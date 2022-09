Chỉ bằng 2 bức ảnh giả mạo làm “trai đẹp Hàn Quốc”, một người đàn ông Trung Quốc có ngoại hình bình thường đã lừa tình và tiền của 39 người phụ nữ. Hậu quả, tòa án Trung Quốc đã tuyên phạt đối tượng lừa đảo hơn 11 năm tù giam.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, tòa án ở tỉnh Hồ Bắc đã cho công khai thông tin vụ án vào đầu tháng này. Bị cáo He Gansheng (38 tuổi) đã lừa 39 phụ nữ mà chủ yếu là ngoài 20 tuổi bằng cách tung những bức ảnh giả mạo là người đẹp trai và có sự nghiệp thành công như làm bác sĩ hoặc luật sư trong khoảng thời gian từ năm 2016 – 2020. Không chỉ lừa tình, bị cáo He còn lừa được tổng số tiền là 560.000 nhân dân tệ (78.400 USD) của các nạn nhân.

Đối tượng nhận án hơn 11 năm tù giam sau khi giả mạo làm trai đẹp để lừa tình và tiền của 39 phụ nữ. (Ảnh: SCMP)

Thân phận của He bị bại lộ khi nạn nhân cuối cùng của anh ta là một cô gái 22 tuổi đã gọi điện báo cảnh sát vào tháng 5/2020, sau khi cô này đưa toàn bộ tiền tiết kiệm cho He.

Đáng nói, toàn bộ nạn nhân chưa từng một lần gặp mặt trực tiếp He, nhưng lại dễ dàng bị đối tượng lừa tiền. Theo tòa án, He “có ngoại hình bình thường, chỉ cao 1m6, đã có vợ và 3 con và thất nghiệp”. Anh ta sống với vợ và các con ở tỉnh Hồ Bắc.

Bản án đăng trên China Judgments Online tiết lộ bị cáo He đã bị tòa tuyên án 11 năm và 6 tháng tù giam, cùng khoản tiền phạt 30.000 nhân dân tệ (4.200 USD) vào tháng 4/2021.

“Những người bạn gái” trên mạng của He đã mất từ vài nghìn cho tới hơn 110.000 nhân dân tệ. Sau khi đối tượng lấy được lòng tin, anh ta bắt đầu “mượn” tiền để chi trả tiền vay mua nhà, thẻ tín dụng và các chi phí khác.

He sau đó viện nhiều lý do để trì hoãn trả lại tiền. Thậm chí, mỗi khi “bạn gái” yêu cầu trả tiền, He còn chặn liên lạc với họ trên mạng.

Trước khi nạn nhân cuối cùng của He báo cảnh sát, không một người phụ nữ nào đứng ra tố giác đối tượng lừa cả tình lẫn tiền. Chính cô nạn nhân cuối cùng đã phải nhờ cậy sự hỗ trợ từ những người họ hàng sau khi đưa toàn bộ tiền tiết kiệm cho He.

Cảnh sát xác nhận những danh phận giả mạo được He dùng để lừa các nạn nhân gồm làm bác sĩ ở thành phố Thượng Hải, luật sư ở Thâm Quyến và nghiên cứu sinh tại Bắc Kinh.

Đối tượng lừa đảo đã chuyển cho các cô gái bức ảnh selfie về những người đàn ông đẹp trai người Hàn Quốc mà anh ta lấy từ trên mạng internet.

Những vụ án lừa tình ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Hồi tháng trước, một nữ người mẫu đã kết hôn bị cảnh sát Thượng Hải bắt giữ trước nghi ngờ lừa tình 18 người đàn ông và chiếm đoạt hơn 300.000 USD để tiêu xài phục vụ lối sống xa hoa.

Người phụ nữ họ Wu (29 tuổi) có quan hệ yêu đương với nhiều người đàn ông kể từ năm 2017, và thậm chí có thời điểm cô này còn hẹn hò cùng lúc hơn 10 người đàn ông, theo Shanghai TV.

Chiêu thức của Wu là giả vờ sẽ kết hôn với những người "bạn trai" và thậm chí còn đi chụp ảnh cưới với họ để lấy niềm tin của các nạn nhân.

Một số “người bạn trai” bị Wu lừa đã quá tin tưởng cô gái và còn xưng hô “vợ, chồng” với cô này trong các đoạn trò chuyện trực tuyến. Một khi Wu lấy được lòng tin của các nạn nhân, cô ta sẽ bắt đầu hỏi chuyện mượn tiền.

Cảnh sát cho biết thêm để đáp ứng những đòi hỏi của bạn gái, một số người đàn ông có quan hệ tình cảm với Wu còn phải đi vay nợ.

Điều đáng nói, toàn bộ nạn nhân của Wu đều không biết cô ta đã kết hôn hợp pháp với một người đàn ông mang họ Zeng kể từ năm 2014, và họ đã có con trai chung nay đã 2 tuổi.

Minh Thu (lược dịch)