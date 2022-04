38 tuổi, làm việc 5 tiếng một tuần, kiếm tiền tỷ mỗi tháng nhờ thu nhập thụ động sau khi mất việc: ‘Găm’ vào đầu 3 bí kíp

Nếu bạn có tham vọng, muốn tạo ra thứ gì đó của riêng mình, đây là ba mẹo hàng đầu 'tôi' muốn chia sẻ để giúp bạn tăng thu nhập của mình.

Tôi là một người yêu âm nhạc và đặt mục tiêu trở thành một nhạc sĩ toàn thời gian. Tôi đã theo đuổi ước mơ của mình theo một cách rất thiết thực - làm kỹ sư âm thanh toàn thời gian cho một công ty bên cạnh công việc tay trái là nhà sản xuất âm nhạc tự do cho các nghệ sĩ indie.

Nhưng vào năm 2009, ở tuổi 26, tôi bị mất việc và quyết định biến công việc sản xuất âm nhạc thành công việc toàn thời gian.

Tuy nhiên, ở giai đoạn đó, tôi phải vật lộn rất nhiều để kiếm sống qua ngày. Tôi kiếm được từ 800 đến 1.000 đô la mỗi tháng (khoảng 18 triệu tới 23 triệu đồng), trong khi vợ tôi kiếm được từ 500 đến 1.000 đô la mỗi tháng với công việc nhiếp ảnh gia. Ngoài thu nhập làm nghề tự do, chúng tôi sống bằng tiền tiết kiệm và phiếu thực phẩm. Khoảng thời gian đó cũng là lúc chúng tôi trở thành cha mẹ. Và đó là khi áp lực tài chính thực sự bắt đầu xuất hiện.

Vì vậy, cuối năm đó, tôi quyết định bắt đầu một blog âm nhạc - The Recording Revolution – với mong muốn duy nhất là kiếm nhiều tiền hơn. Và tôi nhận ra rằng sự hiện diện online này giúp tôi có được nhiều khách hàng hơn.

Tôi đã mất một thời gian để học cách biến nó thành một công việc kinh doanh có lãi. Tính đến năm 2022, tôi đang kiếm được nhiều tiền hơn từ các công việc kinh doanh trực tuyến của mình so với những gì tôi từng kiếm được với tư cách là một nhà sản xuất toàn thời gian.

Chỉ riêng blog The Recording Revolution đã thu về 40.000 đô la mỗi tháng (khoảng 918 triệu đồng). Bên cạnh đó, tôi cũng thu được tổng doanh thu 120.000 đô la (khoảng 2,7 tỷ đồng) mỗi tháng thông qua công việc giảng dạy trực tuyến (online coaching) của mình, nơi mà tôi dạy cho khách hàng những gì tôi đã làm để tạo nên sự thành công của The Recording Revolution.

Ở tuổi 38, tôi đã đạt được một thành tựu khá tuyệt vời: làm việc 5 giờ mỗi tuần và dành thời gian còn lại cho gia đình.

Tôi đã biến niềm đam mê của mình thành một công việc kinh doanh như thế nào?

Tôi bắt đầu Recording Revolution ở dạng một blog và kênh YouTube với mục tiêu là để chia sẻ những gì tôi biết về âm nhạc và thu hút nhiều khách hàng hơn cho công việc sản xuất nhạc của mình.

Khi mới bắt đầu, tôi đều đặn đăng ba blog trên trang web của mình và một video trên YouTube mỗi tuần. Tôi đã chia sẻ những hướng dẫn nhanh, từng bước về các kỹ thuật thu âm và chỉnh sửa khác nhau, cùng với các bài đánh giá sản phẩm và phỏng vấn với các nhạc sĩ và nhà sản xuất.

Trong năm đầu tiên bắt đầu kênh YouTube, tôi nhận thấy lượt xem hàng ngày của mình tăng từ khoảng 60 lượt xem mỗi ngày lên 2.000 lượt xem mỗi ngày. Khi lượng khán giả tăng lên, tôi nhìn thấy cơ hội kiếm tiền từ nội dung của mình.

Ban đầu, tôi kiếm được 200 đến 1.000 đô la mỗi tháng (khoảng 4,5 triệu tới 23 triệu đồng) thông qua tài trợ video và doanh thu quảng cáo. Để đạt được những giao dịch này, tôi đã tạo một bộ tài liệu phương tiện chia sẻ lưu lượng truy cập của trang web và phân khúc thị trường người xem kênh, đồng thời gửi nó đến các thương hiệu tạo ra sản phẩm mà khán giả của tôi có thể yêu thích. Trong phạm vi tiếp cận của mình, tôi mời họ quảng cáo trong video YouTube hoặc các vị trí quảng cáo biểu ngữ trên blog của tôi.

Tới năm 2010, tôi đã tìm ra chìa khóa để kiếm được nhiều tiền hơn: Xây dựng và tung ra các sản phẩm kỹ thuật số của riêng mình, chẳng hạn như sách điện tử hoặc các khóa học trực tuyến, dạy cho mọi người những kỹ năng quý giá mà tôi có được trong suốt sự nghiệp của mình.

Cách tôi kiếm 160.000 đô la mỗi tháng từ thu nhập thụ động

Vào tháng 4 năm 2010, tôi đã tạo và bán khóa học trực tuyến đầu tiên của mình, khóa học này dạy khách hàng cách sử dụng phần mềm ghi âm phổ biến Pro Tools với giá 45 đô la (khoảng 1 triệu đồng).

