2 tháng sụt 10kg, người đàn ông nhận “án tử”

Phòng khám Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 69 tuổi được chuyển tuyến từ Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh trong tình trạng đau bụng, ăn kém, suy kiệt.

Người nhà cho biết, trước khi vào viện khoảng 2 tháng, bệnh nhân xuất hiện sụt cân (2 tháng giảm khoảng 10kg), gần đây thường xuyên chướng bụng, ợ hơi, buồn nôn và nôn, ăn kém, người mệt mỏi nên đã đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh và được chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Thăm khám ban đầu các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm dạ dày tá tràng. Bệnh nhân được điều trị tại Khoa Lão khoa, Bệnh viện đa khoa tỉnh. Tại Khoa điều trị, bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm và nội soi thực quản - dạ dày- tá tràng có sinh thiết. Trong quá trình nội soi dạ dày phát hiện ổ loét sùi ngay tiền môn vị, tiến hành sinh thiết để làm giải phẫu bệnh. Kết quả giải phẫu bệnh với chẩn đoán: Ung thư biểu mô tuyến (carcinoma tuyến).

Bệnh nhân được chuyển khoa Ngoại Tổng hợp điều trị và hội chẩn liên khoa, thống nhất chẩn đoán: Hẹp môn vị do K dạ dày.

Với chẩn đoán này, các bác sĩ đưa ra quyết định phẫu thuật cắt 3/4 dạ dày kết hợp nạo vét hạch và lấy nhân di căn làm xét nghiệm mô bệnh học. Giải phẫu bệnh sau mổ với kết quả là ung thư dạ dày và di căn hạch.

Ung thư dạ dày là một trong những bệnh lý ung thư tiêu hóa thường gặp hiện nay. TS.BS Phạm Văn Bình, Giám đốc Trung tâm phẫu thuật nội soi Robot, Trưởng khoa Ngoại bụng 1 Bệnh viện K cho biết, ở nước ta vào năm 2018 ước tính có 17.527 ca ung thư dạ dày mới mắc với tỉ lệ tử vong là hơn 15.000 ca, căn bệnh này hiện ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa.

Đáng ngại, ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng, bệnh nhân đến với dấu hiệu đau vùng thượng vị một cách mơ hồ, đau có thể lan ra sau lưng kèm theo bệnh nhân có thể cảm thấy mệt mỏi, chán ăn và cảm giác nóng rát.

“Trong những trường hợp mà bệnh ung thư tiến triển hơn thì chúng ta có thể thấy những dấu hiệu rõ hơn ví dụ như bệnh nhân có khối u lớn, gây hẹp một phần dạ dày, bệnh nhân có thể đau, buồn nôn, và thể trạng toàn thân thiếu máu, gầy sút. Đấy là những biểu hiện bệnh tiến triển của ung thư giai đoạn muộn hơn”, TS. BS Phạm Văn Bình nói.

Trong số các yếu tố nguy cơ gây nên ung thư dạ dày, TS. BS Phạm Văn Bình đặc biệt lưu ý tới chế độ ăn uống. Theo đó người dân ăn nhiều chất cay, nhiều đồ ăn nướng, ăn nhiều thịt, ít chất xơ, ít vận động cũng là một trong những nguy cơ mắc ung thư dạ dày.

Tuy nhiên theo các bác sĩ, ung thư dạ dày hoàn toàn có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Do đó, người dân nếu có những dấu hiệu sau nên đi khám:

Đầy tức bụng: Lúc đầu, triệu chứng đau rất giống với trong loét dạ dày chính vì vậy, bệnh nhân thường chủ quan, xem nhẹ bệnh và chỉ đi khám khi đã quá muộn. Cảm giác nhanh no này có thể do khối u gây ra, nhưng cũng có thể do tình trạng không phải ung thư mà là đầy bụng - xảy ra khi một người có cảm giác rằng có thứ gì đó đang cản trở dạ dày của mình.

Chán ăn: Mất cảm giác thèm ăn chắc chắn là một điều cần hết sức chú ý.

Sút cân chưa rõ nguyên nhân, mệt mỏi: Sút nhiều cân trong thời gian ngắn, kèm theo cảm giác luôn no, chán ăn buồn nôn, mệt mỏi thì đó có thể là cảnh báo ung thư dạ dày.

Nôn ra máu, ợ chua, đầy bụng sau khi ăn, đi ngoài phân màu bất thường thì rất có thể cảnh báo bạn đã mắc ung thư dạ dày.

“Để phòng tránh căn bệnh này người dân nên duy trì chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng hợp lý, ăn các thức ăn chứa nhiều vitamin A, B, E. hạn chế ăn đồ ăn mặn vì chúng chứa nhiều nitrit và amin thứ cấp khi vào dạ dày sẽ kết hợp thành chất độc nguy cơ gây ung thư.



Hạn chế ăn đồ hun khói, nướng, chiên: Qua chế biến các thức ăn này chứa rất nhiều chất độc gây ung thư.



Từ bỏ thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia, chất kích thích: Sử dụng những chất này sẽ gây ra nhiều bệnh ung thư không chỉ riêng ung thư dạ dày.



Đồng thời có chế độ nghỉ ngơi, luyện tập thể dục thể thao hợp lý, điều độ. Và quan trọng nhất là tầm soát ung thư dạ dày để bảo vệ sức khỏe của mình, nếu được phát hiện sớm căn bệnh này hoàn toàn có thể kiểm soát tốt, chất lượng điều trị hiệu quả rất cao”, TS. BS Phạm Văn Bình.

