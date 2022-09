Điều gì đang xảy ra với cổ phiếu THD của bầu Thuỵ?

Mức giá kỷ lục 277.000 đồng/cp THD xác lập trong phiên cuối cùng của năm 2021 cũng chính là thời điểm cổ phiếu của bầu Thuỵ bắt đầu xu hướng giảm giá kéo dài cho đến nay. Trước đó, chuỗi tăng giá thần tốc đã kéo mức giá của cổ phiếu này tăng 1.320% kể từ thời điểm chào sàn cho đến khi lập đỉnh giá.

Bầu Thuỵ (ông Nguyễn Đức Thuỵ, SN 1976, nhà sáng lập Thaiholdings) đã bán hết 87,409 triệu cổ phiếu THD vào tháng 6/2022, tương ứng tỷ lệ nắm giữ 24,97% vốn điều lệ của tập đoàn. Tính theo mức giá trung bình thời điểm đó, ước tính ông Thuỵ thu về khoản tiền 3.500 tỷ đồng từ việc thoái vốn này.

Dù lần lượt rút lui khỏi vai trò Chủ tịch HĐQT và cổ đông lớn, nhưng bầu Thuỵ với tư cách là nhà sáng lập Thaiholdings vẫn được biết đến là người có tiếng nói quyết định tại doanh nghiệp này.

Kể từ tháng 4/2021, Chủ tịch HĐQT Thaiholdings là ông Nguyễn Văn Thuyết (SN 1986), em trai bầu Thuỵ. Ông Thuyết và những người thân trong gia đình cũng không còn nắm giữ cổ phiếu THD.

Ông Nguyễn Đức Thuỵ, nhà sáng lập Thaiholdings.

Thaiholdings từng là công ty con của CTCP Tập đoàn Thaigroup, tuy nhiên sau khi Thaiholdings sở hữu 204 triệu cổ phần, chiếm 81,60% vốn điều lệ của công ty, vai trò công ty mẹ - con của hai pháp nhân này lại được đảo ngược.

Ngoài ra, Thaiholdings còn sở hữu cổ phần tại các công ty con khác gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THD (THD sở hữu 1,760 triệu cổ phần, chiếm 88% vốn điều lệ công ty); Công ty TNHH MTV Nam Hà (THD sở hữu 2 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ công ty); CTCP Du lịch Kim Liên, pháp nhân vận hành khách sạn Kim Liên ở số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội (THD trực tiếp sở hữu 1,196 triệu cổ phần, chiếm 17,2% vốn điều lệ công ty, đồng thời thông qua Thaigroup gián tiếp sở hữu 3,647 triệu cổ phần, chiếm 52,43% vốn điều lệ của Du lịch Kim Liên).

Cũng thông qua công ty con Thaigroup, THD còn sở hữu cổ phần tại một loạt công ty khác như: CTCP Enclave Phú Quốc (Thaigroup sở hữu 24,5 triệu cổ phần, chiếm 98% vốn điều lệ công ty); CTCP Bình Minh Group (Thaigroup sở hữu 4 triệu cổ phần, chiếm 80% vốn điều lệ công ty).

Thaigroup cũng đang sở hữu 1,764 triệu cổ phần, chiếm 98% vốn điều lệ, tại CTCP Thai Ciment Hà Tiên, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xi măng.

Một loạt các dự án, doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả nên đã được Thaigroup thông báo giải thể công ty trong thời gian qua. Chỉ riêng trong tháng 6 đã có 3 công ty con được Thaigroup thông báo giải thể gồm: CTCP Xuân Thành Bình Phước (Thaigroup nắm giữ 38,024 triệu cổ phần, tỷ lệ 98%); Công ty TNHH MTV Thaigroup Bình Phước (Thaigroup sở hữu 38,8 triệu cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ); và CTCP Xi măng Kaito Hà Tiên (Thaigroup nắm giữ 304.000 cổ phần, tỷ lệ 80%).

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022, Thaiholdings và Thaigroup lần lượt sở hữu 19,52% và 30,285% (tổng cộng 69,5 triệu cổ phần) vốn điều lệ tại CTCP Tôn Đản Hà Nội, pháp nhân sở hữu và vận hành toà nhà trụ sở Thaiholdings hai mặt tiền tại 17 Tôn Đản và 210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cũng theo báo cáo quản trị, CTCP Thaispace đã đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bãi Thơm – Phú Quốc. Thông qua doanh nghiệp này, trong kỳ THD đã vay 550,200 tỷ đồng, đồng thời nhận ký quỹ 270 tỷ đồng. THD cũng đã góp vốn 173 tỷ đồng vào doanh nghiệp từng đặt tham vọng bay vào vũ trụ này.

Mới đây, Thaiholdings thông qua phương án phát hành 35 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu cứ 10 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến 31/12/2021 theo BCTC đã kiểm toán năm 2021 là 1.834 tỷ đồng.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Thaiholdings sẽ tăng thêm 350 tuỷ đồng. Như vậy, sau 2 lần tăng vốn kể từ ngày niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX vào năm 2020, vốn điều lệ của công ty tăng từ 539 tỷ đồng lên 3.850 tỷ đồng.

Là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, nhưng có thể thấy kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Thaiholdings phụ thuộc phần lớn vào việc chuyển nhượng công ty con.

Doanh thu 6 tháng đầu năm của công ty đạt 2.685 tỷ đồng, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu từ các hợp đồng xây dựng giảm 98,7% còn 2,2 tỷ đồng. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 181,3 tỷ đồng, giảm 44,3% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, doanh thu tài chính gấp 3,5 lần lên 233 tỷ đồng nhờ tiền lãi chuyển nhượng công ty con. Cụ thể, Thaiholdings lãi 72,9 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 4,3 triệu cổ phần CTCP Đầu tư Thaihomes; lãi do chuyển nhượng một phần vốn đầu tư vào CTCP Tôn Đản Hà Nội là 138,8 tỷ đồng; việc chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư vào công ty TNHH Đầu tư Thủy điện Quảng Nam cũng đem lại khoản lãi 10,7 tỷ đồng.

Hiền Anh