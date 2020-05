Vì sao quý ông rơi vào tình cảnh “trên bảo, dưới không nghe”? (ảnh minh hoạ)



Rối loạn cương dương ngay từ lần quan hệ đầu

Theo bác sĩ Lương Giang Đức, chuyên về nam học, rối loạn cương dương hay tình trạng bất lực - “trên bảo dưới không nghe” là một tình trạng bệnh lý trong đó bệnh nhân không đạt được và không duy trì được sự cương cứng của dương vật để thực hiện quá trình quan hệ tình dục một cách trọn vẹn.

Nhiều người nghĩ rằng rối loạn cương dương là do vấn đề “tâm lý”, nhưng khoa học đã chứng minh được 90% mắc phải căn bệnh này lại là do vấn đề thực thể, chỉ có 10% do tâm lý.

Đây không phải là một bệnh quá nguy hiểm ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của nam giới. Tuy nhiên, nó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người đàn ông. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Thậm chí có người rối loạn cương dương ngay từ lần quan hệ tình dục đầu tiên.

Nguyễn Văn A. (24 tuổi, Hà Nội) đã băn khoăn khi gặp bác sĩ. Anh này cho biết, cách đây một tuần anh quan hệ tình dục lần đầu tiên nhưng không thể cương hoặc chỉ một phần.

“Nguyên nhân có phải do tôi xem phim sex và thủ dâm nhiều không? Tôi có bị liệt dương không thưa bác sĩ?”, Văn A. lo lắng.

Giải thích trường hợp này, BS Đinh Hữu Việt, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho rằng, mới quan hệ tình dục lần đầu, tâm lý chưa tốt, chưa có kinh nghiệm nên gặp tình trạng rối loạn cương dương hoặc xuất tinh sớm là đương nhiên. Nhưng nếu bệnh nhân có thói quen thủ dâm, nhưng thủ dâm theo cách không được tốt là vừa thủ dâm vừa xem phim sex. Khi đó, cơ thể ở trong trạng thái kích thích rất mạnh, trong khi quan hệ tình dục thực tế lại không ở mức độ như thế. Nếu việc này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến quan hệ tình dục, khả năng cương cứng khó, hoặc khó xuất tinh, gây ra tình trạng rối loạn.

BS Lương Giang Đức cho biết, có rất nhiều lý do khiến cánh mày râu suy giảm bản lĩnh đàn ông. Trong đó có thể do tuổi tác, hiện nay, tỉ lệ rối loạn cương dương tương đối cao. Ước tính có 16% nam giới từ 20-75 tuổi bị rối loạn cương dương và tình trạng này tăng lên theo độ tuổi.

Theo BS Lương Giang Đức, tuổi cao khiến nội tiết nam giới suy giảm, khiến chức năng tình dục hạn chế, mất đi khả năng kiểm soát cương cứng.

Cụ thể, nếu nam giới mắc một số bệnh tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp,…cũng có thể có triệu chứng rối loạn cương dương.

Người bị stress, mất ngủ kéo dài hoặc chấn thương tâm lý cũng ảnh hưởng đến khả năng cương. Hoặc người sử dụng các loại thuốc chống trầm cảm, cao huyết áp sẽ ảnh hưởng đến khả năng cương.

Đặc biệt những người thường xuyên sử dụng rượu, bia, thuốc lá sẽ tác dụng xấu đến sinh lý nam giới, gây rối loạn cương.

Rối loạn cương dương biểu hiện dưới nhiều dạng: Không có ham muốn tình dục nên dương vật không cương cứng để giao hợp. Có ham muốn tình dục nhưng dương vật không đủ độ cứng để đưa vào âm đạo. Dương vật cương cứng không đúng lúc. Khi định giao hợp thì không thể cương cứng, nhưng trong khi hoàn toàn không có kích thích tình dục như nửa đêm chợt tỉnh dậy, đang ngồi họp… thì dương vật lại có thể cương cứng. Dương vật cương cứng trong thời gian ngắn, có thể đưa vào âm đạo. Nhưng sau đó mềm dần và xỉu hẳn trong âm đạo.

Bệnh hoàn toàn có thể chữa được

Trước kia bệnh lý rối loạn cương dương được coi là bệnh lý không thể chữa được vì rằng có nhiều thuốc được coi là điều thần dược được sử dụng cho người bệnh nhưng hiệu quả rất thấp, ngày nay bệnh lý rối loạn cương dương là bệnh lý hoàn toàn có thể chữa được với rất nhiều loại thuốc hiệu quả an toàn.

Theo đó, hiện nay có nhiều giải pháp điều trị khác nhau như thuốc tiêm, phẫu thuật đặt vật hang giả, điều trị sóng xung kích liều thấp… Một số trường hợp cần phương pháp ngoại khoa như có bất thường mạch máu, vấn đề liên quan thần kinh- thuốc, nội tiết nam giới…

Trong một số trường hợp có thể cần bổ sung thuốc, thực phẩm, thay đổi chế độ ăn uống, tập thể dục… Ngoài ra, thuốc lá, rượu bia… cũng làm tăng nguy cơ rối loạn cương. Những chất kích thích này làm hư hại mạch máu, giảm lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục nam.

Theo BS Lương Giang Đức, tùy từng nguyên nhân cụ thể, bác sĩ sẽ có phương hướng điều trị cụ thể, không có một phác đồ chung cho tất cả các trường hợp rối loạn cương dương. Để tìm được cách điều trị phù hợp nhất với mình, bạn nên đi khám để được bác sĩ tư vấn cụ thể.

Trong khi đó, theo BS Nguyễn Bá Hưng (BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội), phần lớn tâm lý nam giới đều muốn điều trị rối loạn cương dương vừa có kết quả nhanh lại muốn có hiệu quả lâu dài với chỉ một lần điều trị là khỏi mãi.

Nhưng nhiều trường hợp không thể đáp ứng được đòi hỏi đó mặc dù đó cũng là mong muốn của các bác sỹ bởi nó còn tùy thuộc vào nguyên nhân, có nguyên nhân có thể giải quyết triệt để có những nguyên nhân chỉ giải quyết được một phần. Chính vì vậy cần phải chẩn đoán được nguyên nhân rối loạn cương dương để điều trị cho thích hợp mới mong có kết quả tốt lâu bền được.

Huyền Anh