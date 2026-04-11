11/04/2026   11:10 (GMT+07:00)

Giáo dục STEM trở thành xu hướng tất yếu, lan tỏa mạnh trong trường học

Giáo dục STEM đang trở thành xu hướng tất yếu trên thế giới và được Việt Nam đẩy mạnh thông qua nhiều chính sách và chương trình cụ thể.

Ngày 11/4, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức lễ khởi động Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 quy mô toàn quốc dành cho học sinh THCS và THPT.

Cuộc thi hướng tới thúc đẩy ứng dụng giáo dục STEM trong nghiên cứu, xây dựng các giải pháp giải quyết vấn đề thực tiễn của xã hội và địa phương.

Năm nay, chương trình tập trung vào ba nhóm chủ đề gồm: phát triển môi trường bền vững thông qua công nghệ; kết hợp thể thao và công nghệ nhằm thay đổi xã hội; ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển xã hội bền vững.

Chương trình diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10 trên phạm vi toàn quốc, chia thành hai bảng thi: bảng A dành cho học sinh THCS và bảng B dành cho học sinh THPT.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh, trên thế giới, giáo dục STEM đã trở thành xu hướng tất yếu và là ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia phát triển.

Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy giáo dục STEM và đổi mới sáng tạo.

Trong đó có Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng Nghị quyết 281 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71.

Các chính sách này đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường phương pháp giáo dục thực hành, trải nghiệm STEM trong nhà trường.

Các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh chụp ảnh tại Lễ Khởi động cuộc thi.jpeg

Được triển khai tại Việt Nam từ năm 2019, Samsung Solve for Tomorrow đã từng bước khẳng định vị thế là sân chơi sáng tạo uy tín dành cho học sinh trung học.

Dấu ấn năm 2025 cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình khi thu hút gần 7.000 học sinh, hơn 2.500 giáo viên tham gia và 2.625 ý tưởng dự thi.

Không chỉ dừng lại ở con số, nhiều ý tưởng từ cuộc thi đã được phát triển thành các giải pháp thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, qua đó lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Kết quả này cho thấy tiềm năng lớn của thế hệ trẻ Việt Nam khi được tạo điều kiện, định hướng đúng và tiếp cận môi trường học tập hiện đại.

Đây là cuộc thi do Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2010 tại Mỹ, được tổ chức tại Việt Nam từ năm 2019. Đến nay, chương trình đã trở thành sân chơi thường niên dành cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi.

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Samsung Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia triển khai chương trình.

Với vai trò kết nối giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, NIC không chỉ đồng hành tổ chức mà còn tham gia định hướng nội dung, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo trong học sinh.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, sự hợp tác giữa hai đơn vị có vai trò hàng đầu trong thúc đẩy hoạt động STEM tại Việt Nam là bước tiến quan trọng, thể hiện sự đồng hành chặt chẽ giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong phát triển giáo dục STEM.

Đặc biệt, với kinh nghiệm tổ chức, bảo trợ nhiều cuộc thi về STEM, Robotics cũng như triển khai các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, NIC được đánh giá là nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái STEM tại Việt Nam.

Qua đó, học sinh có cơ hội tiếp cận sớm với tư duy đổi mới sáng tạo, công nghệ mới và các bài toán thực tiễn của xã hội.

2.200 sinh viên được đào tạo AI, IoT, bán dẫn

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

2.200 sinh viên được đào tạo AI, IoT, bán dẫn

Lần đầu tiên các khóa học về bán dẫn được đưa vào đào tạo trong chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) cùng Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và dữ liệu lớn.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.
Chuỗi giải pháp giúp doanh nghiệp ở khu công nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian

Với chuỗi giải pháp mới do Viettel Post và Vietnam Airlines hợp tác triển khai, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có thể tiết kiệm đến 30% chi phí so với tự vận hành và tối ưu 30% thời gian so với cách làm truyền thống.
Kỳ lân công nghệ Việt Nam tập trung ở 2 lĩnh vực Fintech và Game online

Đại diện Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông cho biết, Việt Nam có 4 kỳ lân công nghệ gồm VNG, Sky Mavis, VNPay và Momo, song tập trung ở 2 lĩnh vực trò chơi trực tuyến (Game online) và công nghệ tài chính (Fintech).
Thúc đẩy phát triển “kỳ lân” công nghệ số Việt Nam

Theo Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông, Bộ TT&TT, một giải pháp then chốt góp phần hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghệ số và kỳ lân công nghệ số là huy động vốn và phát triển thị trường, sản phẩm cho các doanh nghiệp này.
Công nghiệp công nghệ số sẽ là ngành đi đầu trong cách mạng 4.0

Bộ TT&TT đã xác định định hướng đến năm 2025 công nghiệp công nghệ số là ngành đi đầu trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với tốc độ tăng trưởng doanh thu hằng năm gấp 2,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước.
Thiết bị 5G do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất đã sẵn sàng thương mại hóa

Hiện các thiết bị 5G do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất đã được lắp đặt trên mạng lưới để cung cấp dịch vụ mạng cho người dân sử dụng ở một số khu vực như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
FPT, Viettel nhận Bằng khen của Bộ TT&TT vì thành tích xuất sắc trên thị trường quốc tế

Hai doanh nghiệp Viettel, FPT vừa được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường quốc tế năm 2022.
Việt Nam đã có 70.000 doanh nghiệp công nghệ số

Theo số liệu của Bộ TT&TT, tổng số doanh nghiệp công nghệ số đăng ký hoạt động năm 2022 ước đạt 70.000 doanh nghiệp, tăng 9,6% so với năm ngoái và đạt mục tiêu Bộ đã đề ra cho năm nay.
100% doanh nghiệp đã khai báo online qua nền tảng Cửa khẩu số

Qua 7 tháng triển khai, 100% các doanh nghiệp khai báo trực tuyến trên nền tảng Cửa khẩu số trước khi phương tiện đến các cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh của Lạng Sơn.
