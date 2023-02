Loại trái cây nhập khẩu sang chảnh ồ ạt về chợ Việt, giá rẻ hiếm thấy

Nhập khẩu trái cây tăng mạnh Theo thống kê, trong năm 2022 Việt Nam chi khoảng 2,08 tỷ USD để nhập khẩu các loại rau quả, tăng 40,3% so với năm 2021. Trung Quốc, Mỹ và Úc là 3 thị trường cung cấp rau quả nhập khẩu chính cho Việt Nam, chiếm tỷ trọng lần lượt là 41,3%, 17,2% và 7,6% trong tổng giá trị nhập khẩu rau quả năm 2022. Giá trị nhập khẩu rau quả năm 2022 từ Trung Quốc tăng 85,8%, từ Mỹ tăng 15,6%, từ Úc 16,5% so với năm 2021. Tháng 1/2023, giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả ước đạt 175 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022.