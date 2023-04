Giá vàng hôm nay 13/4: USD giảm nhanh, vàng tăng vọt

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 13/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h24' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h20' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 13/4

Biểu đồ giá vàng SJC từ 6-13/4

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66.400.000 đồng/lượng - 67.020.000 đồng/lượng

Doji Hà Nội: 66.400.000 đồng/lượng - 67.000.000 đồng/lượng

SJC TP.HCM: 66.400.000 đồng/lượng - 67.000.000 đồng/lượng

Doji TP.HCM: 66.400.000 đồng/lượng - 67.000.000 đồng/lượng

Tỷ giá trung tâm ngày 13/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.606 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (13/4) được giao dịch quanh mốc 23.250 đồng/USD (mua vào) và 23.620 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h45' hôm nay (ngày 13/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.017,7 USD/ounce, giảm 3,3 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.032,2 USD/ounce, tăng 7,2 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Đêm 12/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.021 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.025 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 12/4 cao hơn khoảng 10,8% (197 USD/ounce) so với đầu năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 58,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 8,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 12/4.

Giá vàng tăng mạnh. (Ảnh: HH)

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng mạnh trong bối cảnh đồng USD giảm khá nhanh sau khi Mỹ công bố lạm phát tụt xuống mức 5% trong tháng 3, giảm mạnh so với mức 6% trong tháng liền trước và so với mức đỉnh 9,1% trong tháng 6/2022.

Thông tin lạm phát Mỹ giảm nhanh khiến giới đầu tư đặt cược vào khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nhanh chóng đảo chiều chính sách tiền tệ, từ thắt chặt sang nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế.

Kinh tế Mỹ gần đây được dự báo sẽ bắt đầu rơi vào tình trạng suy thoái “trong vài tháng tới”.

Gần đây, thị trường tài chính ngân hàng Mỹ lao đao do lãi suất tăng mạnh và lợi suất trái phiếu chính phủ lên cao.

Trước đó, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 3 của Mỹ công bố cho thấy, thị trường lao động nước này vẫn khá kiên cường.

Các thông tin này ngay lập tức kéo đồng USD xuống mạnh. Trái lại, nó đẩy giá vàng lên nhanh.

Dự báo giá vàng

Trên thực tế, thị trường vẫn đánh cược khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 5 sắp tới. Tuy nhiên, đây sẽ là lần tăng cuối cùng, trước khi Fed bước vào một chu kỳ giảm lãi suất.

Đồng USD suy yếu sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho hầu hết các loại hàng hóa, trong đó có vàng.

Trên Kitco, chiến lược gia trưởng về tiền tệ của Forexlive - Adam Button cho rằng, thị trường đang đánh cược 75% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 3/5 tới. Ngay sau khi số liệu lạm phát được công bố, khả năng này giảm xuống còn 67%.

“Đồng USD đang giảm trên diện rộng và dường như Fed đang thuận lợi hơn trong công cuộc chống lạm phát”, Adam Button cho biết.

Thị trường cũng ngay lập tức phản ánh khả năng Fed cắt lãi suất trước khi kết thúc năm 2023, thay vì vào đầu năm 2024 như kỳ vọng trước đó.

Mạnh Hà