Tôi đã sử dụng phần mềm quay phim màn hình có tên là Screenflow để ghi lại màn hình máy tính và giọng nói của mình khi tôi trình bày cách Pro Tools hoạt động.

Trước khi ghi âm, tôi viết một bản phác thảo nội dung cơ bản về những phần của phần mềm mà tôi muốn chia sẻ và theo thứ tự ra sao, sau đó dành ba đến bốn giờ để ghi lại và chỉnh sửa nội dung.

Mọi người đề nghị bắt đầu một danh sách email để tiếp thị các khóa học của tôi. Để thu hút người đăng ký, tôi đã cung cấp một eBook miễn phí. Tôi đã có khoảng 500 người đăng ký vào thời điểm tôi bán khóa học trực tuyến đầu tiên của mình.

Tôi bắt đầu mở rộng quy mô công việc sản xuất tự do của mình vào năm 2012. Hiện tại, tôi bán hàng chục khóa học trực tuyến và thẻ thành viên thông qua The Recording Revolution. Giá từ 67 đô la đến 397 đô la.

Từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019, tôi đã kiếm được 1 triệu đô la doanh thu. Và vào năm 2021, The Recording Revolution đã mang lại khoảng 40.000 đô la mỗi tháng.

Công việc thứ hai của tôi, dạy mọi người cách kiếm tiền từ kiến ​​thức và niềm đam mê của họ như tôi đã làm, được tôi ra mắt vào năm 2018. Và trong sáu tháng qua, tôi đã kiếm được 120.000 đô la mỗi tháng từ thu nhập thụ động từ khóa học trực tuyến có tên Automatic Income Academy, một chương trình huấn luyện kinh doanh cấp cao được gọi là The Epic Mastermind, tiếp thị liên kết từ một công ty có tên là Kajabi…

Hiện tại, khoảng 2.800 chủ doanh nghiệp đang sử dụng các sản phẩm huấn luyện của tôi. Mục tiêu là giúp họ phát triển công việc kinh doanh trực tuyến đồng thời làm việc ít giờ hơn.

Những lời khuyên tốt nhất của tôi dành cho những doanh nhân đầy tham vọng

Biến một công việc ban đầu chỉ là một công việc tay trái thành công việc toàn thời gian đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Ước mơ ban đầu trở thành một nhạc sĩ đã được thay thế bằng những gì tôi đang làm bây giờ: Giúp mọi người sống một cuộc sống sáng suốt, linh hoạt và có ý nghĩa hơn.

Nếu bạn có tham vọng, muốn tạo ra thứ gì đó của riêng mình, đây là ba mẹo hàng đầu tôi muốn chia sẻ để giúp bạn tăng thu nhập của mình.

1. Bán kỹ năng của bạn để kiếm thu nhập thụ động

Bước ngoặt đối với tôi là khi tôi có ý tưởng biến kiến ​​thức về hòa thanh và ghi âm thành một khóa học trực tuyến. Bán các sản phẩm kỹ thuật số mang lại nguồn thu nhập thụ động và cho phép tôi kiếm được nhiều tiền hơn trong một ngày - trong khi chỉ cần dành ít thời gian hơn - so với khi tôi làm việc với tư cách là một freelancer.

2. Cung cấp miễn phí về những gì bạn có thể cung cấp

Một niềm tin cốt lõi của tôi là người cho đi sẽ là người giàu. Toàn bộ hoạt động kinh doanh của tôi được xây dựng dựa trên việc cung cấp nội dung giáo dục miễn phí tốt nhất, dù có những lúc tôi có thể phải bỏ tiền ra cho nó. Đó là lý do tại sao tôi có blog, kênh YouTube và podcast.

Điều này có vẻ phản trực giác, nhưng đây là lý do tại sao nó lại hiệu quả: Mỗi phần nội dung giàu giá trị mà tôi đưa ra trên các nền tảng của mình đều hoạt động như một nam châm để thu hút mọi người, thông qua sức mạnh của tìm kiếm trên Google hoặc YouTube. Đó là một cách để mọi người khám phá và xây dựng lòng tin với tôi.

Sau đó, khi tôi bán một sản phẩm cao cấp, họ sẽ rất sẵn sàng trả tiền cho nó.

3. Xây dựng hệ thống tự động

Chỉ làm việc năm giờ mỗi tuần giúp tôi tránh bị kiệt sức và cho phép tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có hệ thống làm việc tự động.

Ví dụ: hầu hết tất cả các giao tiếp tiếp thị hay theo sát khách hàng của tôi đều diễn ra thông qua email tự động.

Khi mọi người nhìn thấy nội dung của tôi, họ có thể tùy chọn đăng ký nội dung độc quyền hơn qua email. Ngay sau khi chúng tôi hình thành được kết nối với nhau, tôi có hàng tá email được viết sẵn tự động gửi. Những email này cung cấp thông tin chi tiết, mẹo và kỹ thuật kinh doanh, đồng thời chia sẻ sản phẩm nào của tôi mà họ sẽ được hưởng lợi nhiều nhất.

Tập trung vào email có nghĩa là tôi không dành hàng giờ trên mạng xã hội để thu hút mọi người trong hộp tin nhắn của họ. Tôi để tự động hóa nội dung và email thực hiện công việc nặng nhọc đó cho mình.

*Tác giả của bài viết là Graham Cochrane, người sáng lập ra trang web The Recording Revolution, tác giả của cuốn sách "How to Get Paid for What You Know" và là nhà khai vấn kinh doanh cho hơn 2.800 khách hàng trên toàn thế giới.

Theo ttvn.toquoc.vn