Bé 5 tuổi bị đuối nước và những điều cha mẹ cần lưu ý

Vừa qua, Khoa Nhi – Bệnh viện viện Bãi Cháy đã tiếp nhận điều trị cho một trường hợp trẻ suy hô hấp, viêm phổi nguy kịch do đuối nước chỉ vì một vài phút bất cẩn của phụ huynh khi cho trẻ đi tắm biển.

Trường hợp bé Vũ B N (05 tuổi, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) đi tắm biển cùng gia đình, được đưa lên bờ sau khi phát hiện đuối nước trong khoảng 2-3 phút. Trẻ nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng tỉnh, kích thích, sốt cao trên 39 độ, thở nhanh, thở gắng sức.

Kết quả thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng có ran ẩm, ran rít ở phổi, nồng độ oxy trong máu giảm chỉ số SP02 80-90% (bình thường trên 95%), hình ảnh Xquang tổn thương mờ không đều hai bên phổi, mờ nhiều ở phổi phải, khí máu toan hô hấp.

Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa và kết luận chẩn đoán suy hô hấp tiến triển; viêm phổi do sặc nước mặn. Trẻ được điều trị tích cực, thở máy không xâm nhập, kháng sinh, giảm đau, cân bằng điện giải,…Sau hơn 1 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi tiến triển tốt, trẻ hết sốt, nhịp thở giảm, Xquang tiến triển tốt, trẻ chuyển thở oxy mast.

Bác sĩ Bùi Đình Phóng - Khoa Nhi Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Đuối nước là tình trạng nước tràn vào đường hô hấp làm chức năng hô hấp bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến các cơ quan bị thiếu oxy và các chức năng sống của cơ thể ngừng hoạt động. Bất kỳ ai cũng có nguy cơ bị đuối nước, kể cả người biết bơi khi gặp phải tình huống nguy hiểm.

Người bị đuối nước do bị thiếu oxy thường có biểu hiện khó thở, đau sau xương ức, thở nhanh, tăng tiết đờm lẫn máu, da tím tái, mất ý thức, co giật, phù não do thiếu oxy não, tim đập nhanh, rối loạn nhịp tim, giảm huyết áp…

Đuối nước gây suy hô hấp, phù phổi cấp, phù não, suy tim, rối loạn điện giải…Hậu quả nặng nề của đuối nước nếu phát hiện muộn có thể đẫn đến tổn thương não, rơi vào tình trạng sống thực vật vĩnh viễn, thậm chí tử vong”.

Bệnh nhi đang được bác sĩ chăm sóc.

Người bị đuối nước nếu được cấp cứu kịp thời, đúng phương pháp thì có khả năng sống sót, tuy nhiên, nguy cơ để biến chứng của đuối nước rất cao. Vì vậy, qua trường hợp bệnh nhi trên, để hạn chế tình trạng trẻ đuối nước đặc biệt trong dịp hè, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo:

Không cho trẻ đi chơi gần những nơi có sông, suối, ao, hồ, bể nước đặc biệt trẻ nhỏ. Khi tắm ở bể bơi, tắm biển, cha mẹ phải mặc áo phao cho trẻ, luôn quan sát, theo dõi trẻ trong suốt quá trình vui chơi tắm biển.

Không cho trẻ tắm biển trong những ngày thời tiết xấu như mưa, bão, trời lạnh, không tắm biển vào những thời điểm sáng sớm hoặc về đêm.

Lựa chọn những địa điểm tắm an toàn, có quản lý, giám sát, cứu nạn cứu hộ kịp thời, không tắm ở những bãi tắm tự phát.

Cha mẹ cần chủ động cho trẻ em học kỹ năng bơi lội và giải quyết các tình huống nguy hiểm có thể gặp phải khi tiếp xúc với nước, giải thích cho trẻ hiểu sự nguy hiểm khi tự ý tập bơi hay tắm sông, suối.Đồng thời cha mẹ cũng cần học tập, trang bị các kĩ năng sơ cấp cứu cơ bản đối với người bị đuối nước.

Ngay khi phát hiện trẻ bị đuối nước, cha mẹ cần khẩn trương đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, điều trị kịp thời, tránh những hậu quả, di chứng nguy hiểm.

Một số sai lầm khi cấp cứu trẻ đuối nước: người thân của nạn nhân không được cứu người đuối nước mà phải chờ người khác đưa lên bờ. Như vậy làm mất “thời gian vàng” để cứu trẻ. Hoặc dốc ngược người nạn nhân lên vai rồi chạy mà không tiến hành ép tim và hô hấp nhân tạo cho trẻ…các biện pháp này kéo dài thời gian thiếu oxy não gây ra những di chứng ở não sau này nếu nạn nhân còn sống.

K.Chi