Vụ 'Tịnh thất Bồng Lai': Bắt tạm giam ông Lê Tùng Vân

Ông Lê Tùng Vân bị điều tra về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân...

Sau khi khởi tố vụ án liên quan đến các sai phạm xảy ra ở "Tịnh thất Bồng Lai" hay còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ". Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Long An đã khởi tố ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, người đứng đầu cơ sở này, về 3 tội danh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định kết quả giám định ADN của Lê Tùng Vân trùng với ADN của một số trẻ được nuôi dưỡng trong tịnh thất, nơi có mẹ của các bé ở cùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Tùng Vân.

Những sai phạm tại "Tịnh thất Bồng Lai"

Cơ sở thờ tự có tên gọi "Thiền am bên bờ vũ trụ" là nơi ông Lê Tùng Vân (sinh năm 1932, hộ khẩu thường trú tại phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh) cùng một số người sinh sống.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang điều tra ông Lê Tùng Vân về tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài tội danh trên, lực lượng chức năng còn đang làm rõ thêm 2 tội danh khác gồm lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân và tội loạn luân.

Sau khi đưa một số người khác có liên quan trong nơi tự xưng "Thiền am bên bờ vũ trụ" về lấy lời khai, cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục làm rõ dấu hiệu phạm tội cụ thể của từng cá nhân.

Bước đầu xác minh, ông Vân gắn mác tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường, đồng thời có cuộc sống và mối quan hệ khá phức tạp với một số người trong nơi tự xưng "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Ông cùng đệ tử đã sử dụng mạng xã hội đưa nhiều thông tin về các em đang sinh hoạt tại đây, cho rằng đây là các em cơ nhỡ, không nơi nương tựa và thiền am đang cố gắng nuôi trẻ mồ côi thành ngôi sao.

Nhiều cá nhân trong và ngoài nước liên tục hỗ trợ tiền cho cơ sở này song thực chất là ông Vân nhằm mục đích trục lợi cá nhân.

Người đứng đầu 'Tịnh thất Bồng Lai' Lê Tùng Vân loạn luân, những đứa trẻ sinh ra có nguy cơ mắc bệnh gì? Loạn luân, hôn nhân cận huyết là một trong những lý do chính gây bệnh tan máu bẩm sinh – Thalassemia ở những đứa trẻ được sinh ra từ những mối quan hệ này.

Theo vtv.vn