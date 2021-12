Chưa cấp phép lưu hành cho bất kỳ sản phẩm có thành phần địa long phòng, chống Covid- 19

Ảnh chụp màn hình fanpage Angela Phương Trinh quảng cáo địa long chữa Covid-19



Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 do biến chủng Delta gây ra đang diễn biến rất phức tạp ở nước ta hiện nay. Lợi dụng tâm lý người dân về việc tìm kiếm các sản phẩm có tác dụng phòng, chống Covid-19.

Một số cá nhân sử dụng mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải, chia sẻ những thông tin không chính xác, không có căn cứ khoa học, chưa được kiểm chứng về tác dụng hỗ trợ, điều trị Covid-19 của dược liệu địa long trong thời gian qua.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Bộ Y tế chưa cấp phép lưu hành cho bất kỳ sản phẩm nào có thành phần Địa long có tác dụng hỗ trợ, điều trị Covid-19, cũng chưa nhận được bất kỳ báo cáo khoa học nào chứng minh hiệu quả hỗ trợ điều trị Covid-19 của Địa long.

Để đảm bảo an toàn, hiệu quả Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý mua, sử dụng dược liệu, các sản phẩm từ dược liệu theo lời quảng cáo trên mạng xã hội khi thông tin chưa được kiểm chứng và chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền, để tránh tiền mất tật mang.

Bác sĩ Ngô Đức Hùng khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ, con giun, tên gọi mỹ miều là địa long. Đây là loài thuộc ngành giun đốt, vốn sống ở nơi ẩm ướt. Thức ăn chính của nó là chất thải của trâu bò lợn gà kèm lá cây thối rụng.

Về mặt sinh học, nó là 1 mắt xích quan trọng giúp đất đai tơi xốp. Nơi nào có giun là nơi ấy cây cối tốt tươi. Như vậy, có thể thấy giun có tác dụng rất tốt với cây cối và đất đai.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Hùng, nó khác với người. "Nhiều người lý luận giun tốt cho cây cối đất đai như vậy nên sử dụng vào người cũng sẽ tươi tốt và có tác dụng. Vì thế mọi người đừng đưa lý luận này ra để so sánh", Bs Hùng nói.

Còn về mặt sinh vật, với môi trường sống và thức ăn ở trong môi trường như vậy, đường ruột của giun sẽ chứa đầy vi khuẩn và ký sinh trùng. Đặc biệt là vi khuẩn E.coli O157 gây bệnh, và nhiễm vi khuẩn salmonella gây bệnh thương hàn nổi tiếng. Ngoài ra còn có vi khuẩn E.Coli O157, đây là loại gây nhiễm khuẩn huyết tan máu ồ ạt đến chết.

"Thực sự khi thấy nhiều người xúi trẻ con nuốt giun sống mà bản thân tôi rợn hết cả người. Bổ béo chưa thấy đâu, chỉ thấy đầy nguy cơ nhiễm bệnh, chưa kể sán lúc nhúc ký sinh trong đường ruột của giun nữa", Bs Hùng bức xúc.

Bác sĩ Hùng cũng chia sẻ thêm, qua tìm hiểu của các thầy thuốc thì được biết, giun cũng chỉ là 1 vị thuốc đông y có nhiều protein. Chúng được dùng trong 1 vài bệnh/chứng trong đông y. Tuy nhiên, giun đất không phải thần dược, nó rất bẩn và càng không có tác dụng chữa Covid-19 như lời đồn thổi.

Theo Dược điển Việt Nam V thì dược liệu Địa long (tên khác: Giun đất) là toàn thân đã phơi hay sấy khô của con Giun [Pheretima aspergillum (E. Perrier), Pheretima vulgaris.Chen., Pheretima gitillelmi (Michaelsen), hay Pheretima pectinifera họ Cự dẫn (Megascolecidae).



Loại đầu tiên là Quảng địa long, 3 loại còn lại là Hồ địa long. Cách chế biến: Loài Quảng địa long được thu hoạch từ mùa xuân đến mùa thu. Hồ địa long được thu hoạch vào mùa hạ. Dùng lá Nghể răm ngâm nước, đổ lên mặt đất, bắt lấy giun đất bò lên. Loại bỏ những con giun đất có bệnh. Làm sạch nhớt. Kẹp thẳng giun đất vào que nứa, mổ bụng ngay lập tức, moi bỏ phủ tạng và đất, lau sạch, phơi khô hoặc sấy khô ở nhiệt độ thấp.



Địa long có vị mặn, tính hàn. Quy vào các kinh can, tỳ, phế, bàng quang.



Công năng thanh nhiệt, trấn kinh, thông kinh lạc, bình suyễn, lợi niệu.



Chủ trị: Sốt cao bất tỉnh, kinh giản co quắp, đau khớp, chân tay tê bại, bán thân bất toại, trúng phong ho suyễn do phế nhiệt, phù thũng, tiểu ít, cao huyết áp.



Cách dùng, liều lượng: Ngày dùng 4,5 - 9 g, dạng bột. Thường phối hợp trong các bài thuốc.

