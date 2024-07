Cô gái miền Tây thành TikToker nổi tiếng, góp tiền xây nhà báo hiếu mẹ cha

Vừa qua, Lê Nguyễn Mỹ Huyền là một trong những TikToker tham gia Phiên LIVE 'Hương Vị An Giang” trong chương trình Chợ phiên OCOP Hương vị An Giang do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, TikTok Việt Nam phối hợp thực hiện. Phiên live đã tiếp cận 31.6 triệu người với 1.6 triệu lượt xem, bán ra trên 17.000 đơn hàng, hơn 22 tấn gạo.