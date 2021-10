Nữ sinh lớp 12 đạt 8.5 IELTS: “Tìm điểm yếu của mình và khắc phục nó”

Đạt số điểm 8.5 IELTS là một mục tiêu cao vời vợi đối với nhiều người theo học tiếng Anh. Thậm chí nhiều “cao thủ” còn phải thi lại nhiều lần mới có thể chạm được ngưỡng này.

Vậy mà nữ sinh Trần Linh Giang - học sinh lớp 12 mới đây đã gây sốt với điểm thi IELTS đáng mơ ước là 8.5. Đằng sau kết quả đáng ngưỡng mộ ấy là sự nỗ lực của Giang trong một quá trình dài.

Linh Giang đạt 8.5 IELTS

Vốn có niềm đam mê đặc biệt với tiếng Anh, Linh Giang chia sẻ: “Em học tiếng Anh xuyên suốt một quá trình dài nên ‘ngấm’ một cách rất tự nhiên. Từ bé, em đã thích tiếng Anh qua các bộ phim hoạt hình của nước ngoài. Vậy nên em tự tạo cho mình môi trường học phủ sóng tất cả những hoạt động yêu thích bằng tiếng Anh”.

Gặp nữ sinh này ngoài đời, ai nấy đều rất ấn tượng với nụ cười tươi rạng rỡ. Linh Giang sẵn sàng chia sẻ những phương pháp ôn luyện tiếng Anh để có được thành tích tốt nhất. Bí quyết riêng của cô bạn chính là tìm điểm yếu của chính mình rồi quyết tâm khắc phục nó.

Biết thi viết chính là điểm yếu của bản thân nên Linh Giang dành 2 tiếng mỗi ngày để luyện viết khoảng 4 bài luận.

Ngoài ra, nữ sinh còn tìm đọc các trang báo điện tử nổi tiếng nước ngoài như: The Economist, The New York Times... để tích lũy các kiến thức cho mình cũng như tăng cường kỹ năng đọc hiểu.

Với phần thi viết, nữ sinh cho rằng nên chú trọng phân chia thời gian hợp lý để tránh bị thiếu thời gian và không thể kiểm tra lại bài viết, dẫn đến việc có câu sai ngữ pháp, thiếu dấu hay triển khai ý chưa tốt.

Linh Giang - nữ sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Với Linh Giang việc bản thân tiếp xúc sớm với tiếng Anh là một lợi thế trong học tập và cuộc sống nhất là khả năng nghe và nói. Với nhiều bạn bắt đầu học môn ngoại ngữ này muộn, điều khó khăn chính là nghe và nói làm sao cho chuẩn.

“Đối với kỹ năng nghe, em học theo phương pháp “nghe một lần”. Nếu có từ nào khó thì bỏ qua luôn thay vì cố gắng tập trung nghe lại từ đó sẽ khiến bạn bỏ lỡ những đoạn sau. Đối với phần đọc, em thực hiện song song đọc hiểu bài viết và tìm kiếm từ khóa trong bài”, Linh Giang chia sẻ.

Còn đối với phần thi nói thì Linh Giang không chỉ chú tâm vào nội dung mà còn rèn luyện cách phát âm, ngữ điệu, ngữ pháp.

Để có một kỳ thi hiệu quả, theo Linh Giang trước ngày thi các bạn hãy để bản thân có một tư tưởng thật thoải mái, một thể trạng tốt nhất. Khi thi thì hãy tập trung 100% sức lực làm bài thi đừng quan tâm đến những điều gì khác.

Linh Giang chưa quyết định sẽ đầu quân vào trường đại học nào nhưng có một điều chắc chắn là thời gian tới em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê tiếng Anh để có thể phát huy được những khả năng của mình.

“Tiếng Anh nói chung hay IELTS nói riêng đều giúp phát triển bản thân và mở ra cơ hội khám phá kiến thức bên ngoài, bởi vậy các bạn nên chú trọng học từ sớm”, Linh Giang nói.

Thành tích của Linh Giang:



-Giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh năm lớp 10.



- Giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh năm lớp 11.



- Năm lớp 12, Linh Giang vẫn là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh.



- IELTS 8.5

Hoàng Thanh