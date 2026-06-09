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09/06/2026   17:30 (GMT+07:00)

Bia Tuborg bắt tay cùng rapper Jay Park khuấy động mùa hè 2026

Thương hiệu bia Tuborg bắt tay cùng rapper Jay Park triển khai chiến dịch mùa hè 2026 mang tên "Sao Phải Theo Chuẩn” tại Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu một cú chuyển mình mang tính chiến lược định vị của Tuborg khi không chỉ dừng lại ở việc cổ vũ bứt phá đơn thuần mà còn bảo vệ cá tính độc bản của mỗi GenZ.

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Bia Tuborg bắt tay cùng Jay Park cổ vũ Gen Z giật nắp, xả áp lực độc hại: Sao phải theo chuẩn?

Áp lực "flexing" hoàn hảo: Khi Gen Z mệt mỏi vì phải... gồng

Là thế hệ sinh ra vào giai đoạn bùng nổ Internet, Gen Z không chỉ đối mặt với định kiến ngoài đời thực mà còn gánh thêm áp lực phải luôn tỏ ra cool ngầu trên mạng xã hội. Loạt story xịn mịn, những chiếc profile con nhà người ta vô tình tạo nên những tiêu chuẩn ngầm, khiến nhiều bạn trẻ phải gồng mình để khớp vào chiếc khuôn đúc sẵn của số đông.

Nhưng thay vì loay hoay ép mình vào một hệ quy chiếu rập khuôn, giới trẻ ngày nay lựa chọn một mindset bản lĩnh và hóm hỉnh hơn nhiều. Không cần nổi loạn bất chấp, họ mượn chính sự hài hước và tinh thần “YOLO” để cởi trói bản thân khỏi những quy chuẩn gò bó, thoải mái bật công tắc bản sắc và trân trọng những điều khiến mình khác biệt. Chính bước chuyển tư duy đầy tích cực này là lý do bia Tuborg bắt tay cùng Jay Park, quyết định nhập cuộc để mồi thêm sự tự tin và đứng về phía Gen Z cùng bắt trọn tần số tự do này!

Để cụ thể hóa tinh thần "Sao phải theo chuẩn", Tuborg mang đến một hành động mang tính biểu tượng: Giật nắp. Chiếc nắp giật độc bản của bia Tuborg giờ đây không chỉ mở ra vị bia sảng khoái mà chính là một cái van xả áp lực cực cool. Cứ mỗi tiếng "póc" giòn giã vang lên là hình ảnh đại diện cho một lần người trẻ rũ bỏ nhãn dán, cởi trói mọi quy chuẩn cồng kềnh để mở ra một không gian tự do, ngẫu hứng và đậm sắc màu cá nhân.

Cú bắt tay cùng Jay Park - Khi hai DNA “độc bản” giao thoa

Cú bắt tay cùng Jay Park trong vai trò Đại sứ Toàn cầu chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về tính chính thống và chiều sâu của chiến dịch "Sao Phải Theo Chuẩn". Không chỉ là một cái tên đại chúng đơn thuần, Tuborg lựa chọn đồng hành cùng Jay Park bởi chính cuộc đời anh là nguồn cảm hứng sinh động nhất cho tinh thần mà thương hiệu hướng tới.

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Bia Tuborg bắt tay cùng Jay Park - Khi hai DNA “độc bản” giao thoa

Từng dứt khoát rũ bỏ chiếc khuôn hoàn hảo, an toàn được đúc sẵn từ guồng quay công nghiệp Kpop, Jay Park đã tự tay kiến tạo nên những đế chế âm nhạc độc bản của riêng mình để trở thành một icon toàn cầu tự viết nên luật chơi.

Sự tương đồng về mặt giá trị này chính là nền tảng để chiến dịch gửi đi tuyên ngôn đanh thép nhất đến Gen Z: Bản sắc cá nhân là duy nhất, không một bộ khuôn mẫu nào có quyền định nghĩa bạn. 

Trạm xả áp “khổng lồ" càn quét mùa hè

Để hiện thực hóa tuyên ngôn này, bia Tuborg biến mùa hè thành một "trạm xả áp khổng lồ" với chuỗi trải nghiệm âm nhạc và lifestyle đỉnh cao, nơi mọi quy tắc rườm rà đều bị xóa bỏ. Tâm điểm kích nổ chuỗi hoạt động chính là siêu nhạc hội K-Pulse concert đổ bộ vào ngày 6-7/6 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, nơi âm nhạc bùng nổ của Jay Park cộng hưởng cùng vị bia sảng khoái của Tuborg để kích hoạt năng lượng tự do kịch trần của hàng chục ngàn khán giả.

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Bia Tuborg cùng Jay Park hứa hẹn cùng GenZ quẩy tung mùa hè bằng loạt hoạt động hấp dẫn

Bên cạnh bữa tiệc âm nhạc cực đỉnh, Tuborg còn mang đến loạt hoạt động trải nghiệm thú vị, sẵn sàng cùng bạn quẩy tung mùa hè”.

Chiến dịch “Sao Phải Theo Chuẩn” và cú bắt tay cùng Đại sứ Toàn cầu Jay Park là bước đi chiến lược khẳng định tầm vóc và cam kết đồng hành lâu dài của bia Tuborg với thế giới trẻ Việt Nam. Chúng tôi không chỉ mang đến một vị bia sảng khoái kịch trần, mà muốn biến mỗi chiếc nắp giật của bia Tuborg thành một chiếc van xả áp lực thực thụ. Tuborg hy vọng đây sẽ là một lời tuyên ngôn sống đầy cảm hứng, tiếp thêm 100% năng lượng để mỗi bạn trẻ Gen Z tự tin cởi trói bản thân khỏi những khuôn mẫu, rũ bỏ áp lực độc hại để tự viết nên luật chơi và tỏa sáng theo công thức của riêng.

Bích Đào

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