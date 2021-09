Các điều cần làm ngay sau khi thí sinh biết điểm chuẩn đại học 2021

Thí sinh trượt đại học: Có thể chờ đợi xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Ở đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh vẫn còn có nhiều cơ hội để trúng tuyển vào các trường đại học chưa đủ chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển bổ sung. Để có thể nắm chắc “tấm vé” vào đại học trong đợt xét tuyển bổ sung thì các thí sinh cần phải tìm hiểu thông tin và cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đăng ký xét tuyển.

Tuy nhiên, thí sinh cần chú ý, cũng giống đợt 1, đối với xét tuyển bổ sung, thí sinh không bị giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Theo đó, thí sinh được phép đăng ký xét tuyển vào các tổ hợp khác nhau, nhiều ngành trong cùng một trường hoặc nhiều trường khác nhau. Do đó, với quy định này, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin về mức học phí các trường và chỉ nên chọn những ngành học phù hợp mà mình thực sự yêu thích.

Thí sinh xét tuyển đại học năm nay cần lưu ý gì sau khi biết điểm chuẩn? (ảnh minh họa).

Muốn đăng ký xét tuyển vào trường nào, thí sinh nên liên hệ với ban tư vấn tuyển sinh hoặc tra cứu thông tin trên website của trường đó. Các thí sinh sẽ chỉ có một phiếu điểm, nếu chưa quyết định học ở đâu thì chưa nên nộp. Vì đã nộp phiếu điểm xác nhận nhập học thì sẽ không được rút ra được và không tham gia đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung được.

Theo lịch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021 của Bộ GD&ĐT, dự kiến từ ngày 3/10, các cơ sở đào tạo sẽ xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển). Từ tháng 9 đến tháng 12/2021, sẽ xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

Những trường hợp sau đây có thể tham gia xét tuyển bổ sung: Thí sinh không đỗ tất cả các nguyện vọng đã đăng ký trong đợt 1; Thí sinh đỗ nguyện vọng đã đăng ký nhưng không xác nhận nhập học; Trong đợt 1 thí sinh không đánh dấu tick vào mục số 9 “Thí sinh có dùng kết quả để xét tuyển đại học, cao đẳng”.

Có thể thấy, quy định về xét tuyển bổ sung nhằm tạo điều kiện cho thí sinh chọn được đúng trường/đúng ngành mình mong muốn. Tuy nhiên, nếu thí sinh cố tình từ chối nhập học trong đợt xét tuyển đầu tiên và chấp nhận đợi đợt xét tuyển bổ sung là việc khá mạo hiểm.

Hai lý do chính khiến việc xét tuyển bổ sung trở nên khó khăn hơn đó là: Trường thí sinh mong muốn sẽ không xét tuyển bổ sung do đã đủ chỉ tiêu và điểm chuẩn xét tuyển bổ sung thường cao hơn, thậm chí cao hơn nhiều so với đợt xét tuyển đầu tiên. Do đó, thí sinh cần cân nhắc trước khi đưa ra quyết định có xét tuyển bổ sung hay không.

Thí sinh trúng tuyển đại học

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần vào trang web của trường tra cứu danh sách trúng tuyển xem đã có tên mình hay chưa để chắc chắn là mình đã trúng tuyển.

Sau khi bố điểm chuẩn, các trường ĐH sẽ gửi giấy báo để bạn xác nhận nhập học, đây là bước quan trọng để thí sinh xác nhận chắc chắn học trường đại học mà mình lựa chọn. Vì vậy thí sinh cần xác nhận đã trúng tuyển vào trường bằng cách nộp giấy chứng nhận kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 bản gốc trước 17h ngày 26/9 (tính theo dấu bưu điện) qua các hình thức: Bưu điện hoặc trực tuyến.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ GD&ĐT đã đề nghị các trường đại học cho thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Các trường sẽ hướng dẫn các thí sinh gửi ảnh mã vạch qua hình thức trực tuyến để xác nhận và nhập mã vạch lên hệ thống.

Các trường cần quy định và thông báo rõ cho thí sinh biết về: quy trình triển khai, yêu cầu chỉ xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo, các hình thức cam đoan của thí sinh.

Nếu sau thời hạn 17h ngày 26/9, các thí sinh không xác nhận nhập học được xem là từ chối nhập học.

Nhận giấy báo nhập học: Các trường đại học sẽ gửi giấy báo nhập học về nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Chuẩn bị hồ sơ nhập học: Để làm thủ tục nhập học tại trường, các thí sinh cần tham khảo các giấy tờ bắt buộc phải có khi nhập học. Về cơ bả sẽ cần các giấy tờ sau: Sơ yếu lý lịch, giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp, học bạ... Lưu ý yêu cầu công chứng hoặc yêu cầu bản gốc.

Làm thủ tục nhập học: Trong giấy báo nhập học, các trường đại học sẽ ghi thời gian nhập học là khi nào. Thí sinh cần xem chính xác thời gian, địa điểm để nhập học đúng quy định.

