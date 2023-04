Giá vàng hôm nay 14/4: Đồng loạt tăng cao

Giá vàng trong nước hôm nay

Đầu giờ chiều ngày 14/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với buổi sáng.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 14h41' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 14h28' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.500.000 đồng/lượng 67.120.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.500.000 đồng/lượng 67.100.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.500.000 đồng/lượng 67.120.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.500.000 đồng/lượng 67.100.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.400.000 đồng/lượng 67.000.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật chiều 12/4

Mở cửa thị trường ngày 14/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h42' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h23' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.600.000 đồng/lượng 67.220.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.600.000 đồng/lượng 67.220.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.600.000 đồng/lượng 67.220.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.650.000 đồng/lượng 67.250.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.500.000 đồng/lượng 67.100.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 14/4

Biểu đồ giá vàng SJC từ 7-14/4

Chốt phiên giao dịch 13/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,12 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 14/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.588 đồng/USD, giảm 18 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (14/4) được giao dịch quanh mốc 23.245 đồng/USD (mua vào) và 23.615 đồng/USD (bán ra).

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm VND/USD áp dụng trong ngày 13/4 ở mức 23.606 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.450 - 24.736 đồng/USD (mua - bán).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Lúc 14h56' hôm nay (ngày 14/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.038,1 USD/ounce, giảm 8,4 USD/ounce so với buổi sáng.

Tới 10h hôm nay (ngày 14/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.046,5 USD/ounce, tăng 17,5 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.059,2 USD/ounce, tăng 29,2 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Sáng 14/4, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá hơn 58,26 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 8,96 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay 13/4 giao dịch ở mức 2.029 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 2.030 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giao dịch ở mức cao. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng đang có giai đoạn giao dịch tốt nhất trong vòng 13 tháng qua. Kim loại quý được giới đầu tư quan tâm trong bối cảnh USD giảm, giá dầu thô tăng. Những lo ngại về suy thoái đang hỗ trợ vàng.

Tại Mỹ, số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 0,1% trong tháng 3/2023, so với dự báo tăng 0,2%, sau khi tăng 0,4% trong tháng 2/2023.

Theo biên bản cuộc họp công bố ngày 12/4, các nhà kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự đoán một cuộc “suy thoái nhẹ” khi ngân hàng trung ương quyết định tăng thêm lãi suất trong tháng 3/2023.

Công cụ CME FedWatch cho thấy, thị trường đang đặt cược có 66% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 5/2023. Lãi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Tại cuộc họp tháng 3/2023, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, phù hợp với dự báo của thị trường, đưa mục tiêu lãi suất của Fed lên phạm vi 4,75-5%.

Dự báo giá vàng

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp tại công ty dịch vụ tài chính OANDA, nhận định vàng sẽ được hưởng lợi, khi thị trường vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Vàng hấp dẫn khi USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm.

Ông Matt Simpson, nhà phân tích thị trường cấp cao tại City Index, cho biết dữ liệu lạm phát thấp có thể đưa giá vàng lên trên ngưỡng 2.032 USD/ounce, đánh dấu mức cao mới từ đầu năm đến nay.

Duy Anh