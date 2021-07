Sáng 22/7: Thêm 2.967 ca COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh có 2.433 ca

Chen nhau đi xét nghiệm Covid-19 ở Hà Nội, cần nhìn lại bài học từ TP.HCM Nếu không thực hiện được quy định chặt chẽ về lấy mẫu thì không nên tổ chức xét nghiệm sàng lọc tập trung. Một số điểm xét nghiệm tại TP.HCM vì chống dịch mà vi phạm quy tắc khoảng cách, là điều các địa phương cần rút kinh nghiệm.

Thông tin các ca mắc mới:

- Tính từ 19h30 ngày 21/7 đến 6h ngày 22/7 có 2.967 ca mắc mới, trong đó 02 ca nhập cảnh và 2965 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2.433), Long An (233), Bình Dương (64), Đồng Nai (53), Tiền Giang (41), Vĩnh Long (38), Bến Tre (28), Đà Nẵng (27), An Giang (15), Kiên Giang (10), Hậu Giang (5), Bình Phước (5), Hải Phòng (3), Cần Thơ (3), Hà Nội (2), Sơn La (2), Quảng Bình (2), Huế (1) trong đó có 181 ca trong cộng đồng.

- Từ khi dịch xảy ra, Quảng Bình đã ghi nhận 2 ca mắc đầu tiên. Các trường hợp này đều là các F1, đã được cách ly.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Tính đến sáng ngày 22/7, Việt Nam có tổng cộng 71.144 ca mắc, trong đó có 2.101 ca nhập cảnh và 69.043 ca mắc trong nước.

- Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 67.473 ca, trong đó có 9.197 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 09/61 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

Tình hình điều trị

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 11.971 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 123 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 18 ca.

Tình hình xét nghiệm

Số lượng xét nghiệm trong ngày là 93.160 cho 367.921 lượt người. Tính từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.754.692 mẫu cho 12.853.317 lượt người.

Tình hình tiêm chủng

Trong ngày có 31.220 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.367.939 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.042.984 liều, tiêm mũi 2 là 324.955 liều.

Những hoạt động của ngành y tế trong ngày

- Nhằm góp phần bảo đảm công tác an toàn tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, Bộ Y tế đã ban hành tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại quyết định số 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 áp dụng cho toàn bộ các cơ sở thực hiện tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19.



- Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các chợ đầu mối, chợ bán lẻ; Bộ Y tế đã có công văn số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID- 19 tại chợ đối với các địa phương trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ 0h đêm nay, Hà Nội cách ly tập trung toàn bộ người về từ các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 Từ 00h00 ngày 22/7, Hà Nội sẽ cách ly tập trung toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách theo văn bản 969/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ.

Theo suckhoedoisong.vn