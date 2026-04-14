2.200 sinh viên được đào tạo AI, IoT, bán dẫn

Ngày 14/ 4, Trung tâm đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức lễ khởi động Chương trình đào tạo nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) năm 2026.

Trong bối cảnh công nghiệp bán dẫn ngày càng giữ vai trò chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ Việt Nam trong việc đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) 2026 lần đầu tiên đưa nội dung bán dẫn vào đào tạo ở 3 cấp độ: nhập môn, cơ bản và nâng cao.

Đại biểu tham quan Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Bắc Ninh

Song song, chương trình tiếp tục đào tạo Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big Data) và chuyển dịch theo hướng tập trung thực hành nhiều hơn so với những năm trước nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn, qua đó nâng cao khả năng ứng dụng của học viên ngay sau khi hoàn thành khóa học.

Đặc biệt, mô hình đào tạo giảng viên (Training of Trainers – ToT) được áp dụng cho lĩnh vực bán dẫn nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy và khả năng nhân rộng trong tương lai.

Năm nay, với mục tiêu đào tạo cho khoảng 2.200 sinh viên, chương trình Samsung Innovation Campus 2026 được thực hiện dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa Samsung Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Công ty Letuin High Tech và gần 20 trường đại học/cao đẳng trên toàn quốc.

Mô hình phối hợp đa bên giữa Chính phủ, doanh nghiệp, trường đại học này giúp dự án Samsung Innovation Campus (SIC) được kỳ vọng không chỉ là một chương trình đào tạo, mà còn là nền tảng kết nối và phát triển nguồn nhân lực công nghệ mang tính chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang diễn ra mạnh mẽ.