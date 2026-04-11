Giáo dục STEM trở thành xu hướng tất yếu, lan tỏa mạnh trong trường học

Ngày 11/4, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức lễ khởi động Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 quy mô toàn quốc dành cho học sinh THCS và THPT.

Cuộc thi hướng tới thúc đẩy ứng dụng giáo dục STEM trong nghiên cứu, xây dựng các giải pháp giải quyết vấn đề thực tiễn của xã hội và địa phương.

Năm nay, chương trình tập trung vào ba nhóm chủ đề gồm: phát triển môi trường bền vững thông qua công nghệ; kết hợp thể thao và công nghệ nhằm thay đổi xã hội; ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển xã hội bền vững.

Chương trình diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10 trên phạm vi toàn quốc, chia thành hai bảng thi: bảng A dành cho học sinh THCS và bảng B dành cho học sinh THPT.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh, trên thế giới, giáo dục STEM đã trở thành xu hướng tất yếu và là ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia phát triển.

Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy giáo dục STEM và đổi mới sáng tạo.

Trong đó có Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng Nghị quyết 281 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71.

Các chính sách này đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường phương pháp giáo dục thực hành, trải nghiệm STEM trong nhà trường.

Được triển khai tại Việt Nam từ năm 2019, Samsung Solve for Tomorrow đã từng bước khẳng định vị thế là sân chơi sáng tạo uy tín dành cho học sinh trung học.

Dấu ấn năm 2025 cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình khi thu hút gần 7.000 học sinh, hơn 2.500 giáo viên tham gia và 2.625 ý tưởng dự thi.

Không chỉ dừng lại ở con số, nhiều ý tưởng từ cuộc thi đã được phát triển thành các giải pháp thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, qua đó lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Kết quả này cho thấy tiềm năng lớn của thế hệ trẻ Việt Nam khi được tạo điều kiện, định hướng đúng và tiếp cận môi trường học tập hiện đại.

Đây là cuộc thi do Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2010 tại Mỹ, được tổ chức tại Việt Nam từ năm 2019. Đến nay, chương trình đã trở thành sân chơi thường niên dành cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi.

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Samsung Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia triển khai chương trình.

Với vai trò kết nối giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, NIC không chỉ đồng hành tổ chức mà còn tham gia định hướng nội dung, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo trong học sinh.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, sự hợp tác giữa hai đơn vị có vai trò hàng đầu trong thúc đẩy hoạt động STEM tại Việt Nam là bước tiến quan trọng, thể hiện sự đồng hành chặt chẽ giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong phát triển giáo dục STEM.

Đặc biệt, với kinh nghiệm tổ chức, bảo trợ nhiều cuộc thi về STEM, Robotics cũng như triển khai các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, NIC được đánh giá là nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái STEM tại Việt Nam.

Qua đó, học sinh có cơ hội tiếp cận sớm với tư duy đổi mới sáng tạo, công nghệ mới và các bài toán thực tiễn của xã hội.