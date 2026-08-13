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13/08/2026   17:15 (GMT+07:00)

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) nhằm cung cấp các khóa đào tạo công nghệ cao cho thế hệ trẻ.

Sự kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực AI, IoT, Big Data và đặc biệt là bán dẫn cho Thái Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trung tâm SIC tại Thái Nguyên có diện tích gần 1.000 m², bao gồm 2 phòng học SIC, 2 phòng thực hành bán dẫn tích hợp công nghệ VR/XR, 2 phòng họp và 1 khu vực nghỉ.

Được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, trung tâm hướng tới trở thành mắt xích cốt lõi trong hệ sinh thái phát triển nguồn nhân lực, mang đến cho sinh viên môi trường học tập chuyên sâu cùng chương trình đào tạo chuẩn quốc tế.

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Một phòng học tại Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao. Ảnh: Thu Trang 

Dự án thể hiện cam kết lâu dài của Samsung trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển nhân lực tương lai, phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW về thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết bên cạnh các khóa học liên tục được đổi mới, từ năm 2026 doanh nghiệp sẽ tập trung thực hiện chiến lược mở rộng và nâng cấp mô hình SIC lab tại các địa phương trên toàn quốc.

Ông bày tỏ niềm xúc động khi mô hình này, sau Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, đã chính thức có mặt tại Thái Nguyên để tạo bệ phóng vững chắc cho sinh viên địa phương.

Cũng tại lễ khánh thành, ông Trần Văn Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tin tưởng rằng với sự đồng hành của Samsung Việt Nam, sự hỗ trợ từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và năng lực của Đại học Thái Nguyên, Trung tâm SIC sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và khu vực.

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