CSGT kiên quyết xử lý các lỗi vi phạm để tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân

Theo báo cáo của Phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua, phòng triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông và chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông cho người dân.

Lực lượng CSGT tuyên truyền về an toàn giao thông trong trường học.

Nói về vấn đề nêu trên, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Trưởng Công an TP Hạ Long cho biết: “Với một địa bàn rộng, gồm 33 đơn vị hành chính cấp xã, ngoài giao thông đô thị còn có giao thông nông thôn, chúng tôi phối hợp tốt với chính quyền cấp xã tuyên truyền cho bà con nhân dân để nắm vững Luật Giao thông cũng như quy định của nhà nước, quy định của pháp luật liên quan đến việc chấp hành các quy định tham gia giao thông an toàn. Để từ đó, người dân nhận thức được và chấp hành tốt, không vi phạm quy định an toàn giao thông do thiếu hiểu biết như trước đây”.

Qua việc tuyên truyền, nhắc nhở của lực lượng CSGT, nhận thức, ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông của người dân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến. Từ đó giúp giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày cuối năm.

Còn Trung tá Vũ Đình Sơn, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Cẩm phả cho biết: “Chúng tôi thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, kiên quyết xử lý các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo đúng quy định để tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức của người dân trong tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn với lái xe.

Lực lượng CSGT Công an TP Cẩm Phả qua quá trình xử lý vi phạm đã kết hợp tuyên truyền nêu cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông như: không chạy quá tốc độ, không lái xe sau khi uống rượu, bia, không chở hàng quá tải, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn…

“Qua một thời gian thực hiện nghiêm túc việc xử lý vi phạm, đã có sự chuyển biến trong ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ của người dân trên địa bàn”, Trung tá Vũ Đình Sơn, đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Cẩm phả cho biết thêm.

Có người khi bị phạt lỗi vi phạm đã có thái độ rất bức xúc và không ký biên bản. Nhưng khi lực lượng CSGT đưa phương tiện về chốt và được cán bộ CSGT tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn về Luật Giao thông đã thừa nhận việc xử lý này là đúng người, đúng lỗi,… và là bài học cho mình lần sau.

Chốt kiểm soát giao thông của Công an TP Cẩm Phả tại đường Trần Phú đoạn qua phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả những ngày này liên tiếp xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Riêng trong ngày 15/12, chỉ trong nửa buổi sáng, lực lượng Công an thành phố ghi nhận, xử lý 9 trường hợp vi phạm.

Một trường hợp bị xử lý vi không đội mũ bảo hiểm thanh minh: “Vì là tôi từ nhà ra đến chợ có một đoạn nên tôi chủ quan không đội mũ đi vì nghĩ đoạn đường gần, nhưng trên đường đi thì bị lực lượng CSGT lập biên bản” .

Nhiều trường hợp khi bị lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản xử lý thì không chấp hành, không chịu xuất trình giấy tờ, không chịu ký biên bản, hoặc “xin” bỏ qua lỗi.

Còn theo thông tin từ Phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Ninh, tại TP Hạ Long, những ngày này, lực lượng CSGT ngoài các buổi tuyên truyền kiến thức về tham gia giao thông an toàn cho học sinh các trường học cũng đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến lái xe bus, xe khách về chấp hành quy định về an toàn giao thông, không chở quá số người quy định và chạy quá tốc độ.

“Tôi và các lái xe của hãng đều chấp hành nghiêm quy định đón trả khách là đúng điểm, đúng nơi quy định, tốc độ chạy đúng, trong nội thị thì 50km/h, đường ngoại thị thì 60km/h”, Anh Đoàn Hải Hà, SN 1986, lái xe bus tuyến Hạ Long – Vân Đồn chia sẻ.

Cũng theo thông tin từ Công an TP Cẩm Phả, trong dịp cuối năm, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố tăng cao, do đó để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Cảnh sát giao thông Công an thành phố tăng cường lập các chốt kiểm soát trên tuyến đường quan trọng trong đó có đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, tuyến đường gần địa điểm tổ chức chợ hoa, chợ Tết, khu vui chơi, bắn pháo hoa, lễ hội, bến xe, bến tàu, nhà ga… trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông.

Sông Yên