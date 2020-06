Cao Bằng: Đình chỉ hoạt động của nhà cung cấp khiến học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Bà Trần Thúy Hồng- Trưởng phòng GD&ĐT TP.Cao Bằng xác nhận có sự việc trên, cho biết Nhà hàng Tiến Binh đã ký hợp đồng cung cấp suất ăn cho hai trường tiểu học Thị Xuân và Sông Hiến 1 (TP. Cao Bằng) trong nhiều năm qua.

Để được cung cấp suất ăn tại trường học nhà hàng phải đáp ứng đủ các tiêu chí và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Ngay khi sự việc nhiều học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường xảy ra, Chi cục đã phối hợp với các ngành chức năng lập biên bản, tạm đình chỉ hoạt động của nhà hàng để điều tra, làm rõ.

Học sinh được điều trị tại bệnh viện (ảnh: Quốc Đạt)

Trước đó, sau bữa ăn trưa ngày 26/5, học sinh bán trú của hai trường tiểu học Thị Xuân và Sông Hiến 1 có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Được biết trường tiểu học Thị Xuân và trường tiểu học Sông Hiến 1 ký hợp đồng cung cấp xuất ăn cho học sinh với nhà hàng Tiến Binh, có địa chỉ tại Km 5 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Các học sinh nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn nhẹ, sốt. Sau khi đến bệnh viện, bác sỹ đã khám, lấy máu xét nghiệm, truyền dịch và thực hiện các biện pháp cấp cứu cho bệnh nhân.

Hiện các bệnh nhân đã ổn định trở lại, có bệnh nhân đã ăn uống được. Các bác sỹ đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ sức khỏe cho các cháu.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Quy định về việc bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm trong trường, cụ thể tại Điều 6, Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLD-BYT-BGDĐT:

“Điều 6. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm

1. Trường học có bếp ăn nội trú, bán trú

a) Bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất về an toàn vệ sinh thực phẩm theo khoản 1, khoản 2, khoản 3, mục VI và yêu cầu vệ sinh đối với hoạt động bảo quản, chế biến thực phẩm theo khoản 5 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 07:2010/BYT) phòng chống bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 46/2010/TT-BYT;

b) Bếp ăn, nhà ăn (khu vực ăn uống), căng tin trong trường học bảo đảm theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố;

c) Đối với người làm việc tại nhà ăn, bếp ăn trong trường học phải bảo đảm các yêu cầu về sức khỏe theo quy định Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2. Đối với các trường học không có bếp ăn nội trú, bán trú ký hợp đồng với các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để cung cấp thức ăn cho học sinh; căng tin của nhà trường phải bảo đảm yêu cầu tại điểm b khoản 1 Điều này.”

Theo đó nhà ăn, căng tin phải thông thoáng, đủ ánh sáng, cửa sổ phải có lưới để chống chuột, ruồi, nhặng, gián hoặc các côn trùng khác có hại; tường, trần nhà và sàn nhà phải nhẵn, bằng phẳng, hạn chế các khe rãnh, góc cạnh, gờ dễ bám bụi, chất bẩn, thuận tiện cho việc làm vệ sinh và khử trùng. Bàn ghế, dụng cụ, phương tiện phải được làm bằng vật liệu dễ cọ rửa. Có đủ các phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho việc làm vệ sinh và khử trùng.

Dụng cụ chứa thức ăn và sử dụng để ăn uống phải được làm bằng vật liệu dễ làm vệ sinh và không thôi nhiễm yếu tố độc hại. Có phương tiện bảo quản thực phẩm. Có hệ thống cung cấp nước sạch và chỗ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Có phương tiện phân loại, thu gom và vận chuyển rác, thực phẩm, thức ăn thừa; các dụng cụ chứa đựng rác phải được làm bằng vật liệu chắc chắn, có nắp đậy và thuận tiện cho việc làm vệ sinh.

Như vậy, Nhà bếp ngoài việc đáp ứng các điều kiện đối với nhà ăn, căng tin như trên thì còn phải đáp ứng thêm các điều kiện Phải có hợp đồng nguồn cung cấp thực phẩm an toàn, thực hiện đầy đủ chế độ kiểm thực ba bước và chế độ lưu mẫu thực phẩm 24 giờ. Nhân viên phục vụ phải được khám sức khoẻ, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần; có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt về vệ sinh cá nhân. Bảo đảm các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm về cơ sở, thiết bị dụng cụ và quy trình chế biến, nấu nướng theo nguyên tắc một chiều.Nhà ăn phải thoáng, mát, đủ ánh sáng, có thiết bị chống ruồi, muỗi, bọ, chuột, động vật và duy trì chế độ vệ sinh sạch sẽ. Có hệ thống thiết bị bảo quản thực phẩm, hệ thống nhà vệ sinh, rửa tay và thu dọn chất thải, rác thải hàng ngày sạch sẽ.

Nhân viên nhà bếp, nhân viên phục vụ phải được khám sức khoẻ, cấy phân định kỳ ít nhất một năm một lần, có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt vệ sinh cá nhân. Người đang mắc các bệnh hoặc chứng bệnh thuộc danh mục các bệnh hoặc chứng bệnh truyền nhiễm mà người lao động không được phép tiếp xúc trực tiếp trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm đã được Bộ Y tế quy định thì không được tham gia trực tiếp vào quá trình chế biến thực phẩm. Người trực tiếp chế biến thực phẩm phải mặc trang phục bảo hộ riêng, đội mũ, đi găng tay chuyên dùng, đeo khẩu trang.Người trực tiếp chế biến thực phẩm phải tuân thủ các quy định về thực hành đảm bảo vệ sinh: giữ móng tay ngắn, sạch sẽ và không đeo nhẫn, đồng hồ. Không hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực sản xuất thực phẩm.

Hoàng Thanh