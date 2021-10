Nghệ An: Đường trăm tỷ 'nát như tương', cầu mới thông xe hơn 3 năm đã hằn lún

Tuyến đường trục chính thuộc hệ thống hạ tầng giao thông khu đô thị mới Thái Hòa (Nghệ An) được đầu tư gần 300 tỷ đồng, xây dựng từ năm 2009 nhưng đến nay chưa hoàn thiện, nhiều đoạn mặt đường đã hư hỏng nghiêm trọng, chi chít vết lún, nứt.

Dự án đường khởi công từ năm 2009, đến nay chưa bàn giao

Theo phản ánh của người dân, hiện nay tuyến đường giao thông thuộc phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, lo lắng nguy cơ tai nạn khi lưu thông.

Ghi nhận thực tế của PV Infonet tại tuyến đường, mặt đường đi qua khối Trung Cấp (thuộc phường Long Sơn) bị bong tróc, nứt nẻ nhiều chỗ, đặc biệt tạo những điểm lồi lõm, ổ voi, “sống trâu” rất nguy hiểm cho người và phương tiện, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Mặt đường qua khối Trung Cấp, phường Long Sơn bị xuống cấp nghiêm trọng.

Một số người dân tại khối Trung Cấp cho biết, do lượng xe tải chạy nhiều, tuyến đường bị hư hỏng nặng. Nguy hiểm nhất là vào buổi tối khi nhiều người đi xe máy bị ngã do vấp phải ổ gà, ổ voi. Người dân rất mong chính quyền địa phương sớm sửa chữa lại để lưu thông an toàn.

Lãnh đạo UBND phường Long Sơn thông tin, đoạn đường này bị hư hỏng cách đây 3-4 tháng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. UBND thị xã cũng đã đi kiểm tra tình trạng hư hỏng để tìm phương án xử lý, khắc phục.

Nhiều ổ gà, ổ voi nguy hiểm trên mặt đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Được biết, đoạn đường thuộc “Dự án tuyến đường trục chính thuộc hệ thống hạ tầng giao thông khu đô thị mới Thái Hòa” được phê duyệt, khởi công vào tháng 10/2009 do UBND thị xã Thái Hòa làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, vốn huy động từ ngân sách Trung ương, UBND tỉnh Nghệ An và thị xã Thái Hòa.

Trước đây tuyến dài 2,05km, sau đó điều chỉnh, cắt giảm xuống 1,95km (do có phần cầu Hiếu 2 trùng vào - PV). Tham gia thi công dự án này gồm các nhà thầu: Công ty TNHH Hoàng Linh, Công ty cổ phần xây dựng Vũ Trường Giang và Công ty cổ phần đầu tư An Vinh.

Ông Phan Văn Thục, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Thái Hòa cho biết: “Đoạn đường bị hư hỏng chưa được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Hiện chúng tôi đang làm thủ tục đôn đốc, yêu cầu nhà thầu khắc phục, sửa chữa”.

“Tuyến đường hiện vẫn đang được xây dựng cơ bản. Chúng tôi đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng kiểm tra để có biện pháp khắc phục, thi công tiếp”, ông Nguyễn Thanh Tú, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Thái Hòa nói.

Mặt đường bị bong tróc, nứt nẻ, chi chít “sống trâu khổng lồ” nguy hiểm.

Các phương tiện đi lại gặp rất nhiều khó khăn.

Xuất hiện vệt lún trên cầu Hiếu 2

Ngày 4/5/2018, Tổng công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO 4 và UBND thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng cầu Hiếu 2.

Tuy nhiên, hiện nay (tháng 10/2021) ở một phần đầu cầu Hiếu 2 đã xuất hiện vệt hằn lún dài hàng chục mét, tiềm ẩn nguy hiểm, mất an toàn giao thông cho người dân mỗi khi lưu thông qua đây.

Được biết, dự án xây dựng cầu Hiếu 2 và đường dẫn 2 đầu cầu bắc qua sông Hiếu (thị xã Thái Hòa) có chiều dài gần 1km, rộng 18m, tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Dự án này do Tập đoàn CIENCO 4 thi công theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao).

Vệt hằn lún dài hàng chục mét ở đầu cầu Hiếu 2, thị xã Thái Hòa.

