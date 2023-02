Giá vàng hôm nay 18/2: Vàng tăng trở lại, hướng tới 1.850 USD/ounce

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 18/2, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 50 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h55' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h26' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 18/2

Biểu đồ giá vàng SJC từ 11-18/2

Chốt phiên giao dịch 17/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,25 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,05 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,07 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 17/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.639 đồng/USD. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (18/2) được giao dịch quanh mốc 23.610 đồng/USD (mua vào) và 23.980 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng giảm cuối tuần. (Ảnh: Kitco)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h51' hôm nay (ngày 18/2, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.842,2 USD/ounce, tăng 16,2 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.850,2 USD/ounce, tăng 23,2 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 18/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 53,26 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 13,86 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 1.826 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.827 USD/ounce.

Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất PPI (một thước đo lạm phát khác) tăng 0,7% trong tháng 1, cao hơn so với dự báo tăng 0,4%. Trong khi đó, doanh số bán lẻ trong tháng 1 tăng 3% so với tháng 12/2022, cao hơn mức dự báo 1,9%.

Dữ liệu kinh tế được đưa ra sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 cao hơn dự báo. Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể phải nỗ lực nhiều hơn nữa, để kiềm chế lạm phát.

Theo giới phân tích, Fed sẽ thông qua việc tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong hai cuộc họp tiếp theo. Qua đó, Fed sẽ đẩy lãi suất chuẩn lên trên mốc 5% vào tháng 5 và giữ ở mức này cho đến cuối năm.

Dự báo giá vàng

Ông Ilya Spivak, người đứng đầu bộ phận Công ty tài chính Tastylive, nhận định, Fed đang có chính sách “diều hâu”. Điều này gây ảnh hưởng không tốt đối với vàng.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất. Nếu lãi suất tăng, USD mạnh lên, tài sản không sinh lời như vàng giảm đáng kể.

Các nhà phân tích tại Ngân hàng ANZ (Australia) nhận định, Fed thắt chặt chính sách tiền tệ có thể tạo tiêu cực ngắn hạn đối với giá vàng. Một đợt bán tháo tiếp theo có thể đưa giá vàng giảm xuống dưới 1.800 USD/ounce trong ngắn hạn.

Duy Anh