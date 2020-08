Thép Hòa Phát đi châu Phi

Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên, một công ty thành viên của Tập đoàn Thép Hòa Phát vừa ký một số hợp đồng xuất khẩu thép cuộn chất lượng cao mác SAE cho rút dây sang thị trường Châu Phi, đánh dấu thành công trong việc mở thêm thị trường xuất khẩu mới.

Thông qua các công ty thương mại đa quốc gia có trụ sở tại Thụy Sỹ, Dubai, Thép Hòa Phát bắt đầu xuất sản phẩm sang lục địa đen đầy tiềm năng. Dự kiến trong tháng 9, tháng 10/2020, các lô hàng đầu tiên sẽ được vận chuyển tới Kenya và Ghana với tổng khối lượng gần 30.000 tấn. Trong đó, thị trường Kenya là hơn 17.000 tấn, còn lại là sang Ghana.

Toàn bộ số hàng xuất sang châu Phi được sản xuất tại Khu liên hợp sản xuất gang Thép Hòa Phát Hải Dương.

Doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác thị trường mới bất chấp dịch bệnh

7 tháng đầu năm, Hòa Phát đã xuất khẩu 160.000 tấn thép cuộn chất lượng cao, tăng tới 2,3 lần so với 7 tháng đầu 2019 và cao hơn 35,5% so với tổng lượng sản phẩm SAE xuất khẩu trong cả năm 2019. Các thị trường gồm Mỹ, Nhật, Canada,Trung Quốc, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Campuchia, Brunei, Philippines, Singapore. Với việc chinh phục được các thị trường khó tính, thép Hòa Phát dễ dàng xâm nhập vào các thị trường khác.

Từ tháng 10/2016, Hòa Phát bắt đầu đẩy mạnh chế tạo và cung cấp thép cuộn rút dây từ phi 5.5 đến phi 16mm, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất của Mỹ, Nhật Bản. Đây là lợi thế đặc biệt của nhà sản xuất thép từ quặng sắt lớn nhất Việt Nam. Nhờ vậy, sản lượng xuất khẩu mặt hàng này đang tăng mạnh.

Xuất khẩu dệt may vọt lên đứng thứ 2 thế giới

Dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, kéo kim ngạch xuất khẩu sụt giảm mạnh, trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã vượt qua Bangladesh trở thành quốc gia xuất khẩu dệt may lớn thứ 2, sau Trung Quốc.

Số liệu của Cục Xúc tiến Xuất khẩu Bangladesh cung cấp cho thấy Bangladesh đã thu về 11,92 tỷ USD nhờ xuất khẩu các sản phẩm may mặc sẵn trong 6 tháng đầu năm, trong khi con số xuất khẩu của Việt Nam 6 tháng là 13,18 tỷ USD. 7 tháng, dù bị sụt giảm 12,1%, nhưng dệt may Việt Nam mang về 16,2 tỷ USD.

Các nhà xuất khẩu hàng may mặc của Bangladesh cho rằng, đại dịch Covid-19 đã khiến họ tụt hậu so với Việt Nam.

Hoạt động sản xuất của Việt Nam không bị gián đoạn quá nhiều do nước này đã kiểm soát sự lây lan của Covid-19 tốt hơn, đại diện HIệp hội xuất khẩu, sản xuất hàng dệt kim của Bangladesh nói.

Bangladesh, nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai sau Trung Quốc, đã giảm 20,14% xuống 2,25 tỷ USD trong tháng 3 và 85,25% xuống 375 triệu USD trong tháng 4, mức giảm lớn nhất trong lịch sử xuất khẩu của nước này.

Do nửa đầu năm, sản xuất hàng dệt may tại Việt Nam vẫn được duy trì tốt, trong khi 2 nước đứng đầu về xuất khẩu mặt hàng này bị ảnh hưởng nhiều bởi cách ly xã hội chống dịch. Nhờ đó, thị phần của dệt may Việt Nam tại Mỹ và EU tăng lên.

Lãnh đạo Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) cho rằng, xét về mức độ suy giảm chung của ngành dệt may trên toàn thế giới, Việt Nam vẫn là điểm sáng khi ghi nhận giảm 12-14%, trong khi Bangladesh và Ấn Độ đều giảm 23% trong 6 tháng đầu năm.

Xuất khẩu gạo tăng 11% giá trị

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT), 7 tháng đầu năm, khối lượng và trị giá xuất khẩu gạo đạt gần 3,9 triệu tấn và 1,9 tỷ USD, giảm 1,4% về khối lượng nhưng tăng 10,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.



Hiện nay Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam với 36,9% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 1,4 triệu tấn và 634,3 triệu USD, tăng 13,3% về khối lượng và tăng tới 30,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Cùng với Philippines, các thị trường xuất khẩu gạo có trị giá tăng mạnh nhất là: Senegal (gấp 19,6 lần đạt 41,1 nghìn tấn), Indonesia (gấp 2,8 lần đạt 45,2 nghìn tấn) và Trung Quốc (tăng 88,9% đạt 457,6 nghìn tấn).

Ngân Khánh