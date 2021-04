Đột tử trên sân tennis: Những ai không nên chơi môn thể thao này

Đang cao trào nam thanh niên buộc phải ôm 'súng' lao vào viện Phòng khám Khoa Nam học và Y học giới tính - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tiếp nhận một bệnh nhân 21 tuổi tới khám trong trạng thái lo lắng, cẳng thẳng, vừa đi vừa ôm 'cậu nhỏ'.

Đột tử trên sân

Tennis là môn thể thao vận động toàn thân, tiêu thụ nhiều năng lượng hơn chạy bộ, tập thể dục nhịp điệu hay đạp xe. Theo nhiều nghiên cứu khoa học trên thế giới, tập luyện tennis đủ và đúng cách, môn thể thao này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng nhiều người vẫn còn mắc sai lầm khi chơi môn thể thao này.

Ví dụ trường hợp của anh N.T.V. (sinh năm 1979, trú tại Long Biên, Hà Nội), anh V. rất yêu tennis và tham gia chơi môn thể thao này khoảng 3 năm nay. Mỗi tuần anh đều dành 2 buổi đi luyện tập nó. Cảm giác chiến thắng sau mỗi trận tập khiến anh vô cùng hứng thú.

Anh luôn đặt mục tiêu cho mình phải dành chiến thắng, nhưng gần đây nhất trong 1 lần chơi tennis đột nhiên anh V. bị đau đầu dữ dội gục ngay trên sân. Dù được bạn bè đưa đi cấp cứu những anh V. không qua khỏi. Bác sĩ cho biết anh V. bị chảy máu não dưới nhện quá nhiều. Tiền sử gia đình anh có bố và anh trai cũng từng bị đột quỵ nhưng anh lại chủ quan với sức khỏe của chính mình.

Một trường hợp khác may mắn được cứu sống đó là ông N..Đ. C. (59 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM). Môn thể thao ưa thích của ông C. là tennis. Trong một lần đang chơi ông C. bất ngờ bị đau dữ dội ở ngực trái, khó thở nhiều, vã mồ hôi nên phải bỏ dở cuộc chơi giữa chừng.

Ngay sau đó ông được đưa vào thẳng Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cấp cứu. Tại BV Thống Nhất, các bác sĩ chẩn đoán ông bị nhồi máu cơ tim cấp và tiến hành chụp, can thiệp động mạch vành cấp cứu.

Kết quả chụp động mạch vành cho thấy ông C. bị tắc nhánh động mạch vành lớn nuôi trái tim do nhiều huyết khối. Sau khi hội chẩn và tiến hành đặt stent, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo ông C. không được chơi tennis nữa mà nên chọn những môn thể thao phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe.

PGS BS Nguyễn Hoài Nam – Giảng viên trường Đại học Y Dược, cho biết có một đồng nghiệp của ông đã đột tử ngay trên sân tennis chỉ vì quá ham mê môn thể thao này. Dù đã bước sang tuổi 50 lại có thêm bệnh huyết áp cao nhưng vị bác sĩ này vẫn rất chủ quan và chơi tennis mỗi tuần 2 buổi. Kết quả, một lần đang chơi thì bị đột tử.

Theo PGS Nam, có rất nhiều trường hợp đã đột tử khi ra sân tennis nguyên nhân chủ yếu do các bệnh tiềm ẩn từ trước mà không biết.

Tìm môn thể thao phù hợp

PGS Nam cho rằng bất cứ môn thể thao nào cũng cần phù hợp với mình, đặc biệt các môn thể thao cần phải gắng sức nhiều, có tính đối kháng thì cần phải có sàng lọc bệnh lý trước khi tham gia. Quần vợt là một môn thể thao đòi hỏi sức bền của cơ bắp bởi vì bạn sẽ phải giơ tay cầm vợt hàng trăm lần trong một trận đấu.

Bất cứ môn thể thao nào cũng đều tốt cho tim mạch, hô hấp, phát triển cơ bắp, chống loãng xương, thải độc… Tuy nhiên, PGS Nam cho rằng khi ra sân chơi thể thao cơ thể người chơi thể thao giống như xe đua. Cơ thể bình thường phải vận động với tốc độ rất cao, lúc này giống như chiếc xe chạy nhiều sẽ rất nóng, động cơ sẽ rất mau mòn, mau hư vì vậy dẫn tới quá trình oxy hoá sẽ nhanh, khớp xương sẽ bị quá tải, cơ thể sẽ mau lão hóa hơn đi ngược với lợi ích của thể thao.

Vì thế, PGS Nam khuyến cáo người dân nên luyện tập thể thao nhưng cần luyện tập đủ, chọn môn thể thao nào phù hợp với bản thân mình; không nên luyện tập quá gắng sức.

Trước khi tập hãy khởi động vài phút bằng những động tác thể dục nhẹ nhàng hoặc chạy bộ, sau đó mới bắt đầu các động tác nặng hơn.

Những người có các bệnh lý mãn tính cần chia sẻ với bác sĩ của mình để xin tư vấn có nên tập tennis hay không thay vì chơi theo sở thích của mình mà quên đi sức khỏe.

PGS Nguyễn Hoài Nam cho biết những người bị bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thoái hóa xương, tuổi trên 60 thì không nên chơi tennis nên chọn môn thể thao phù hợp với mình như đi bộ, đạp xe đạp.

