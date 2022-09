Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo sẵn sàng ứng phó cơn bão số 4

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/9, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 13h đến 20h ngày 26/9 có nơi trên 50mm như: Tân Hà (Bình Thuận) 60.8mm, Ia Ake (Gia Lai) 75.2mm, Ea Tóh (Đắk Lắk) 74.0mm, Thành phố Tân An (Long An) 73.6mm, Thạnh Bắc (Tây Ninh) 62.2mm, Bình Long (An Giang) 54.4mm, Phú Mỹ (Tiền Giang) 54.0mm,... Dự báo, từ ngày 27/9 đến ngày 28/9, ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ đêm 26/9 đến ngày 27/9, ở khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Từ ngày 28-30/9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ. Lượng mưa phổ biến ở khu vực Bắc Trung Bộ 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; Nam đồng bằng Bắc Bộ 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.