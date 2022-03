Tai nạn hi hữu: Tài xế bất cẩn bị kẹp giữa 2 ô tô, suýt nguy hiểm tính mạng

Đoạn clip ghi lại tình huống hi hữu về một người đàn ông bị kẹt giữa đuôi xe container và xe ô tô của mình đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Đoạn clip do camera an nịnh tại một cây xăng ghi lại được một vụ tai nạn hi hữu đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo clip, một chiếc xe ô tô con đang được người đàn ông tiếp nhiên liệu tại một cây xăng. Có một chiếc xe container cũng đang từ từ tiến tới phía bên cạnh. Thấy xe lớn đi qua, người đàn ông đi ra để quan sát xem liệu có xảy ra va chạm gì với xe của mình không vì đoạn đường trong cây xăng khá hẹp.

Tuy nhiên, tại khi tài xế xe container từ từ bẻ lái xe theo khúc cua, phần đuôi của xe container dường như có dấu hiệu sẽ va chạm với xe ô tô đang đổ xăng. Thấy tình huống va chạm sắp xảy ra, người đàn ông đã luống cuống đứng đúng vào vị trí mắc kẹp giữa 2 chiếc xe ô tô.

Hình ảnh cắt từ clip

Cứ như thế, chiếc xe tải hạng nặng di chuyển đã khiến cho chiếc xe 5 chỗ bị đẩy lên phía trước một đoạn, kéo theo người đàn ông bị kẹt trên thân xe. Khi chiếc xe container đi qua, người đàn ông có biểu hiện đầy đau đớn.

Cư dân mạng nhiều người hài hước cho rằng, có lẽ người đàn ông đó quá yêu thương chiếc xe của mình nên đã liều lấy thân mình che chắn cho chiếc xe khỏi bị xước. Tuy nhiên, nhiều người lên tiếng chỉ trích việc người đàn ông đã chủ quan, mạo hiểm tính mạng của bản thân cũng như tài xế xe container đã quá vội vàng khi di chuyển xe qua cung đường hẹp như vậy.

"Anh thật dũng cảm lấy thân mình che chắn cho xe, đúng là một người yêu xe như con, xả thân mình quá";

"Ông lái xe công đã liều, ông xe con còn liều hơn. Nghĩ gì khi không chạy đi mà còn đứng đó cho xe nó cuốn vào vậy. Chắc quả này gãy đôi xương sườn với hư thận mất thôi";

"Xe tải bon chen rồi bẻ cua vào điểm mù nên không quan sát được. Ông chú xe con thì tưởng chủ động quan sát hóa ra bị bất ngờ mà thành kẹp chả luôn rồi".

Lam Giang

