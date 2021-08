Bé trai gặp tai nạn xe đẩy nguy hiểm ngay trước mặt chị gái

browser not support iframe.

Theo camera an ninh trong gia đình ghi lại, hai chị em đang chơi đùa cùng nhau trong phòng khách,em bé ngồi trong xe đẩy. Tiếp đó cô chị đẩy xe đẩy của em trượt trên sàn nhà, không may khi bánh xe chạm vào thảm dưới sàn đã tạo một lực khiến chiếc xe tự xếp lại đồng thời đổ ập xuống sàn nhà.

Thấy em bé khóc nhưng cô chị khoảng 3 tuổi lúng túng không biết nên làm như thế nào. Thật may là cháu bé ngã đập đầu xuống đúng vị trí chiếc gối. Ít giây sau người mẹ đã chạy ra đỡ con lên.

Đoạn clip thót tim là một bài học cảnh báo cho các bậc phụ huynh có con nhỏ. Nhiều người lên tiếng cảnh báo các bố mẹ không nên chủ quan cho con lớn trông con bé, nhất là khi con lớn cũng chỉ vài tuổi.

"Con nhà mình 6 tuổi mà còn không dám để nó trông em, đây con bé mới có 3 tuổi thì đã biết làm gì";

"May là con ngã đúng vào cái gối. Lỡ chị đẩy mà rớt cầu thang thì biết làm sao. Bố mẹ cần phải lưu ý dặn con từ những việc nhỏ này, chúng có biết gì đâu";

"Cái này không trách cô chị được, nó đẩy em chơi vậy thấy em cười vui thì lại càng đẩy chứ có biết gì đâu".

Cũng có rất nhiều cư dân mạng phát hiện ra nguyên nhân vấn đề không phải là do cô chị đẩy xe nôi của em mà là do chiếc xe này không được khóa an toàn:

"Vấn đề nằm ở chiếc xe, sao mới đẩy có vậy mà đã tự gập lại. Chắc bố mẹ quên không khóa bánh xe rồi";

"Cái xe đẩy kia không có chốt để giữ cố định à? Nhà mình cũng một lần không giữ phanh mà con chị lớn 3 tuổi phi nhanh quá làm xe đổ em bé ngã luôn";

"Kinh nghiệm là mua xe đẩy có lẫy khóa bánh xe nhé, chứ không có thì kể cả bố mẹ đưa con đi chơi vấp vào viên gạch hay mép đá hoa thì xe lật như thế này có đỡ cũng không kịp";

"Tim em như bóp nghẹt khi xem clip này. Trước con em cũng bị rơi từ xe đẩy xuống sàn nhà ngay trước mặt em luôn, mẹ khóc con khóc đi viện khâu 3 mũi liền đấy. Các bố mẹ không bao giờ được quên khóa lẫy an toàn và cả đai an toàn khi cho con ngồi trong xe đẩy nhé".

Các bậc cha mẹ hãy luôn luôn để con trong tầm mắt và khi lựa chọn sử dụng các công cụ hỗ trợ thì cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để đảm bảo an toàn cho con trẻ nhé.

Lam Giang

Clip: MXH