NÓNG: Khởi tố, bắt giam 3 'sư thầy' ở 'Tịnh thất Bồng Lai', riêng Lê Tùng Vân được tại ngoại

Công an tỉnh Long An đã tiến hành khởi tố bị can đối với 4 người ở Tịnh thất Bồng Lai về tội 'Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.'