'Mất hút' căn hộ bình dân, TP.HCM lo thị trường bất động sản thiếu bền vững

Đó là những đánh giá được nêu ra trong Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 2/2023 của UBND TP.HCM.

Cụ thể, dự thảo báo cáo đánh giá: Cơ cấu sản phẩm thị trường bất động sản tại thành phố đang mất cân đối, chưa đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường và đảm bảo an sinh xã hội.

Minh chứng là, theo nhu cầu thực tế, tỷ lệ phân khúc căn hộ bình dân thường chiếm cao nhất nhưng thời gian qua tỷ lệ căn hộ bình dân không có trên thị trường (chiếm 0%); phân khúc căn hộ trung cấp tăng từ 26% lên 30%; phân khúc căn hộ cao cấp giảm từ 74% xuống 70%, vẫn ở mức cao. "Đây là dấu hiệu lệch pha cung cầu và cũng là chỉ dấu rõ rệt nhất của sự phát triển thị trường bất động sản thiếu bền vững tại TP.HCM", dự thảo nêu.

Cũng theo dự thảo, trong tháng đầu năm, thành phố đã giải quyết việc làm cho 27.269/300.000 lượt người (đạt 9,08% kế hoạch năm) và tạo ra 12.565/140.000 việc làm mới (đạt 8,9% kế hoạch năm).

So với cùng kỳ năm 2022, số lao động được giải quyết việc làm tăng 0,04%; số chỗ việc làm mới tăng 0,07%. Thẩm định và cấp giấy phép lao động người nước ngoài cho 1.557 trường hợp.

Đáng chú ý, về vi phạm kinh tế, thành phố đã phát hiện, xử lý 151 vụ, 143 đối tượng vi phạm kinh tế, buôn lậu và có dấu hiệu vi phạm về chức vụ (so với cùng kỳ năm 2022 tăng 93 vụ, tăng 52 đối tượng; so với tháng liền kề tăng 24 vụ, tăng 17 đối tượng); thu giữ tang vật vi phạm trị giá ước tính trên 24 tỷ đồng. Đã khởi tố 57 vụ án, 71 bị can; tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành 46 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1,3 tỷ đồng.

Trong tháng 1/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 5,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 28%); doanh thu du lịch tăng 16,8% so với cùng kỳ, khách du lịch quốc tế đến TP.HCM đạt hơn 350.000 lượt, tăng 100% so với cùng kỳ (đầu năm 2022 còn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không có khách du lịch quốc tế).

Ngoài ra, thu hút đầu tư đạt khoảng 179,04 triệu USD, tăng 73,8% so với cùng kỳ, trong đó, có 50 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 86,86 triệu USD, tăng 127,8% so với cùng kỳ.

Trần Chung