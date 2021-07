Quảng Bình ghi nhận 3 trường hợp dương tính nCoV

Chiều tối ngày 20/7/2021, ông Nguyễn Đức Cường – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình về 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Các trường hợp: H. T. H. (sinh năm 1993); Đ. T. C (Sinh năm1993) và C. H. (Sinh năm 2002) cùng trú tại bản Bãi Dinh xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình. Các trường hợp trên đều lao đông tự do.

Theo điều tra dịch tễ, lịch trình di chuyển, cách ly thì 3 công dân này nhập cảnh từ nước Nga về Việt Nam được cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Cao đẳng Y Khánh Hòa 21 ngày và có xét nghiệm Covid-19 kết quả 3 lần Âm tính (-). Sau đó ngày 11/07/2021 3 công dân được phép trở về địa phương.

Trong thời gian cách ly tập trung tại ký túc xá sức khỏe 3 công dân này ổn định không sốt, ho, khó thở, đau họng.

CDC Quảng Bình tiến hành khử khuẩn các phương tiện chở bệnh nhân nghi nhiễm SARS-CoV-2

Ngày 13/07/2021 cả 03 công dân đi xe khách từ bến xe Khánh Hòa tới Đồng Hới và đi xe taxi lúc 4 giờ ngày 14/7/2021 sau đó ghé vào trạm y tế Dân Hóa khai báo y tế lúc 07h00 ngày 14/07/2021.

Tại trạm ghi nhận sức khỏe cả 3 công dân không sốt, không ho, không khó thở; được hướng dẫn theo dõi tại nhà thêm 07 ngày và thực hiện thông điệp 5K theo quy định từ ngày 14/07/2021 đến 20/07/2021.

Ngày 20/7/2021 công dân Đ.T.C. có dấu hiện sốt, ho, đau ngực, khó thở nên chuyển về Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa cách ly điều trị lúc 8 giờ 20 phút cùng ngày.

Ban chỉ đạo đã lấy mẫu xét nghiệm 3 trường hợp trên, kết quả xét nghiệm sàng lọc: 03 mẫu của 03 công dân trên dương tính với SARS-CoV-2.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Quảng Bình kết luận đây là trường hợp mắc COVID-19 sau khi nhập cảnh từ Nga về, đã được cách ly tập trung 21 ngày. Sau khi về địa phương thực hiện khai báo y tế và cách ly tại nhà 7 ngày, đồng thời xét nghiệm theo quy định, phát hiện cả 3 trường hợp đều Dương tính với SARS-CoV-2.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Bình khuyến cáo người dân bình tĩnh và thực hiện tốt các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và tuân thủ các quy định phòng chống dịch của địa phương.

Thanh Hà