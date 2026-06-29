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29/06/2026   17:00 (GMT+07:00)

BAT Việt Nam tiếp sức phụ nữ vùng biên giới phát triển sinh kế

BAT Việt Nam mở rộng chương trình “Trao quyền cho Phụ nữ” tại xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh), góp thêm nguồn lực để phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế gia đình và tạo thêm nền tảng ổn định cho cộng đồng nơi tuyến biên.

Điểm tựa sinh kế cho phụ nữ vùng biên giới

Ở các xã biên giới, sinh kế của người dân thường gắn với những mô hình kinh tế nhỏ như chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ, làm thuê thời vụ hoặc các công việc gia công tại nhà. Với nhiều phụ nữ, đây là phần quan trọng trong kinh tế gia đình, giúp trang trải sinh hoạt, nuôi con ăn học và chủ động hơn trước những biến động của cuộc sống.

Trong bối cảnh đó, ngày 25/6, BAT Việt Nam tiếp tục mở rộng chương trình “Trao quyền cho Phụ nữ” tại xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh), trao nguồn vốn vay 550 triệu đồng cho 55 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương trong giai đoạn 2026-2027. Mỗi hộ được tiếp cận khoản vay 10 triệu đồng không lãi suất trong thời hạn 12 tháng để phát triển các mô hình sinh kế hợp pháp, an toàn và phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình.

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BAT Việt Nam mở rộng chương trình “Trao quyền cho Phụ nữ” tại xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh), trao nguồn vốn vay 550 triệu đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Bà Thi Thị Bé Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Chỉ cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình ‘Trao quyền cho Phụ nữ’ của BAT Việt Nam. Bên cạnh cung cấp nguồn vốn vay và khuyến khích sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả, chương trình còn đồng hành cùng chị em thông qua các hoạt động tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, quản lý mô hình kinh tế hộ và tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu”. 

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Bà Thi Thị Bé Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Chỉ phát biểu tại sự kiện.

Ở vùng biên giới, sự ổn định của cộng đồng được tạo nên từ nhiều lớp nền, trong đó có đời sống của từng hộ gia đình. Khi người dân có việc làm, có thu nhập và có điều kiện bám đất, bám làng, cộng đồng nơi tuyến biên cũng có thêm nền tảng để phát triển bền vững. Với phụ nữ, một sinh kế ổn định tại gia đình giúp họ có thêm điều kiện chăm lo con cái, có thời gian chăm sóc sức khỏe gia đình, học hỏi kỹ năng mới và phát triển bản thân. Từ nền tảng đó, người phụ nữ tự tin tham gia hoạt động địa phương và đóng góp nhiều hơn vào đời sống cộng đồng.

Từ khoản vay nhỏ đến năng lực làm chủ sinh kế 

Điểm đáng chú ý của chương trình “Trao quyền cho Phụ nữ” không chỉ nằm ở việc trao vốn, mà ở cách nguồn vốn được vận hành. Sau khi nhận vốn, các hội viên phụ nữ được Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương và chi hội phụ nữ ấp theo dõi, nhắc nhở, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời khuyến khích duy trì thói quen tiết kiệm định kỳ. Nhờ đó, khoản vay không chỉ giải quyết nhu cầu tài chính trước mắt, mà còn giúp người vay hình thành ý thức quản lý dòng tiền, cân đối chi tiêu và có trách nhiệm với kế hoạch sinh kế dài hạn của mình.

Gần đây, vào cuối năm 2025, chương trình đã được triển khai tại ba xã biên giới Nhơn Hòa Lập, Đông Thành và Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh), với tổng nguồn vốn 1 tỷ đồng. Sau 6 tháng, các khoản vay được đưa vào nhiều mô hình sinh kế sát với điều kiện địa phương như chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ, may gia công, mua máy bơm, phương tiện phục vụ sản xuất và vận chuyển nông sản…

Các báo cáo giữa kỳ cho thấy nhiều mô hình đã bắt đầu tạo thêm thu nhập cho hộ gia đình. Một số hộ chăn nuôi gà, heo đạt lãi 6-10 triệu đồng mỗi vụ; hộ nuôi cá đạt lãi 8-12 triệu đồng mỗi ao; hộ may gia công có thu nhập khoảng 4-5 triệu đồng mỗi tháng; hộ buôn bán nhỏ tăng thêm thu nhập 3-5 triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, các hộ vay đều được vận động duy trì gửi tiết kiệm định kỳ, qua đó hình thành thói quen tích lũy và chuẩn bị nguồn hoàn vốn.

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Chương trình triển khai tại ba xã Nhơn Hòa Lập, Đông Thành và Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh) vào cuối năm 2025, giúp phụ nữ phát triển sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương.

Từ thực tế đó, có thể thấy khi một khoản vay nhỏ được đặt trong cơ chế đồng hành phù hợp, giá trị tạo ra không chỉ là một mô hình sinh kế. Quan trọng hơn, phụ nữ được trao thêm năng lực để xem xét, lựa chọn cách làm phù hợp, tích lũy từng khoản nhỏ và chịu trách nhiệm với kế hoạch kinh tế của gia đình. Đó là cách trao quyền thực chất: không làm thay, mà “trao cần câu”, tạo điều kiện để người phụ nữ chủ động đứng vững bằng chính đôi tay của mình.

Từ Phước Chỉ, 55 hộ gia đình được hỗ trợ khoản vay sẽ mở ra 55 kế hoạch làm kinh tế cụ thể. Và nếu mỗi khoản vay được sử dụng đúng mục đích, mỗi mô hình làm kinh tế tạo thêm một nguồn thu, mỗi gia đình có thêm một điểm tựa, thì giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở con số 550 triệu đồng, mà ở niềm tin được khơi mở rằng phụ nữ vùng biên giới hoàn toàn có thể làm chủ hành trình vươn lên của chính mình. 

Huyền Trang

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