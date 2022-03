Vì sao trẻ nhiễm Omicron dễ khiến cha mẹ hoảng sợ?

Nhiều trẻ nhiễm Covid-19 sốt cao liên tục không hạ sốt kèm theo đau bụng, nôn ói khiến không ít ông bố, bà mẹ sợ hãi.

Chị Nguyễn Hà Phương (Đống Đa, Hà Nội) vẫn chưa hết lo lắng hai khi con của chị lần lượt nhiễm Covid-19. Chị Phương kể con trai chị bình thường cháu rất thích ăn vặt, đồ ăn cũng ăn được nhiều nhưng đến trưa 15/3, bé Tôm 4 tuổi, không ăn gì và chỉ nằm im. Đến chiều, mặt con đỏ phừng phừng. Chị Phương ban đầu không biết vì sao con sốt cao vì hai vợ chồng chị đã nhiễm Covid-19 trước đó nhưng con cách ly nên không nhiễm.



Bé sốt cao liên tục từ 39 – 39,9 độ C, uống thuốc hạ sốt cũng không về được 38 độ C người lúc nào cũng như hòn than. Sốt cao kèm theo nôn ói và kêu đau đầu khiến hai vợ chồng chị Phương lo lắng sợ con viêm màng não.

Vội vàng đưa con đến bệnh viện khám, bác sĩ test cho bé bị Covid-19 và hướng dẫn về nhà theo dõi. Hai ngày bé sốt cao liên tục, sang ngày thứ 3 thì bé hạ sốt dần còn 38 độ C và bắt đầu chơi. Con trai vừa khỏi, con gái 8 tuổi lại nhiễm Covid-19.



Chị Phương cho biết đang học online, con gái than rét dù trời đang nóng. Chị Phương linh cảm con đã nhiễm Covid-19. Sau rét bé sốt cao liên tục thậm chí có lúc lên 40 độ C. Hạ sốt cho con được 1 tiếng lại tiếp tục sốt cao.

Cả đêm, chị Phương hầu như không ngủ chỉ ngồi canh bé vì sốt cao. Đến sáng sớm, bé than đau bụng, la hét khóc. Nhìn con ôm bụng nằm cong như con tôm hai vợ chồng chị Phương “tim đập chân run” không biết xử lý như thế nào.

Chị phải gọi bác sĩ nhờ tư vấn. Khi bác sĩ nói chủng Omircon gây đau bụng, tiêu chảy ở trẻ chị mới bình tĩnh hơn nhưng vẫn lo con viêm ruột thừa mà không phát hiện kịp thời.

Chỉ 4 – 5 ngày hai đứa trẻ mắc Covid-19, vợ chồng chị Phương “bạc mặt” mệt mỏi vô cùng. Dù trước đó hai vợ chồng mắc thì lại không có triệu chứng nhiều. Chị Phương đọc thấy nói trẻ con mắc Covid-19 đều bị nhẹ nên cũng chủ quan nhưng không ngờ khi con mắc với các triệu chứng khiến bố mẹ thót tim.





Bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn khối Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, Phó chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP HCM cho biết trẻ nhiễm Covid-19 chủng Omicron có đặc điểm sốt cao trong 24 -48h. Có trẻ kèm theo nôn ói, đau đầu, đau bụng, tiêu chảy. Nếu biết chính xác trẻ nhiễm Covid-19 thì cha mẹ cần bình tĩnh vì sốt ở trẻ nhiễm Covid-19 có đặc điểm sốt cao thậm chí có trẻ sốt cao uống hạ sốt cũng không giảm nhiều.

Cha mẹ có thể chườm vật lý bằng khăn ấm cho trẻ giảm nhiệt độ.

Với trẻ nhiễm Omicron, trẻ thường nôn ói trong 24h đây là điều bình thường. Trẻ đau đầu, nôn ói khi nhiễm Covid-19 thì không nên lo lắng vì trẻ sẽ không thể tiến triển thành viêm màng não, trong khi đó sốt siêu vi kèm nôn ói thì có thể tiến triển viêm màng não. Trường hợp trẻ vẫn nôn ói kéo dài thì có thể tới cơ sở y tế để đánh giá.

BS Khanh cho rằng trẻ thường có biểu hiện rầm rộ ở giai đoạn cấp tính trong 48h và sẽ hết. Trẻ hết triệu chứng lại chơi như bình thường và không cần lo lắng hậu Covid-19. Đến nay, hội chứng viêm đa cơ quan MIS-C ở trẻ nhiễm Covid-19 chủng Omicron lại vô cùng hiếm nên trẻ khỏi cha mẹ chỉ cần theo dõi trẻ có triệu chứng ho, sổ mũi thì điều trị theo triệu chứng.

Trẻ nhiễm Covid-19 xong ho hoàn toàn bình thường vì đó là phản ứng của cơ thể. Nếu trẻ ho nhiều thì cho uống siro ho, có thể sử dụng lá húng chanh, quất chưng đường phèn theo kinh nghiệm dân gian để giảm ho cho trẻ. Trẻ uống được gừng mật ong thì có thể cho trẻ uống ngày 2 lần.



Phát hiệu triệu chứng bất thường hoặc bệnh chuyển nặng cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám, chữa bệnh kịp thời khi có một trong các dấu hiệu sau:

Khó thở; ho liên tục; bỏ ăn, uống; sốt cao liên tục không giảm hay sốt không cải thiện sau 48 giờ; nôn mọi thứ; đau tức ngực; tiêu chảy; trẻ mệt, không chịu chơi. Đo SpO2 < 96% (nếu được), trẻ có dấu hiệu thở nhanh: Nhịp thở của trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ≥ 30 lần/phút, trẻ từ 12 tuổi ≥ 20 lần/phút, thở bất thường như thở co lõm lồng ngực, cơ liên sườn, thở rít…

