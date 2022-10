Bất ngờ với các món quà tặng ông Putin nhân ngày sinh nhật

Tuyên bố trên được ông Lukashenko nói hôm 7/10 khi đến dự hội nghị thượng đỉnh không chính thức của các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) tại Cung điện Constantine gần Saint Petersburg, Nga.

Theo đó, khi được các nhà báo hỏi về món quà tặng ông Putin nhân dịp sinh nhật 7/10, nhà lãnh đạo Belarus tiết lộ: “Đó là một chiếc máy kéo”.

Theo ông Lukashenko, chiếc máy kéo được sản xuất ở Belarus, được làm bằng tay và là loại tốt nhất.

Ông Lukashenko cũng tặng kèm cho ông Putin thiết bị gieo hạt (để lắp vào chiếc máy kéo). “Chúng tôi sẽ gieo hạt, trồng lương thực, để châu Âu không bị thiếu đồ ăn và không lấy bánh mì từ Ukraine, mà chuyển tới các nước nghèo”, ông Lukashenko nói.

Cùng lúc đó, kênh Pool of the First Telegram đã công bố bức ảnh chụp giấy chứng nhận cho một chiếc máy kéo mang tên nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Theo cơ quan báo chí của Nhà máy Máy kéo Minsk, chiếc máy kéo Belarus, được tặng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp sinh nhật đang được chế tạo đặc biệt.

“Chiếc máy kéo này hiện đang được bàn giao trong xưởng sản xuất thử nghiệm, vì nó có nhiệm vụ kỹ thuật đặc biệt”, Yulia Dylenok, thư ký báo chí của nhà máy nói với Gazeta.ru.

Người này cũng nói, chiếc máy kéo sẽ giống hệt như trên giấy chứng nhận. Đồng thời, cũng không nêu giá bán tại nhà máy vì cho rằng nó không phù hợp.

Trong khi đó, Tổng thống Tajik Emomali Rahmon cũng đã chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Rahmon đã tặng nhà lãnh đạo Nga một món quà “bất thường” - đó là dưa (dưa hấu và dưa vàng) và đưa chúng đến hội nghị thượng đỉnh không chính thức của SNG ở Cung điện Constantine, đồng thời xếp thành các kim tự tháp khổng lồ.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nói về kế hoạch của Tổng thống Nga về việc gặp gỡ các nhà lãnh đạo của các nước SNG vào ngày sinh nhật. Tuy nhiên, ông không tiết lộ kế hoạch của gia đình ông Putin.

Ngoài hoạt động nêu trên, trong chương trình nghị sự hoạt động trong ngày của ông Putin còn có một số cuộc điện đàm quốc tế, đặc biệt là liên lạc với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Như thường lệ, ông Putin rất hiếm khi nghỉ vào ngày sinh nhật và thường dành dịp này cho công việc. Theo ông Peskov, không phải năm nào Tổng thống Putin cũng đón sinh nhật tại văn phòng làm việc.

Thanh Bình (lược dịch)