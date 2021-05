Những thời điểm tắm 'chết người'

Bác sĩ dinh dưỡng chỉ thói quen sai lầm cả triệu người mắc khi uống nước Khi cảm thấy khát mới uống và uống một cốc thật to cho đã cơn khát, vừa ăn vừa uống, uống nước ngọt, trà, cà phê canh thay nước trắng... là những thói quen sai lầm mà rất nhiều người mắc phải khi uống nước.

Chị Bùi Thị M. (trú tại quận 9, TP.HCM) đến BV Đại học Y Dược TP.HCM khám vì hay bị đau đầu nhất là khi tắm xong.

Chị M. cho biết chị làm nhân viên bán hàng siêu thị, ca làm việc của chị từ 3h tới 10h đêm, hầu như ngày nào về tới nhà cũng khoảng hơn 11h khuya. Lúc đó, chị M. mới có thời gian nghỉ ngơi, tắm rửa. Khoảng vài tháng nay, mỗi lần tắm xong chị M. hay bị đau đầu nhưng không rõ nguyên nhân.

Khi đi khám bệnh, bác sĩ cho biết chị M. bị ảnh hưởng do thói quen tắm khuya của mình. Nhưng công việc của chị M. rất khó để bỏ thói quen này.

Không riêng gì chị M., BS CKII. Nguyễn Viết Hậu, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết anh gặp nhiều trường hợp đến khám với các bệnh lý khác nhau nhưng khi hỏi lối sống thì đã có không ít người do thói quen tắm khuya của mình, cũng có người thì mỗi lần tập gym xong lại vội tắm và cứ như thế vòng tròn đau vai gáy không dứt.

BS Hậu cho biết với trường hợp của chị M. khi tắm đêm gây co thắt mạch máu nên chị M. hay bị đau đầu. Nếu co thắt mạch máu ở vùng cổ vai thì khi tắm đêm mạch máu lưu thông ở vùng vai, cổ gáy bị ảnh hưởng làm cho cơn đau vai gáy càng nặng hơn.

Đặc biệt, những người tắm khuya kèm theo gội đầu luôn thì da đầu bị nhiễm lạnh, ảnh hưởng tới mạch máu gây đau đầu, nếu để tóc ướt đi ngủ, quá trình bay hơi của nước cần đến nhiệt độ tác động các dây thần kinh dưới lớp biểu bì của da đầu. Nếu trời quá lạnh do nằm điều hòa hoặc thời tiết thì nhiệt độ cơ thể xuống thấp, toàn bộ vùng mặt sẽ bị liệt cứng có thể gây liệt dây thần kinh số 7.

Ở nhiều người trẻ mạch máu co thắt chưa ảnh hưởng nhiều nhưng người có bệnh nội khoa trước, bệnh mạch vành, người nhiều tuổi thì yếu tố co thắt lúc tắm khuya, tắm khi vừa đi bên ngoài về có thể thúc đẩy cơn đau tim, đau xương khớp, gút…

Bất cứ khi nào bạn đi ngoài nắng về tắm nước lạnh hay đi mưa về tắm nước ấm ngay, tắm đêm đều ảnh hưởng tới sức khỏe. Do có sự chênh lệch về nhiệt độ so với cơ thể rất dễ rơi vào trạng thái sốc nhiệt. Ngay kể cả người tắm dùng nước ấm thì cũng không có lợi.

Khi nhiệt độ nước tắm không phù hợp với nhiệt độ cơ thể, cơ thể sẽ tự điều chỉnh bằng cách co lại khi lạnh hoặc giãn mạch khi nóng quá để thích nghi. Khi mạch máu não bị co lại nguy cơ đột quỵ do nhồi máu não hoặc mạch vành co thắt đột ngột. Đặc biệt ở những người có bệnh lý đau thắt ngực do co thắt mạch vành khi tắm đêm, tắm khi đi ra ngoài nắng nóng về… rất dễ xảy ra cơn đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim cấp.

Đặc biệt vào đêm muộn cơ thể của chúng ta thường yếu hơn bình thường, vì lúc này là thời gian cơ thể sắp rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, đề kháng cũng sẽ yếu đi hẳn, việc tắm đêm bằng nước lạnh sẽ khiến các mạch máu co lại, việc lưu thông máu lên não sẽ bị trì trệ hơn, khiến cơ thể mệt mỏi, yếu ớt, đau đầu.

BS Hậu cho biết có những người hay bị đau nhức toàn thân, thậm chí đau đầu kinh niên nhưng không rõ nguyên nhân chỉ đến khi bác sĩ điều trị, yêu cầu thay đổi thói quen tắm của mình thì các dấu hiệu trên cũng giảm đi.

Nguy hiểm nhất, bác sĩ Hậu cho biết, những người cao tuổi có đặc điểm sinh lý như mạch máu bị co lại, lòng mạch máu bị xơ vữa (vôi hóa), máu cô đặc và quánh cao hơn người trẻ nên thường gặp chứng huyết áp cao. Nếu tắm vào các thời điểm đêm muộn, vừa đi thể dục về, đi ngoài trời nắng hay đi ngoài mưa về họ rất dễ bị đột quỵ với khả năng cao hơn rất nhiều so với người trẻ.

K.Chi