủng dạ con, dính tử cung gây vô sinh sau này.

Trong quá trình thăm khám bác sĩ nhận thấy nhiều cặp vợ chồng cưới nhau lâu không có con, đi khám phát hiện bị vô sinh nguyên nhân do dính tử cung, tắc vòi trứng (chiếm 60% trong tổng số các nguyên nhân gây vô sinh ở nữ). Đáng ngại là, hầu hết những trường hợp này đều đã từng phá thai ít nhất 1 lần.

Theo BS Dương Kim Ngân, Trưởng Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau, những bạn gái mang thai và sinh con ở tuổi vị thành niên đem theo gánh nặng rất lớn về chi phí kinh tế và xã hội thông qua các tác động trước mắt và lâu dài đến cha mẹ và con cái của họ.

Theo đó, khi mang thai ở tuổi vị thành niên dễ dẫn đến các biến chứng do thai nghén như: Dễ bị sảy thai, đẻ non, nhiễm độc thai nghén, làm tăng nguy cơ tử vong mẹ. Tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong của trẻ sơ sinh ở người mẹ nhỏ tuổi cao hơn nhiều so với các bà mẹ ở tuổi trưởng thành.

Dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có cả HIV/AIDS. Làm mẹ sớm dễ bị căng thẳng, khủng hoảng tâm lý, tổn thương tình cảm và thiếu điều kiện tốt trong cuộc sống.

Tình huống khác khi mang thai ngoài ý muốn được phát hiện sớm thì những cặp đôi thường đi nạo phá thai ở những cơ sở không đảm bảm dẫn đến những biến chứng nặng nề như sót nhau, sót màng, băng huyết, thủng tử cung, thậm chí là đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ sản khoa lo ngại, những biến chứng do phá thai không an toàn nếu không được xử lý kịp thời không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến chức năng sinh sản về sau. Nguy cơ vô sinh hiếm muộn là rất cao.

Do đó, các bác sĩ sản khoa khuyến cáo, con gái đến tuổi dậy thì, các bậc phụ huynh cần quan tâm đến con nhiều hơn, trang bị cho con những kiến thức cần thiết về sức khoẻ sinh sản, giáo dục giới tính một cách đúng đắn tránh những sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra.

N. Huyền