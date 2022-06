Xác định nguyên nhân ban đầu nhiều 'hố tử thần' xuất hiện ở Nghệ An

Tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp. Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sụt lún, xuất hiện 'hố tử thần' là do tụt mạch nước ngầm.

Lập đoàn kiểm tra liên ngành

Trước tình trạng hàng loạt hố tử thần xuất hiện gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp). Ngày 3/6, thông tin từ Sở TN&MT Nghệ An, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, đoàn liên ngành của tỉnh đã được thành lập để kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản ở xã Châu Hồng.

Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ sử dụng máy móc để đo, sớm làm rõ nguyên nhân.

Đoàn kiểm tra này do Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương và Sở Xây dựng. Đoàn sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện theo hồ sơ khai thác,... đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có sử dụng bơm hút nước ngầm. Trước mắt, đoàn sẽ kiểm tra tại Công ty cổ phần Tân Hoàng Khang. Việc kiểm tra sẽ phải hoàn thành và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 31/7/2022.

Cũng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm thì kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chuyển cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 29/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung cùng đại diện các ban, sở, ngành liên quan đã trực tiếp kiểm tra về tình trạng sụt lún, nứt nẻ nhà cửa, công trình tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp).

Làm việc với các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định quan điểm chung của tỉnh là không đánh đổi lợi ích kinh tế đổi lấy an toàn, cuộc sống ổn định của người dân và môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu trước mắt tạm dừng tất cả các hoạt động bơm hút, khai thác nước ngầm của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn, cho đến khi có kết luận của các cơ quan chức năng. Đánh giá toàn diện, thống kê chính xác tình trạng sụt lún, nứt nẻ trên địa bàn, đặc biệt là tại nhà dân. Từ đó, tổ chức cho những gia đình bị sụt lún nặng nề, không đảm bảo an toàn di dời đến nơi an toàn hơn…

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao Sở TN&MT sớm thành lập đoàn liên ngành kiểm tra tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Châu Hồng; Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ có kết luận trước ngày 31/7.

Sở NN&PTNT sớm triển khai dự án cấp nước sạch cho dân sinh hoạt; Sở Xây dựng đánh giá kết cấu, chất lượng các công trình xây dựng cho người dân; Sở Tài chính cần nguồn hỗ trợ di dân, kinh phí cho Liên đoàn địa chất thực hiện nhiệm vụ; giao cho Công an tỉnh nếu có dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp sẽ kiên quyết xử lý nghiêm; giao chính quyền địa phương trực tiếp kiểm tra, bám tại hiện trường, khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho các hộ dân.

Theo báo cáo của UBND huyện Quỳ Hợp, tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, nhà cửa của nhân dân xã Châu Hồng bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2020 đến năm 2021, thời gian này chỉ xảy ra ở diện tích đất ruộng lúa. Đầu năm 2022 đến nay, hiện tượng này lan rộng đến nhà ở của các hộ dân, cơ quan và trường học của xã Châu Hồng, đã có gần 240 ngôi nhà bị nứt nẻ, gần 300 giếng bị cạn trơ đáy... Tình trạng này khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng.

“Hố tử thần” liên tiếp xuất hiện ở xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp) khiến người dân lo lắng.

Xác định nguyên nhân ban đầu

Liên quan đến việc xuất hiện hàng loạt “hố tử thần” ở xã Châu Hồng, ông Quán Vi Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết, tại cuộc họp với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ngày 29/5, Đại diện Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ nhận định, nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc sụt lún, xuất hiện "hố tử thần" là do tụt mạch nước ngầm.

“Đây mới chỉ là nhận định, kết quả điều tra ban đầu, còn nguyên nhân do đâu mà mạch nước ngầm bị tụt cũng như việc còn có nguyên nhân khác nữa hay không thì đơn vị này đang khoan lấy mẫu nghiên cứu, xác minh làm rõ”, ông Giang cho hay.

Ngày 3/6, ông Lê Sỹ Hào, Trưởng phòng TN&MT huyện Quỳ Hợp cho biết thêm, mấy hôm nay trên địa bàn xã Châu Hồng có mưa, hiện mực nước ở các giếng đã có trở lại. Hiện Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ vẫn đang khẩn trương sử dụng nhiều phương pháp nghiệp vụ, máy móc để sớm làm rõ, xác định nguyên nhân cụ thể sụt lún, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/7/2022.

Hiện trượng sụt lún, nứt nẻ ở nhà dân xã Châu Hồng.

Được biết, xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp) là địa phương có trữ lượng đá trắng và thiếc dồi dào, có 11 doanh nghiệp khai thác mỏ hoạt động từ hàng chục năm qua, gây nên điểm nóng về môi trường tại địa phương.

Bảo Trâm