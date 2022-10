Hé lộ bí mật màn nhảy dù kỷ lục từ độ cao 39 km xuống Trái Đất

Felix Baumgartner, người đàn ông liều lĩnh, mê mạo hiểm đã thực hiện pha nhảy dù từ rìa không gian, ở độ cao khoảng 39 km với một bộ quần áo chuyên dụng và chiếc dù đơn giản.

Màn thực hiện của Felix Baumgartner gây chấn động và thời điểm đó nhưng sau khi thành công anh không đưa ra nhiều bình luận hay chia sẻ gì về chiến tích đi vào lịch sử này.

10 năm sau khi thực hiện màn nhảy dù, Felix Baumgartner quyết định chia sẻ nhiều hơn về những câu chuyện đằng sau thành công và lý do tại sao anh không bao giờ thực hiện màn trình diễn này nữa.

Felix Baumgartner lên ý tưởng nhảy dù từ độ cao 39 km mà ngay cả những người chuyên nghiệp nhất khi mới nghe cũng thấy toát mồ hôi hột.

Người đàn ông 43 tuổi với thần kinh thép rơi tự do xuống Trái Đất trong thời gian 4 phút, tốc độ chóng mặt hơn 1.356 km trước khi mở dù và tiếp đất an toàn ở New Mexico.

Vốn là một vận động viên nhảy dù cừ khôi, Felix Baumgartner đã thực hiện thành công hàng nghìn lần nhảy trước khi quyết định đặt mục tiêu nhảy từ ngoài không gian.

Anh chia sẻ nguồn cảm hứng của bản thân đến từ Joe Kittinger, một phi công chiến đấu đã nghỉ hưu, người thực hiện màn nhảy dù xuống Trái Đất từ độ cao 31 km vào năm 1960.

Để đạt được màn trình diễn có một không hai, Felix Baumgartner phải trải qua quá trình chặt chẽ từ việc lên kế hoạch từng bước, thử nghiệm, luyện tập nghiêm ngặt, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. "Khi mới nghe đến ý tưởng này, nhiều người phản đối, không tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi phải thuyết phục cả đội nhiều lần. Chúng tôi đã thực sự rất kiên nhẫn", Felix Baumgartner cho biết.

Trước khi thực hiện màn nhảy dù, Felix Baumgartner được trang bị bộ đồ chuyên dụng. Điều này đặc biệt quan trọng vì trong môi trường khắc nghiệt, nếu bộ đồ không được chuẩn bị kỹ càng, người đàn ông ấy có thể chết chỉ sau 15 giây rơi tự do.

Trong lần thử nghiệm đầu tiên, do điều kiện thời tiết bất lợi nên phải hủy bỏ kế hoạch. Nhóm của Felix Baumgartner lên kế hoạch thứ hai và nếu lần thứ 2 không thành công, họ phải chờ đợi thêm 6 tháng nữa.

May mắn khi Felix Baumgartner đã thành công trong lần thứ 2 này. "Tôi thức dậy lúc 2 giờ sáng, làm các bài kiểm tra y tế và thời tiết. Họ mặc bộ đồ chuyên dụng cho tôi và sau đó đưa tôi lên không gian", Felix Baumgartner nhớ lại.

Trong suốt 90 phút đi lên, Felix Baumgartner khá lo lắng với nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu. Khi đạt độ cao như mong muốn, Felix Baumgartner cảm thấy thực sự bình yên, anh nói: "Tôi nhìn lên, bầu trời đen kịt, hoàn toàn im lặng. Tất cả những gì tôi nghe thấy chính là tiếng thở của bản thân. Bình yên đến lạ lùng".

Felix Baumgartner cúi chào máy ảnh gắn trên thiết bị đưa anh lên và rồi nhảy xuống. Sau này, khi xem lại đoạn video ghi lại cảnh bản thân rơi xuống Trái Đất, Felix Baumgartner cho biết anh cảm thấy vô cùng sợ hãi, anh không muốn nhìn.

"Vào thời điểm đó tôi không kịp nghĩ gì, cũng không có cảm thấy bản thân đã rơi xuống nhanh như thế nào", Felix Baumgartner nói. Khi rơi xuống độ cao 1.500 mét so với mặt đất, Felix Baumgartner đã mở dù và bay xuống, tiếp đất an toàn ở New Mexico.

Mặc dù sống sót sau pha nguy hiểm mà không bị tổn thương, mối quan tâm chính của anh khi đó là liệu mình có đạt được mục tiêu quan trọng vượt qua tốc độ âm thanh hay không. Tất nhiên Felix Baumgartner đạt thành tích xuất sắc.

Mười năm kể từ khi thực hiện cú nhảy 'chết người', Felix Baumgartner cho biết anh sẽ không bao giờ thực hiện lại màn trình diễn đầy mạo hiểm như vậy nữa.

Vệt sáng xanh kỳ lạ trôi nổi trong bầu khí quyển Trái Đất NASA đã tiết lộ những hình ảnh gây kinh ngạc về những đốm màu xanh kỳ lạ trôi nổi trong bầu khí quyển Trái Đất.

Hoàng Dung (lược dịch)