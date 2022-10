Loạt dự án chưa được huy động vốn; đất đấu giá Hà Đông khởi điểm 82 triệu đồng/m2

8 dự án ở Phú Yên chưa được bán, huy động vốn

Thông tin về tiến độ và tình hình triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến ngày 15/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên cho biết có 4 dự án đã và đang triển khai nhưng chưa đủ điều kiện mở bán hay huy động vốn; 4 dự án trong quá trình hoàn tất thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện huy động vốn.

Nhiều dự án đã và đang triển khai nhưng chưa đủ điều kiện mở bán hay huy động vốn... (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Dự án Khu đô thị mới Bắc Lục Khẩu - Khu A (phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu) do Công ty TNHH MTV Việt Long Phú Yên làm chủ đầu tư với quy mô 16,9 ha gồm 466 lô đất nền nhà phố, biệt thự; dự án này chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án.

3 dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn gồm: Dự án Khu dân cư Phố chợ Hòa Vinh (thị xã Đông Hòa) do Công ty CP Đầu tư Xây dựng 72 làm chủ đầu tư với quy mô 12,35 ha; dự án Khu công trình hỗn hợp 77 - 79 Nguyễn Du (TP. Tuy Hòa) do Công ty CP Biển Phú Yên làm chủ đầu tư có tổng diện tích hơn 1,6 ha; dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu số 3, phía đông đường Hùng Vương (xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa) do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát làm chủ đầu tư.

Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương ở phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa do Công ty TNHH Bích Hợp làm chủ đầu tư có quy mô 393 căn nhà ở liền kề gồm Khu A 176 căn, Khu B 217 căn. Trong đó, Khu B còn 107 căn chưa có thông báo cho phép khai thác kinh doanh 29 căn để bán và 78 căn để cho thuê mua theo quy định. Tiến độ thực hiện đầu tư dự án này đã hết từ tháng 6/2021 và đang chờ cơ quan chức năng xem xét gia hạn tiến độ.

4 dự án đã xác định được chủ đầu tư, nhưng chủ đầu tư đang trong quá trình hoàn tất thủ tục đầu tư để đầu tư xây dựng nên chưa đủ điều kiện huy động vốn. Bao gồm: Dự án Khu đô thị mới Ánh Dương tại thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An do chủ đầu tư là Liên danh Công ty cổ phần xây dựng My Hoàng Dương và Công ty TNHH MTV xây dựng Tân Hưng với quy mô 11,5 ha.

TP. Tuy Hòa có 3 dự án là Dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại khu đất phía Bắc đường N3, đường Hùng Vương (phường 9) do Công ty CP Bất động sản An Phước làm chủ đầu tư; dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại số 296 Trần Hưng Đạo (phường 6) do Công ty cổ phần đầu tư Number 1 Land làm chủ đầu tư. Dự án Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn (xã An Phú) của Liên danh Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD 8, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà An Phát, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD 1 làm chủ đầu tư.

Hà Nội đấu giá hàng chục thửa đất ở quận Hà Đông, huyện Sóc Sơn

31 thửa đất tại 3 phường Phú Lương, Yên Nghĩa và Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) đang được mời tham gia đấu giá. Trong đó, 17 thửa đất ở có diện tích mỗi thửa là 62,5m2 để xây dựng nhà ở tại khu đất Hạ Khâu, phường Phú Lương. Giá khởi điểm là hơn 67,5 triệu đồng, bước giá 100.000 đồng/m2.

Đất đấu giá ở quận Hà Đông (Hà Nội) giá khởi điểm cao nhất tới 82 triệu đồng/m2. (Ảnh Minh họa)

3 thửa đất ở khu Đống Đanh - Đồng Cộc, phường Phú Lương có diện tích từ 67,1 - 69,8m2. Giá khởi điểm là hơn 75,8 triệu đồng, bước giá 100.000 đồng/m2.

2 thửa đất ở khu Sau Chùa (ký hiệu X8), phường Yên Nghĩa, có diện tích là 65,3 và 72,1m2. Giá khởi điểm là 76 triệu đồng, bước giá 100.000 đồng/m2.

9 thửa đất ở khu Dược (ký hiệu X7), phường Dương Nội, có diện tích dao động từ 48,7 – 66,8m2. Giá khởi điểm dao động từ 79,9 - 82 triệu đồng/m2, bước giá 100.000 đồng/m2.

Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá từ ngày 11/10 đến 17h ngày 27/10. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến vào 14h30 ngày 30/10 tại Hội trường Trung tâm văn hóa thành phố Hà Nội, số 7 Phùng Hưng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cũng thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở với 50 thửa có tổng diện tích là 4.936m2 tại khu đấu giá quyền sử dụng đất số 1 thuộc thôn Hương Đình, xã Mai Đình. Vị trí khu đất nằm gần sân bay Nội Bài. Thời gian tổ chức đấu giá 50 thửa đất dự kiến tổ chức trong tháng 11/2022.

Trong số 50 thửa đất đấu giá, có 12 thửa có giá đấu khởi điểm là 31,6 triệu đồng/m2; các thửa còn lại có giá đấu khởi điểm từ 26,8 triệu đồng/m2.

Khánh Hòa chấm dứt dự án liên quan đến sân vận động 19/8 Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định chấm dứt thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu liên hợp thể thao tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, tháng 6/2011, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý chủ trương di dời Sân vận động 19/8 Nha Trang (nằm tiếp giáp với 2 đường lớn là Yersin và Phan Chu Trinh, Tp.Nha Trang). Sân vận động này sẽ chuyển ra khu vực xã Phước Đồng, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với kỳ vọng sẽ trở thành sân đa năng có sức chứa 35.000 - 40.000 chỗ và có thể tổ chức các môn thi đấu thể thao quốc tế.

Đến tháng 3/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thời điểm đó đã đồng ý về mặt chủ trương cho một doanh nghiệp nghiên cứu quy hoạch toàn bộ khu vực đất sân vận động Nha Trang và nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh để làm dự án.

Còn toàn bộ khu “đất vàng” của Sân vận động 19/8 Nha Trang và nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty cổ phần Đất Mới quy hoạch, thực hiện dự án kinh doanh Khu công viên văn hóa kết hợp bố trí nhà hầm ngầm đỗ xe và khu dịch vụ. Song, dự án liên quan đến việc di dời sân vận động 19/8 Nha Trang “treo” cho đến nay.

VSIP Group đầu tư dự án khu công nghiệp gần 300ha ở Cần Thơ

Tập đoàn Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP Group) vừa nhận Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để phát triển dự án khu công nghiệp (giai đoạn 1) tại huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ có quy mô gần 300ha.

Theo quy hoạch khu công nghiệp Vĩnh Thạnh có tổng quy mô khoảng 900ha, tuy nhiên giai đoạn đầu chỉ giao chủ đầu tư 293,7ha. Đây sẽ là khu công nghiệp đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được phát triển và vận hành bởi VSIP Group. Dự án khi đi vào hoạt động tạo thêm nhiều công ăn việc làm, góp phần thủ đẩy sự phát triển của TP. Cần Thơ, đưa thành phố trở thành trung tâm thương mại và dịch vụ của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030.

Thêm 9 dự án nhà ở xã hội được vay vốn hỗ trợ lãi suất 2%

Bộ Xây dựng đã gửi văn bản tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về danh sách 9 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ (đợt 3) được hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31.

Các dự án trên được UBND các tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ, Thanh Hóa, Đắk Lắk đề xuất với quy mô 5.858 căn hộ, với tổng mức đầu tư lên tới 4.703 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 1.420 tỷ đồng.

Cụ thể, tại tỉnh Thanh Hóa có 6 dự án nhà ở xã hội, nhà ở dành cho công nhân đủ điều kiện vay vốn, bao gồm: Nhà ở xã hội tại Khu dân cư Đông Nam Khu đô thị Đông Phát với quy mô 405 căn hộ; nhà ở xã hội thôn Bào Ngoại, phường Đông Hương, quy mô 569 căn hộ; nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, 552 căn hộ; nhà ở xã hội AMCI tại phường Quảng Thành, 900 căn hộ; nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, 500 căn hộ; nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông Khu công nghiệp Lễ Môn 1398 căn hộ.

3 dự án nhà ở xã hội, nhà ở dành cho công nhân gồm dự án Khu nhà ở và dịch vụ Khu công nghiệp Thụy Vân, quy mô 671 căn hộ ở Phú Thọ; dự án nhà ở xã hội tại khối 6, phường Khánh Xuân, quy mô 67 căn hộ ở tỉnh Đắk Lắk; dự án nhà ở xã hội số 2, thành phố Lạng Sơn, quy mô 796 căn hộ ở tỉnh Lạng Sơn.

