Nhiều cư dân mạng để lại bình luận khuyên can cô gái ở Mỹ không gửi tiền cho người bạn trai, sau khi anh ta hỏi vay 5.000 USD để chữa bệnh cho cậu con trai riêng đang bị thương phải nằm viện điều trị. Điều đáng nói, dù đã quen bạn trai được 3 tháng, song cô gái trẻ chưa một lần được gặp trực tiếp cậu bé do người yêu chối từ bằng nhiều lý do.

Theo Newsweek, trong bài viết chia sẻ lên một diễn đàn của trang web Reddit, cô gái có biệt danh u/Throwra4977575 đã kể lại tình huống của mình. Bài viết này đã nhận được hơn 6.600 upvote (yêu thích) và 2.600 lượt bình luận.

Cộng đồng mạng lao vào "giải cứu" cô gái có nguy cơ bị người yêu lừa tình lừa tiền. (Ảnh minh họa)

Cô gái (32 tuổi) cho hay cô đã gặp người bạn trai (36 tuổi) cách đây 3 tháng tại một sân bay. Người bạn trai là bố đơn thân và đã có 2 con trai 6 và 12 tuổi. Dù đã cho bạn gái xem mặt 2 con qua ảnh, nhưng người bạn trai chưa bao giờ để 2 cậu bé gặp trực tiếp cô gái.

“Anh ta nói còn quá sớm để bọn trẻ gặp tôi. Chuyện này có thể ảnh hưởng tới tâm lý con trẻ nên tôi tôn trọng ý kiến. Tôi đã gửi cho bọn trẻ những món quà có giá trị vào mỗi dịp cuối tuần, và người bạn trai còn đảm bảo sẽ nói với các con về chuyện những món quà này từ đâu mà có”, cô gái cho hay.

Theo cô gái, người bạn trai không nói chuyện tất cả các ngày trong tuần với cô trước khi thông báo con trai anh ta phải nhập viện. Cô gái đã hỏi chuyện muốn tới viện thăm, nhưng người bạn trai lại nói “không cần thiết” và còn “gợi ý” nên gửi quà tặng thay vì tới gặp.

“Sau đó, anh ta gọi cho tôi và nói bận rộn cả ngày để đi lo tiền chi trả viện phí phẫu thuật cho con trai. Chúng tôi nói chuyện được một lúc thì anh ta hỏi vay tôi 5.000 USD để lo phí phẫu thuật”, cô gái nói thêm.

Lúc này cô gái cho biết mình đã “mất đi cảnh giác” khi bạn trai nói rằng anh ta cảm thấy “rất buồn khi phải hỏi vay tiền bạn gái nhưng không vì còn ai sẵn lòng giúp đỡ”.

Cô gái giải thích cô cảm thấy không được thoải mái khi đưa cho bạn trai 5.000 USD, bởi cô đã phải làm việc rất vất vả mới tích cóp được số tiền này.

“Anh ta nói mọi chuyện không sao, nếu như tôi cảm thấy không được thoải mái. Nhưng anh ta nhanh chóng nhắc lại vấn đề và cho biết đang rất cần sự giúp đỡ, bởi cuộc phẫu thuật cần diễn ra vào tuần tới theo khuyến cáo của bác sĩ”, cô gái viết trong bài đăng lên mạng.

Cô gái cảm thấy rất áp lực, nhưng người bạn trai đã “hứa” sẽ để cô gặp con trai anh ta sau ca phẫu thuật. Lúc này anh ta còn tức giận và nói cô là con người tàn nhẫn đồng thời cúp máy.

Nhưng sau đó chính anh ta lại gửi hình ảnh cánh tay một đứa trẻ đang được truyền tĩnh mạch và nói rằng đây là con trai anh ta. Cô gái đã khóc và gọi điện cho bạn trai, nhưng anh ta không bắt máy.

“Tôi vẫn từ chối đưa tiền, nhưng một người bạn của tôi nói rằng tôi nên làm việc tốt và cần có sự liên lạc chính thức để đảm bảo lấy lại được tiền”, cô gái chia sẻ.

Trong cập nhập mới nhất trên mạng, cô gái cho hay bản thân đang nghĩ tới chuyện bất ngờ tới bệnh viện để kiểm chứng câu chuyện mà bạn trai nói có đúng hay không.

Tuy nhiên, trong số hơn 2.600 bình luận được để lại dưới bài đăng, đa phần cư dân mạng khuyên cô gái không nên chuyển tiền bởi đây chính là một vụ lừa tình.

“Bạn gặp anh ta 3 tháng trước. Nói thật, bạn dường như đang bị lừa. Đừng bỏ tiền. Anh ta không hề nói rõ về tình hình sức khỏe của đứa trẻ, và loại bệnh phải phẫu thuật”, một cư dân mạng viết.

“Anh ta thực ra không có đứa con nào cả. Bạn nói rằng bạn gửi quà hàng tuần cho bọn trẻ và hành động này đã để lộ chuyện bạn dễ tính như thế nào. Giờ đây anh ta chuyển từ những món quà sang tiền mặt. Hãy chặn liên lạc và rút kinh nghiệm cho bản thân”, người khác bày tỏ ý kiến.

“Bọn trẻ có thể là thật, những kẻ lừa đảo cũng có thể có con. Nhưng cuộc phẫu thuật có thể là giả. Chi tiết gấp gáp lừa dối này đã phản bội anh ta”, một cư dân mạng nhận định.

Lừa tình tăng mạnh

Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), các nạn nhân bị lừa tình đã thiệt hại hơn 1,3 tỉ USD trong vòng 5 năm qua, tương đương mỗi cá nhân mất khoảng 2.400 USD vào năm 2021.

Số vụ lừa tình đã tăng mạnh trong năm 2021 và tăng hơn 80% so với năm 2020. Thủ đoạn lừa tình khiến nạn nhân mất đi số tiền lớn hơn nhiều so với nạn nhân của các hình thức lừa đảo khác, theo FTC.

Cũng theo FTC, những kẻ lừa đảo thường “đổ lỗi” cho người khác là nguyên nhân khiến chúng đi vay tiền như mất việc hoặc gia đình có người bị ốm.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đã đưa ra khuyến cáo về các cách tránh bị lừa tình trên mạng như: Cẩn trọng khi công khai thông tin trên mạng; Cảnh giác trước việc nhận được những bức ảnh không phù hợp hoặc thông tin tài chính bởi chúng có thể được dùng để tống tiền sau này; Cẩn trọng nếu một ai đó hứa sẽ tới gặp mặt trực tiếp nhưng lại không xuất hiện và đưa ra lời bào chữa; hay Đừng bao giờ gửi tiền cho người mà bạn chưa từng gặp trực tiếp.

